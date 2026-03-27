„Salvați dumneavoastră naționala?” Gică Hagi a făcut anunțul direct pe aeroport, la revenirea în România

Naționala României a ratat definitiv calificarea la Campionatul Mondial. Ce a spus Gică Hagi pe aeroport la revenirea din Turcia. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
27.03.2026 | 14:51
Gică Hagi (61 de ani) a spus totul despre echipa națională după ratarea Mondialului. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
O parte din componenții „Generației de Aur” au revenit în țară după ce au călătorit la Istanbul pentru barajul Turcia – România 1-0. Gică Hagi (61 de ani) a fost în centrul atenției, fiind întrebat direct despre situația echipei naționale. Ce răspuns a oferit „Regele” când a fost întrebat dacă el va fi cel care va redresa prima reprezentativă a țării noastre. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Primele concluzii ale lui Gică Hagi după ce naționala României a ratat calificarea la Campionatul Mondial

Seara de 26 martie 2026 va rămâne drept una tristă în istoria fotbalului românesc după o nouă ratare la Campionatul Mondial. România nu va juca la ediția din vara acestui an, unde vor evolua pentru prima dată, în total, 48 de naționale, în turneul găzduit de SUA, Mexic și Canada. Gică Hagi și-a expus vineri, 27 martie, la prânz, concluziile după înfrângerea suferită cu Turcia la baraj.

„Lucrul cel mai important este când vorbim de fotbal este că totul durează o zi. Din păcate nu am reușit. Cu toții avem dezamăgire, dar așa este în fotbal. Trebuie să o luăm de la capăt. De azi, de mâine, toți să se încarce și să dea ce au mai bun. Mergem înainte, să fim mult mai buni decât până acum.

Nu e frustrare, eu nu folosesc cuvântul ăsta. E dezamăgire, atât. E mare pentru toată lumea, în special pentru jucători și pentru nea Mircea, dar și pentru noi ceilalți, de lângă, pentru toată România. Dar poți să construiești ceva foarte puternic dacă analizezi lucrurile și trebuie să mergi înainte”, a spus Gică Hagi, pe aeroportul Otopeni.

Gică Hagi a făcut anunțul direct pe aeroport când a fost întrebat de salvarea echipei naționale

Deși se știe data primului meci în care naționala României va evolua sub comanda lui Gigă Hagi, „Regele” a evitat să vorbească despre preluarea „tricolorilor”. Fostul mare fotbalist român a preferat să sublinieze ideea că nu este necesară o reconstrucție, ci mai degrabă o dezvoltare și o implementare temeinică a unei mentalități de câștigător.

(n.r. – Salvați dumneavoastră naționala?) Nu este un subiect despre care să vorbim acum, eu am fost doar în tribună, m-am uitat la meci, vom vedea, nu știm niciodată. Nu trebuie să construim naționala, ci o mentalitate, dacă vreți să vorbiți de o construcție. Trebuie mentalitate de învingător!”, a spus Hagi.

Ioan Becali, dezvăluire-șoc în direct despre viitorul lui Gică Hagi

În cadrul emisiunii „Giovanni Show”, Ioan Becali a transmis că venirea lui Gică Hagi la echipa națională este, momentan, incertă. Impresarul a spus că „Regele” ar putea accepta o cu totul altă ofertă în următoarele 10 zile, și astfel că varianta preluării postului de selecționer ar pica. Agentul de jucători a mai precizat că nu știe însă ce fel de înțelegere există între Gică Hagi și FRF în prezent.

„S-ar putea să vină Hagi la echipa națională, eu încă nu știu nimic. Eu aud din presă, nu știu! Nu pot să spun că Hagi este decis să meargă acolo. Am luat masa cu el, dar nu am vorbit așa ceva. Dacă eu găsesc în 10 zile o ofertă pentru Hagi, el nu se mai duce la echipa națională! Dacă eu găsesc o ofertă până vinerea viitoare, 3 aprilie, din vară, Hagi nu mai vine la echipa națională”, a transmis Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

  • 01.09.2001 – 27.11.2001 este perioada primului și singurului mandat al lui Gică Hagi ca selecționer al României
  • 2 este numărul meciurilor pe care Hagi le-a bifat ca selecționer atunci (2-0 cu Ungaria și 1-1 cu Georgia, în preliminariile World Cup 2002)
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
