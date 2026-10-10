Sport

Salvatorul FCSB, declarație pe placul lui Gigi Becali: ”Voi marca fix câte goluri vrea Dumnezeu”

Traian Terzian
11.10.2026 | 00:48
Salvatorul FCSB declaratie pe placul lui Gigi Becali Voi marca fix cate goluri vrea Dumnezeu
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Salvatorul FCSB din partida cu Oțelul l-a surprins plăcut pe Gigi Becali. Sursă foto: colaj Fanatik
FCSB s-a impus la limită în fața Oțeului, scor 1-0, cu un gol marcat de Alexandru Stoian (18 ani). Salvatorul ”roș-albaștrilor” a vorbit la final pe placul patronului Gigi Becali.
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Intrat pe teren în repriza secundă a partidei cu Oțelul, Alexandru Stoian a fost salvatorul celor de la FCSB. Puștiul a înscris după doar 8 minute și apoi a explicat cum a decurs faza golului, dar și ce i-a transmis Laurențiu Reghecampf în momentul în care a fost aruncat în luptă.

Prima reacție a lui Alexandru Stoian, salvatorul FCSB

Imediat după încheierea întâlnirii din etapa a 11-a a SuperLigii, în care a înscris unicul gol, Alexandru Stoian a dezvăluit că faza a fost una lucrată la antrenamente, doar că la finalizare trebuia să apară Karlo Muhar.

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”E un alt antrenor, o altă aură! E clar că va fi mult mai bine. Când am intrat, Mister mi-a zis să dau gol, atât. Faza era lucrată, dar pentru Karlo Muhar, nu pentru mine. Voi marca fix câte goluri vrea Dumnezeu, nu îmi pun un obiectiv. Eu când intru încerc să mă distrez pe teren. Nu am o presiune mare.

Suntem fericiți că s-a întors Mister, de când eram mic mă uitam la meciurile Stelei. Sunt fericit că sunt aici. Sper să ne ajute să câștigăm cât mai multe meciuri”, a declarat Alexandru Stoian, la flash interviu.

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Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Reghecampf

În ciuda faptului că FCSB a reușit o victorie la debutul lui Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali, care a surprins pe toată lumea când și-a făcut apariția la Arena Națională, nu a fost deloc impresionat de evoluția echipei sale. Patronul ”roș-albaștrilor” a precizat că antrenorul nu are ce să facă, deoarece atacanții din lot nu se ridică la nivelul așteptat și a promis să facă transferuri importante în perioada de mercato din iarnă.

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Primit cu brațele deschise de fanii FCSB, Reghecampf nu a fost nici el mulțumit de prestația elevilor săi în meciul cu Oțelul. Tehnicianul a recunoscut că marea problemă o reprezintă faptul că echipa nu marchează prea mult, iar singurul remarcat după acest joc a fost Ricardo Pădurariu.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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