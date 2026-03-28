Salvați de la o rușine istorică în minutul 90! Anglia U21 a făcut egal cu o națională cotată de 915 ori mai slab

Duelul dintre Andorra U21 și Anglia U21, din preliminariile pentru EURO U21 din Albania și Serbia, a fost unul ce nu s-a terminat așa cum toată lumea se aștepta, mai exact cu victoria formației oaspete, mare favorită la startul confruntării.

Anglia U21 a făcut doar egal cu Andorra U21. Starul lui Manchester City a salvat rușinea în minutul 90

Elevii lui Lee Carsley, cel care a fost selecționer interimar chiar a naționalei de seniori a Angliei, nu s-au ridicat la nivel așteptărilor și au fost foarte aproape de o umilință istorică, un eșec contra reprezentativei U21 din Andorra. După o primă repriză fără mari faze de poartă, a venit primul gol al confruntării, și, în mod surprinzător, a fost marcat de către Gerard Sola, un atacant de 21 de ani care joacă pentru echipa secundă a celor de la Huesca, din Spania.

Oaspeții au alergat după egalare, însă defensiva eroică și tactica bine pusă la punct a celor din Andorra a dat roade până aproape de final. Un penalty obținut de Anglia U21 a fost transformat de starul de la Manchester City, Rico Lewis, chiar în minutul 90, iar prelungirile nu au mai adus încă o reușită pentru britanici, care astfel au fost nevoiți să plece acasă cu doar un punct dintr-o partidă pe care probabil considerau că o pot câștiga doar cu prezența.

După acest rezultat, Anglia U21 a ajuns la 16 puncte din 18 posibile, fiind prima partidă din grupă în care se încurcă. Britanicii sunt pe primul loc, la egalitate de puncte cu Slovacia U21, însă cu un meci mai puțin jucat, iar calificarea la turneul final este în mâinile lor. Andorra s-a descurcat și ea decent până acum, având 7 puncte strânse și fiind pe poziția a 4-a, fără șanse de a se califica însă.

Diferența uriașă dintre Andorra U21 și Anglia U21

Pentru a înțelege și mai bine cât de mare este surpriza făcută de Andorra U21 contra Angliei U21, o să privim diferența de cotă de piață a loturilor. Pentru formația gazdă există o evaluare a lotului de 400.000 de euro, conform transfermarkt, mulți dintre jucători fiind fără o cotă.

De cealaltă parte, lotul condus de Lee Carsley este evaluat de site-ul de specialitate la 366 de milioane de euro, practic de 915 ori mai mult față de adversari. Cel mai bine cotat fotbalist britanic, Ethan Nwaneri, împrumutat de Arsenal la Olympique Marseille, are de unul singur o valoare de 40 de milioane de euro.