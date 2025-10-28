Samuel Asamoah, prima reacție după ce a fost aproape să rămână paralizat! Când ar putea reveni pe teren

ADVERTISEMENT

Fotbalul poate aduce uneori și momente extrem de neplăcute, precum accidentări dure, unele care te pot afecta pentru tot restul vieții.

Samuel Asamoah, prima reacție după incidentul teribil din China

Samuel Asamoah, cel care a fost jucător la FCU Craiova 1948, a trăit niște clipe teribile, în China, după ce în timpul unei partide disputate de echipa sa, Guangxi Pingguo, s-a lovit de un banner de publicitate aflat la marginea terenului. Fotbalistul a fost înlocuit imediat și transportat la spital, pentru că acuza dureri teribile după ce impactul a fost unul foarte dur și l-a făcut pe acesta să aibă probleme mari.

Clubul din China a dezvăluit că Asamoah a avut fracturi la nivelul vertebrelor cervicale, plus blocaj vertebral și compresie nervoasă, diagnostic ce părea că îl va ține departe de gazon pentru mult timp. Ba chiar s-a luat în calcul că fotbalistul ar putea să fie în scaun cu rotile pentru tot restul vieții, însă se pare că a avut parte de ajutor divin și a scăpat de verdictul cel mai crunt și acum este aproape recuperat.

Când ar putea reveni Samuel Asamoah pe terenul de fotbal, după ce a scăpat de paralizie

se pare că pericolul cel mai mare a trecut, iar fotbalistul a dat și o primă declarație după accidentul . „Îi mulţumesc mereu lui Dumnezeu pentru darul vieţii pe care mi l-a făcut”, a spus Samuel Asamoah, surprins mergând fără efort într-un magazin de fructe şi legume și purtând un guler cervical în jurul gâtului. Se pare că un membru din anturajul jucătorului a spus că acesta ar putea să revină pe teren în aproximativ două luni.

Totuși, surse din cadrul clubului spun, pe un ton mai precaut, că „revenirea pe gazon va dura mai mult, în funcție de recuperare și de corpul său. Timpul estimat este undeva la 3-6 luni, accidentarea fiind una complicată”. Samuel Asamoah a fost jucătorul celor de la FCU Craiova 1948 între 2021 și 2024, iar din această vară a ajuns la Guangxi Pingguo, în China.