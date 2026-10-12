Salvatorul Craiovei din meciul cu Csikszereda, contestat de un fost fotbalist al oltenilor: „Mă aștept la mai mult de la un atacant”

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Elisor a fost omul care a adus victoria Universității Craiova în deplasarea de la Miercurea Ciuc, împotriva celor de la Csikszereda, însă prestațiile atacantului continuă să fie analizate cu exigență. Mihăiță Pleșan, fost fotbalist al formației din Bănie, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre compartimentul ofensiv al oltenilor și a recunoscut că așteaptă mai mult de la Elisor, chiar dacă acesta a contribuit decisiv la obținerea celor trei puncte. În opinia sa, Assad este atacantul mai valoros, iar concurența dintre cei trei jucători aflați la dispoziția antrenorului face ca alegerea titularului să nu fie deloc simplă.

Mihăiță Pleșan, nemulțumit total de Elisor: „E un oportunist!“

Victoria obținută de Universitatea Craiova la Miercurea Ciuc a adus puncte importante pentru formația din Bănie, iar Elisor a avut un rol esențial în deznodământul partidei. Cu toate acestea, Mihăiță Pleșan nu consideră că atacantul și-a atins potențialul și spune că : „Mă aștept la mai mult de la un atacant. Elisor e oportunist, multe goluri le dă cu poarta goală. Mie îmi place mai mult Assad. Craiova are trei atacanți apropiați ca valoare, nu îi e ușor nici antrenorului să aleagă”, a declarat Mihăiță Pleșan.

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Dincolo de observațiile făcute despre atacantul campioanei, Mihăiță Pleșan s-a arătat mulțumit de faptul că și a subliniat importanța moralului înaintea următoarei provocări, din Conference League.

„Important e că au câștigat, că au moral bun. Vin după această pauză, o perioadă în care echipele au probleme cu jucătorii plecați la naționale, iar Craiova are destui plecați. Cred că va fi bine la meciul cu Getafe. Nu va fi ușor, dar Getafe e o echipă bună în defensivă, stă bine în teren și joacă bine pe contraatac“, a mai spus impresarul.

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Elisor, apărat de Eugen Neagoe și Eugen Trică după criticile lui Mihăiță Pleșan

Deși Mihăiță Pleșan consideră că Elisor trebuie să ofere mai mult în ofensiva Universității Craiova și spune că îl preferă pe Assad, atacantul are și susținători care îi evidențiază contribuția din acest sezon. Eugen Neagoe a subliniat că fotbalistul și-a făcut treaba până acum și că va mai primi oportunități, chiar dacă nu este sigur că va fi titular în următoarele partide.

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„Elisor a marcat goluri, ceea ce este foarte important pentru un atacant, dar Assad și Nsimba sunt cei care au dus greul până acum. Și Etim a mai apărut în peisaj, da. Elisor cu siguranță va mai primi șanse. Nu știu dacă va începe jocurile din postura de titular, dar rămâne de văzut. Este un jucător care și-a făcut treaba până acum”, a declarat Eugen Neagoe.

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În apărarea atacantului a venit și Marius Mitran, care a comparat cifrele acestuia din campionatul Portugaliei cu cele înregistrate în actualul sezon: „Anul trecut, jucând 26 de meciuri în prima ligă din Portugalia, a dat un gol ca vârf de atac. Acum are șase”, a punctat acesta.

La rândul său, Eugen Trică a remarcat calitățile lui Elisor, dar a atras atenția asupra riscului ca atacantul să piardă din ritm dacă nu beneficiază de continuitate. Fostul fotbalist a amintit situația lui Nsimba, care traversa o perioadă bună înainte de a ieși din primul plan: „Elisor e un atacant care dă goluri, e oportunist, da, doar să nu pățească ce a pățit și Nsimba. Era într-o formă bună, l-a scos antrenorul și uite că a intrat în latura cealaltă”, a spus Eugen Trică.

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Mihăiță Pleșan, îngrijorat de efortul depus de Carlos Mora la națională

Pauza internațională poate complica pregătirea unei echipe care are mai mulți jucători convocați la loturile naționale, iar revenirea acestora presupune și o perioadă de readaptare, cum este și cazul lui Carlos Mora.

„Mora a jucat la națională winger dreapta, cam ce juca el și a dat goluri multe. Important e că e sănătos. Eu mereu îmi fac probleme când pleacă la națională, călătorește mult, se întoarce și joacă de la început. Stă prin avioane, fusul orar e diferit, durează puțin până se readaptează în România, dar e puternic”, a explicat Pleșan.

În analiza sa, Mihăiță Pleșan a remarcat că Universitatea Craiova păstrează în mare parte structura lotului din sezonul precedent, principala diferență menționată fiind plecarea lui Anzor. Continuitatea poate reprezenta un avantaj pentru echipa din Bănie, întrucât jucătorii se cunosc deja, iar antrenorul are la dispoziție un nucleu familiar: „În principiu, Craiova are cam aceeași echipă ca anul trecut, mai puțin Anzor, care a plecat. Nucleul e echipa de anul trecut”, a mai spus impresarul.