Salvatorul fetiței din Craiova, prezent la derby-ul dintre Universitatea și FCSB: „Nu sunt un erou”. Video

Mădălin Popescu, craioveanul care l-a ajutat pe indianul Vipan Kumar să salveze o fetiță de la înec în luna ianuarie, a fost prezent pe „Ion Oblemenco” pentru partida dintre Universitatea și FCSB din Cupa României Betano.
Bogdan Mariș, Tibi Cocora
12.02.2026 | 20:50
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Mădălin Popescu, craioveanul care l-a ajutat pe indianul Vipan Kumar să salveze o fetiță de la înec, a fost prezent la meciul cu FCSB. FOTO: Fanatik
Pe 17 ianuarie, în parcul Romanescu din Craiova, cetățeanul indian Vipan Kumar a reușit să salveze o fetiță de 5 ani de la înec, însă acesta a fost ajutat și de către craioveanul Mădălin Popescu. Fan al Universității, acesta a fost prezent la meciul din Cupa României Betano contra celor de la FCSB pentru a susține echipa.

Salvatorul fetiței din Craiova, prezent pe „Ion Oblemenco”. Ce a declarat despre meciul cu FCSB

Mădălin Popescu (48 de ani) este susținător al Universității Craiova și este de părere că gruparea din Bănie o va învinge pe FCSB în Cupă. (n.r. aveți emoții?) Nu, sincer cred că vom învinge astăzi, așa ar fi normal, având în vedere rezultatele care sunt în momentul de față în campionat și nu numai. Ar trebui să învingem.

(n.r. e greu fără Baiaram?) Nu știu ce să zic, până la urmă, avem echipă bună, cred că vom suplini și lipsa lui Baiaram și va fi un rezultat pozitiv. (n.r. e nedreaptă suspendarea lui?) Nu știu ce să spun, prefer să las în seama specialiștilor”, a afirmat acesta. Indianul Vipan Kumar a fost premiat la rândul său de clubul Universitatea Craiova.

Cine este „adevăratul erou” în incidentul de la Craiova

Deși a jucat un rol esențial în salvarea fetiței, târându-se pe gheață cu o targă pentru a-l ajuta pe Vipan Kumar să o scoată pe aceasta din apă, Mădălin Popescu nu se consideră a fi un erou. (n.r. vă simțiți un erou?) Nu. Am mai spus lucrul acesta și cu alte ocazii, nu mă simt deloc erou. Eroul principal în ce s-a întâmplat atunci nu am fost nici eu, nici cetățeanul indian, ci fetița, care a reușit să reziste mai mult de jumătate de oră în lac.

Dacă este vreun erou acolo, este fetița care a reușit să supraviețuiască. (n.r. ați mai vorbit cu ea, păstrați legătura?) Am păstrat legătura mai ales cu părinții, m-am mai întâlnit cu părinții și, din câte văd, este totul în regulă, merge spre bine”, a afirmat acesta înainte de partida Universitatea Craiova – FCSB din Cupă.

Mădălin Popescu, salvatorul fetiței din Craiova, a vorbit despre meciul dintre Universitatea și FCSB

