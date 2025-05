Salina Praid, în pericol să se prăbușească în orice clipă. Localnicii se tem că vor rămâne fără principala sursă de venit din cauza inundaţiilor

S-a creat o celulă de criză în contextul în care Salina Praid se află în pericol să se prăbușească în orice clipă. Potrivit datelor, circa 80% dintre locuitorii din zonă trăiesc de pe urma turismului generat de obiectivul turistic.

Salina Praid, în pericol să se prăbușească în orice clipă

Bíró Barna-Botond, președintele Consiliului Județean Harghita, a anunțat situației de la Praid față de comunitate, turismul local și regional. Asta în situația în care marea majoritate din economia localității se bazează pe turismul de la salină.

Oficialul a mai afirmat că situația critică a Salinei , în pericol să se prăbușească din cauza infiltrațiilor masive în mina de sare a ploilor din pârâul Corund, impune acțiuni ferme, coordonate pe direcție tehnic și turistică.

„Prima direcție ține de responsabilitatea și competența Societății Naționale a Sării, Salrom SA, și a Administrației Naționale ‘Apele Române’, pentru analizarea măsurilor ce se impun, astfel încât autoritățile locale și instituțiile naționale implicate să poată acționa prompt și eficient.

Obiectivul imediat este reluarea activității de exploatare a sării în condiții optime și redeschiderea în condiții de siguranță a Salinei Praid pentru turiști. Aceste măsuri nu pot fi implementate până când condițiile meteorologice nu se stabilizează, iar specialiștii pot evalua în mod profesionist impactul acumulării de apă și pot propune soluții tehnice viabile pentru stoparea efectelor negative”, se arată în comunicatul transmis de Consiliul Județean Harghita.

Localnicii se tem că vor rămâne fără principala sursă de venit din cauza inundaţiilor

Un alt impact major se referă la comunitate. Închiderea temporară a salinei va afecta serios economia localității, lucru care ar crea dificultăți pentru majoritatea locuitorilor.

„Este vital să prevenim o posibilă situație în care turiștii să-și anuleze rezervările sau să evite complet Ținutul Sării, comuna Praid și chiar întreaga zonă a județului Harghita. În acest context, am inițiat o celulă de criză turistică, coordonată de Szabó Károly, directorul ADI Harghita, în care am apelat la specialiști și parteneri strategici, Fazakas Szabolcs, creatorul parcului Mini Transilvania; Trucza Adorján, fondatorul Taste of Transylvania și expertul în marketing turistic Răzvan Pascu, ambasadorul turistic al județului Harghita.

Le-am solicitat acestor profesioniști să vină cu propuneri creative, concrete și eficiente privind direcțiile de acțiune, tipurile de campanii de promovare care trebuie dezvoltate și modul în care putem comunica, eficient și empatic mesajul că Praid rămâne o destinație turistică valoroasă, chiar și în absența temporară a posibilității de a intra în salină”, se mai arată în comunicatul președintelui CJ Harghita.

Se cere sprijin guvernamental

În perioada ce urmează vor avea loc întâlniri între specialiști și antreprenorii locali din Praid. Aceștia vor discuta despre problemele din teren, ascultându-i și pe membri comunității . Se vor solicita, de asemenea, măsuri de sprijin din partea Guvernului României și Guvernului Ungariei.

„Este esențial să demonstrăm că Praid are mult mai multe de oferit decât mina de sare. Chiar și în aceste condiții dificile, există zeci de motive pentru care merită să vizitezi această zonă, de la gastronomia locală, peisajele spectaculoase, tradițiile vii și până la activități de agrement alternative.

Turismul este esențial pentru Praid, peste 80% din economie se bazează pe acest sector. De aceea, misiunea noastră este să sprijinim toți operatorii economici locali – pensiuni, restaurante, producători locali, meșteșugari, pentru a evita falimentul și pierderea locurilor de muncă”, a subliniat Bíró Barna-Botond.