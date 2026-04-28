Șalupa lui Nicolae Ceaușescu, scoasă din patrimoniul MApN printr-un document clasificat de Marcel Ciolacu, în 2024. Cine a preluat ambarcațiunea si cât valorează. Documente

În vara anului 2024, Marcel Ciolacu a semnat o Hotărâre de Guvern prin care a transferat șalupa de protocol a dictatorului Nicolae Ceaușescu din administrarea MApN în cea a RA-APPS. În mod inexplicabil, subiectul hotărârii a fost clasificat, chiar dacă este vorba despre un obiect de patrimoniu. Secretomania amintește de celebrul caz ”Palatul împăratului”. Potrivit documentelor încheiate între părți, valoarea de inventar a ambarcațiunii se ridică la o sumă ridicolă, chiar dacă valoarea reală a unui astfel de bun ajunge la câteva milioane de euro.

Cât ar valora azi legendara șalupă a lui Nicolae Ceaușescu

La data de 12 mai 1967, pe Lacul Snagov, a fost lansată la apă ambarcațiunea Riva Aquarama, una dintre cele mai vânate bărci de agrement din lume de către colecționarii de lux, până în zilele noastre. Legendara șalupă, supranumită ”Ferrari-ul apelor”, datorită designului din mahon lustruit, a parbrizului panoramic și a vitezei pe care o atingea (peste 90 km/h), a fost primită cadou de dictatorul Nicolae Ceaușescu de la guvernul italian.

Un astfel de care, care recondiționat se vinde azi cu aproximativ 900.000 de euro, pe site-urile de specialitate, a aparținut juridic de Secția Gospodăriei de Partid a CC al PCR, iar în 1997 a fost transferată la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”. De atunci, șalupa Riva Aquarama serie nr 119 a fost folosită doar ocazional. Nefiind o ambarcațiune militară, armata nu prea a avut ce să facă cu ea, iar în timp peste barca de lux s-a așternut rugina.

În 2023, academia navală și-a dat seama că are în administrare o bijuterie și a făcut primele demersuri pentru executarea unor reperații, însă a aflat că e vorba de o manoperă extrem de scumpă, în condițiile în care șalupa lui Ceaușescu avea probleme tehnice grave la corp, instalații și echipamente. În aceste condiții, .

RA-APPS intră pe fir și se arată interesat de preluarea bijuteriei. Guvernul aprobă discret și clasificat

Situația s-a schimbat la 180 de grade în vara anului 2024, atunci când Regia Autonomă ”Administrația Protocolului Patrimoniului de Stat” solicită, în mod surprinzător, transferul șalupei lui Nicolae Ceaușescu. destinate serviciilor publice de interes național, care gestionează locuințe de serviciu sau sedii pentru instituții și se ocupă într-o măsură mult mai mică cu nave de protocol. Chiar și așa, preluarea unei bărci care a aparținut lui Nicolae Ceaușescu nu a părut o inițiativă ieșită din comun.

Mult mai suspectă a fost însă Hotărârea de Guvern prin care RA-APPS a preluat ambarcațiunea de la MApN. La data de 4 iulie 2024 a fost emisă ”Hotărârea privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a statului”. Documentul semnat de Marcel Ciolacu și contrasemnat de Marian Neacșu (vicepremier), Mircea Abrudean (SGG) și Angel Tîlvăr (ministru al apărării) are doar 3 articole, în care nu se pomenește despre ce ”bun mobil” este vorba.

Mai exact, HG 769/2024 aprobă transmiterea ”bunului mobil având datele de identificare prevăzute în anexă” din administrarea Ministerului Apărării Naționale – Academia Navală Mircea cel Bătrân UM 02192 Constanța în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, ”cu destinația desfășurării unor activități economice, activități pe care le desfășoară noul administrator conform legii”.

Șalupa lui Ceaușescu este un bun național, dar Guvernul o consideră secret de stat

Documentul mai prevede că predarea bunului mobil se face pe bază de protocol în maxim 30 de zile și că cele două instituții ”își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică”.

Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial potrivit legii, patru zile de la semnare, însă anexa care specifică despre ce bun este vorba nu a fost tipărită!? ”Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii”, se arată în documentul citat.

În România, documentele sunt clasificate (sau secretizate) pentru a proteja informații a căror divulgare neautorizată ar putea aduce daune securității naționale, apărării, ordinii publice sau intereselor economice ale unui stat. Documentele clasificate sunt marcate și gestionate conform unor reguli stricte (secret, strict secret sau strict secret de importanță deosebită) și pot fi declasificate doar atunci când informațiile nu mai necesită protecție.

Și ”Palatul împăratului” a fost aprobat printr-o Hotărâre de Guvern clasificată

Modul în care Guvernul României a clasificat o informație care ar fi trebuit să fie de interes public (fiind vorba de un obiect de patrimoniu al statului român) este cu totul ieșit din comun și amintește, într-o oarecare măsură de scandalul vilei pregătite de RA-APPS pentru Klaus Iohannis, pentru care s-au investit 9 milioane de euro pe baza unei Hotărâri de Guvern secretizat, semnat în 2023 de premierul Nicolae Ciucă.

Acesta spunea, la vremea respectivă, că nu știe nimic și că ”în ședințele de guvern, când e vorba de ceea ce se întâmplă la o regie autonomă, niciun premier, niciun ministru – iar RA-APPS este subordonat Secretariatului General – nu vine să aprobe în guvern obiective”.

Șalupa de lux a lui Nicolae Ceaușescu, evaluată de statul român la 23 de euro?!

Odată aprobat transferul șalupei lui Nicolae Ceaușescu, între MApN și RA-APPS a fost încheiat un protocol de predare-preluare, la data de 31 iulie 2024. Actul este semnat de Alecu Toma (comandantul Academiei Navale Mircea cel Bătrân) și Marius Grăjdan (director general RA-APPS), Vasilica Grigoriu (director economic), Mitică Popescu (director Sucursala de Reprezentare și Protocol Neptun) și Elena Fotu (director economic). Protocolul se bazează tocmai pe ”HG nr 769/04.07.2024, prin care s-a aprobat transmiterea bunului prevăzut în anexă, aflat în domeniul privat al statului”.

În aceeași zi s-au mai încheiat două acte: un proces verbal, în care se arată că ”bunul mobil necesită reperații majore” și un alt proces verbal de predare-preluare în care se arată că bunul ”șalupă Taifun tip Riva se transmite fără plată”.

Un detaliu aparent șocant este valoarea de inventar al bunului, exprimat în lei (nu în mii de lei, conform documentului): 113 lei. În cazul în care nu este vreo greșeală, statul român a transferat șalupa de lux a lui Nicolae Ceaușescu la valoarea de 23 de euro, în condițiile în care aceasta ar putea ajunge la câteva milioane de euro, ținând cont și de istoria ei.

Vrea RA-APPS să vândă șalupa lui Ceaușescu?

Poate tocmai de aceea, în ultimele luni s-a vehiculat ideea că RA-APPS ar încerca să înstrăineze ”pe ascuns” șalupa lui Nicolae Ceaușescu către o celebră familie de milionari italieni, informație neconfirmată oficial până acum. Vânzarea unui bun din administrarea RA-APPS presupune o procedură complexă care include scoaterea acestuia din proprietatea privată a statului și aprobarea prin HG a înstrăinării.

Într-o interpelare parlamentară, Radu Miruță, actual ministru al apărării, susține că nu știe ce s-a mai întâmplat cu ambarcațiunea după ce aceasta a ieșit din administrarea MApN. La rândul ei, RA-APPS nu a transmis un răspuns la interpelare, referitor la această situație.

RA-APPS a mai vândut, în 2007, o șalupă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu, cea care aparținea vilei de protocol de la Gura Văii, lângă Drobeta Turnu-Severin (județul Mehedinți). Interesant este că la acea vreme, Ilie Bolojan era secretar general al guvernului și chiar el a prezentat lista cu bunuri aparținând regiei care urma să fie scoase la vânzare prin licitație.