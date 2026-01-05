„Salvatorul” Marius Șumudică, primit cu flori la Al-Okhdood. Prima reacție în forță a tehnicianului român după ce a semnat contractul. Foto Exclusiv

ADVERTISEMENT

Unul dintre puținii tehnicieni români care se poate lăuda cu rezultate notabile la echipe din afara SuperLigii, , poate una dintre cele mai mari ale carierei.

Prima declarație a lui Marius Șumudică după ce a semnat și o să fie adversarul lui Cristiano Ronaldo

, echipă din prima ligă a Arabiei Saudite și are ca obiectiv imediat să salveze echipa de la retrogradare, asta după ce în primele 12 meciuri a strâns doar 5 puncte și se află pe locul 17 din 18.

„Am semnat pe 6 luni, cu opțiune de încă un an dacă reușesc să salvez echipa de la retrogradare. Știu că este o provocare, dar am venit aici pentru că eu cred în mine și mai ales cred în staff-ul meu. Nu ar fi pentru prima dată când reușim lucruri pe care alții le cred imposibile pe plan fotbalistic. Împreună cu jucătorii și cu fanii, care sunt absolut fantastici, putem face lucruri importante aici, în Liga Stelelor”, a declarat Șumudică în exclusivitate pentru FANATIK.

Marius Șumudică, după ce a semnat cu Al-Okhdood: „Am avut mereu oferte interesante, mult peste nivelul SuperLigii. Șumudică se ține de cuvânt întotdeauna”

„V-am spus mereu că am oferte interesante, mult peste nivelul SuperLigii, iar Șumudică se ține de cuvânt întotdeauna. Să ajungi să antrenezi aici e greu, dar mai ales onorant. Nu are rost să discutăm despre un campionat unde, pe lângă marea vedetă Cristiano Ronaldo, mai sunt zeci de superstaruri, ne-ar lua ore în șir numai să-i punem pe hârtie. Este ceva fantastic să joci împotriva acestor superfotbaliști de zeci de milioane de euro, darămite să-i mai și antrenezi.

Le mulțumesc celor de la Al-Okhdood că mi-au acordat încredere și o să facem tot posibilul să ne atingem obiectivele. Mi-am propus să vorbesc foarte puțin și să las faptele să vorbească, pe teren, în locul meu. O să tragem linie la final și o să vedem ce a făcut Șumudică într-unul dintre cele mai tari campionate din ultimii ani din fotbalul mondial”, a mai spus noul tehnicial al lui Al-Okhdood pentru FANATIK.

Marius Șumudică, primire specială în Arabia Saudită. Arabii l-au așteptat cu flori pe tehnicianul român

Cei de la Al-Okhdood au fost pregătiți din luna februarie și până acum de portughezul Paulo Sergio, iar Marius Șumudică este așteptat să îndrepte lucrurile la echipă, asta pentru că sezonul pare compromis dacă ne uităm la forma pe care au arătat-o jucătorii în cele 12 etape care au trecut din Liga Stelelor, așa cum este denumit campionatul saudit.

Speranțele și încrederea care există în tehnicianul român sunt relevante și din primirea pe care acesta a avut-o. Șumudică a fost așteptat pe aeroport de către oficialii clubului, care l-au primit cu flori și au fost extrem de încântați că au putut să-l convingă să accepte propunerea. De altfel, acesta a condus deja și primul antrenament al grupării, iar timpul este scurt pentru că urmează etapa cu numărul 13 din campionatul saudit.

Șumudică îl va antrena pe un jucător care a fost dorit de Dinamo în trecut

Marius Șumudică are la dispoziție câțiva jucători străini interesanți, precum fostul fotbalist de la Hamburg, Khaled Narey, dar și un jucător care a fost în trecut pe lista lui Dinamo, Christian Bassogog, o extremă de 30 de ani din Camerun. De asemenea, în lot este și Petros, un mijlocaș central brazilian ce a fost în trecut, pentru mai mulți ani, jucătorul lui Real Betis, în prima ligă a Spaniei.

Debutul lui Șumudică la Al-Okhdood va veni la meciul cu Al-Ahli, pe 10 ianuarie, echipă care are în componență foarte multe staruri și care tocmai a bătut-o pe trupa lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, 3-2, în campionat. Riyad Mahrez, Merih Demiral, Roger Ibanez sau Ivan Toney, fostul golgheter din Premier League, sunt adversarii cu care echipa lui Șumudică trebuie să dea piept în runda viitoare.