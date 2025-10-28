Sport

Samuel Asamoah, prima reacție după ce a fost aproape să rămână paralizat! Când ar putea reveni pe teren

Vești bune din partea fostului jucător al celor de la FCU Craiova 1948, Samuel Asamoah, asta după ce fotbalistul a fost aproape să rămână paralizat în urma unei accidentări.
Mihai Alecu
28.10.2025 | 19:47
Samuel Asamoah prima reactie dupa ce a fost aproape sa ramana paralizat Cand ar putea reveni pe teren
ULTIMA ORĂ
Când ar putea să revină Samuel Asamoah pe teren. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Fotbalul poate aduce uneori și momente extrem de neplăcute, precum accidentări dure, unele care te pot afecta pentru tot restul vieții.

Samuel Asamoah, prima reacție după incidentul teribil din China

Samuel Asamoah, cel care a fost jucător la FCU Craiova 1948, a trăit niște clipe teribile, în China, după ce în timpul unei partide disputate de echipa sa, Guangxi Pingguo, s-a lovit de un banner de publicitate aflat la marginea terenului. Fotbalistul a fost înlocuit imediat și transportat la spital, pentru că acuza dureri teribile după ce impactul a fost unul foarte dur și l-a făcut pe acesta să aibă probleme mari.

ADVERTISEMENT

Clubul din China a dezvăluit că Asamoah a avut fracturi la nivelul vertebrelor cervicale, plus blocaj vertebral și compresie nervoasă, diagnostic ce părea că îl va ține departe de gazon pentru mult timp. Ba chiar s-a luat în calcul că fotbalistul ar putea să fie în scaun cu rotile pentru tot restul vieții, însă se pare că a avut parte de ajutor divin și a scăpat de verdictul cel mai crunt și acum este aproape recuperat.

Când ar putea reveni Samuel Asamoah pe terenul de fotbal, după ce a scăpat de paralizie

Conform ultimelor informații, se pare că pericolul cel mai mare a trecut, iar fotbalistul a dat și o primă declarație după accidentul care era să-l lase paralizat. Îi mulţumesc mereu lui Dumnezeu pentru darul vieţii pe care mi l-a făcut”, a spus Samuel Asamoah, surprins mergând fără efort într-un magazin de fructe şi legume și purtând un guler cervical în jurul gâtului. Se pare că un membru din anturajul jucătorului a spus că acesta ar putea să revină pe teren în aproximativ două luni.

ADVERTISEMENT
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de...
Digi24.ro
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor

Totuși, surse din cadrul clubului spun, pe un ton mai precaut, că „revenirea pe gazon va dura mai mult, în funcție de recuperare și de corpul său. Timpul estimat este undeva la 3-6 luni, accidentarea fiind una complicată”. Samuel Asamoah a fost jucătorul celor de la FCU Craiova 1948 între 2021 și 2024, iar din această vară a ajuns la Guangxi Pingguo, în China.

ADVERTISEMENT
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea...
Digisport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
„Doamne ferește! Sunt nebun?”. Gigi Becali, șocat de ce a putut să vadă...
Fanatik
„Doamne ferește! Sunt nebun?”. Gigi Becali, șocat de ce a putut să vadă în timpul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului
Tragedie la Inter! Decizia lui Cristi Chivu în cazul fotbalistului implicat într-un accident...
Fanatik
Tragedie la Inter! Decizia lui Cristi Chivu în cazul fotbalistului implicat într-un accident mortal. Update
Rapid a marcat de 4 ori cu Unirea Slobozia, dar Robert Niță are...
Fanatik
Rapid a marcat de 4 ori cu Unirea Slobozia, dar Robert Niță are un remarcat surpriză: „Pentru mine, el e omul meciului”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ce i-a cerut Helmut Duckadam soției sale, Alexandra, înainte să moară: ”Am luat-o...
iamsport.ro
Ce i-a cerut Helmut Duckadam soției sale, Alexandra, înainte să moară: ”Am luat-o de la zero”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!