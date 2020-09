Iubitul Iuliei Vântur și-a agresat fosta iubită. Ce spune Aishwarya Rai: “Au fost momente când Salman Khan m-a agresat fizic”

Salman Khan a fost împreună cu Aishwarya Rai cu aproape două decenii în urmă. Cele două vedete de la Hollywood au avut o relație destul de agitată, care nu a avut un final tocmai fericit.

Potrivit spynews.ro, iubitul Iuliei Vântur și-ar fi agresat fizic fosta iubită atunci când cei doi formau un cuplu celebru la Bollywood. Aceasta a mărturisit câteva detalii mai puțin cunoscute despre povestea celor doi.

Actorul indian a fost implicat într-o relație cu Aishwarya Rai cu mult timp în urmă, însă lucrurile nu u mers bine din cauza geloziei și a ieșirilor violente ale bărbatului.

Iubitul Iuliei Vântur și-a agresat fosta iubită. Dezvăluirile făcute de Aishwarya Rai

Salman Khan se află într-o relație cu Iulia Vântur și locuiesc împreună în India. Fosta prezentatoare PRO TV este foarte fericită, în ciuda faptului că cei doi sunt închiși în casă din cauza pandemiei de coronavirus.

Viața amoroasă nu a fost întotdeaun atât de înfloritoare pentru actorul indian. Fosta iubită a lui Salman Khan a declarat că acesta era un iubit pasional, dar accesele de furie și ieșirile violente le-au distrus legătura amoroasă.

Cei doi actori de la Bollywood au recunoscut relația public în 1999, însă povestea a luat sfârșit doi ani mai târziu. Fanii din India au fost foarte șocați atunci când relația lor s-a destrămat, însă nu cunoșteau detaliile vieții lor amoroase.

Se pare că actualul partener al Iuliei Vântur avea o problemă serioasă cu gelozia și o acuza pe fosta iubită că nu îl iubește și că există un alt bărbat în viața ei. Din această cauză, actorul a devenit violent cu partenera sa.

Aishwarya Rai a declarat pentru publicația TOI că Salman îi dădea telefoane chiar și după ce s-au despărțit doar pentru a-i aduce insulte.

“După ce ne-am separat, mă suna să-mi vorbească urât. Mă suspecta că aş fi avut relaţii cu colegii de la filmări. Am fost asociată cu toţi”, a mărturisit actrița.

De asemenea, cartea “Being Salman” detaliază un alt incident petrecut în viața amoroasă a celor doi. Întâmplarea a avut loc în noiembrie 2001 chiar în fața apartamentului din Mumbai deținut de către Aishwarya.

Actrița ar fi refuzat să-l lase înăuntru pe fostul iubit, iar acesta a avut un acces de furie și a încercat să dărâme ușa. Ba chiar a amenințat-o pe fosta parteneră de viață că se va arunca de pe acoperiș dacă nu-i permite accesul înăuntru.

Reacțiile lui Salman Khan

Așa cum era de așteptat, întâmplarea a ajuns la urechile presei, iar Salman Khan a fost nevoit să explice situația delicată în care se aflau cei doi.

“Incidentul este adevărat, dar presa a exagerat. Am o relaţie cu Aishwarya. Dacă nu lupţi într-o relaţie înseamnă că nu vă iubiţi. De ce să m-aş certa cu un necunoscut? Aceste lucruri se întâmplă între noi pentru că ne iubim”, spunea actorul la vremea respectivă.

După ce au pus capăt definitiv legăturii amoroase, Aishwarya Rai a oferit și alte detalii legate de relația toxică avută cu Salman Khan. Actrița a susținut că era adesea agresată atât fizic, cât și verbal.

“Au fost momente când Salman m-a agresat fizic. Am stat lângă el văzându-i comportamentul atunci când era alcoolic şi în cele mai urâte faze ale manifestării viciului şi ceea ce am primit în schimb a fost abuz, infidelitate şi jigniri. Acesta este motivul pentru care am pus punct relaţiei ca orice femeie care are respect de sine”, a mărturisit aceasta pentru “The Indian Express”.

Salman Khan ar fi negat mărturisirile fostei iubite și a susținut că niciodată nu a fost violent de-a lungul relației.