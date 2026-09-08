„Salut, Andrei!” Reacția ironică a CFR-ului după ce transferul lui Cordea la Universitatea Craiova a picat

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Transferul lui Andrei Cordea de la CFR la Universitatea Craiova ar fi căzut din cauza jucătorului, care s-a decis mult prea târziu să accepte să meargă în Bănie. În aceste condiții, antrenorul Filipe Coelho ar fi renunțat la fotbalist, cu toate că în ultima secundă Cordea ar fi vrut la Craiova.

CFR Cluj e liniștită după ce vânzarea lui Andrei Cordea la Universitatea Craiova nu s-a concretizat

Conform Digisport, cei de la CFR Cluj au ținut să liniștească atmosfera și au publicat o filmare cu Andrei Cordea, rămas în Gruia, în care acesta se pregătește de antrenament. Mesajul este însoțit cu un emoji ironic, semn că cei care se ocupă de imaginea clubului CFR cred că jucătorul a vrut să rămână în Gruia.

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Conform vicepreședintelui Ciprian Deac, fotbalistul e „bucuros” să rămână în Gruia, cu toate că echipa este în insolvență. „Eu unul mă bucur că nu a plecat. Din moment ce a rămas, cred că e și el bucuros că a rămas. Cluburile se înțeleseseră, doar semnătura lui Andrei lipsea”, a declarat Ciprian Deac.

Alături de Lorenzo Biliboc, care să ajute la plata salariilor în Gruia pentru mai multe luni. La fel ca și Cordea, Lorenzo Biliboc a rămas la CFR Cluj, după ce a refuzat o ofertă venită din liga secundă din Polonia.

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Andrei Cordea are cifre excelente la CFR Cluj și este cotat la 3 milioane de euro de Transfermarkt

Plecat de la FCSB în 2023 în Arabia Saudită și a impresionat aproape în fiecare meci în tricoul formației din Gruia. Așadar, în 50 de meciuri jucate pentru CFR, Cordea a înscris 19 goluri și a oferit 6 pase de gol.

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Cotat la 3 milioane de euro de Transfermarkt, Cordea ar fi putut ajunge la Craiova pentru doar 500.000 de euro. Asta, în condițiile în care cei de la CFR Cluj au acceptat această oferă sub prețul pieței, forțați de situația financiară precară a clubului.

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La rândul său, antrenorul Craiovei, Filipe Coelho, nu a dorit să comenteze interesul echipei sale pentru fotbalist. „Nu este jucătorul meu, vorbesc doar despre jucătorii mei. Apreciez jucătorii și vorbesc”, a declarat Filipe Coelho, la finalul partidei cu „U” Cluj.