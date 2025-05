Samuel Teles, mesaj clar pentru Mirel Rădoi la sosirea la Universitatea Craiova: ”Sunt un jucător box-to-box”. Video

FANATIK a anunțat în exclusivitate încasat de Samuel Teles la sosirea la Universitatea Craiova, iar jucătorul în vârstă de 28 de ani i-a transmis un mesaj lui Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi a primit un mesaj ferm din partea lui Samuel Teles, noul jucător al Universității Craiova

Într-un prim interviu oferit după ce a semnat cu gruparea olteană, mijlocașul portughez a dezvăluit poziția pe care îi place să evolueze și a mărturisit că este plăcut surprins de condițiile găsite în Bănie.

”Sunt foarte fericit să fiu aici, sunt deja de ceva vreme în România așa că știu cât de mare este acest club. Nu am apucat să stau foarte mult în oraș, dar cu siguranță voi avea timp să-l cunosc mai bine. Referitor la stadion este unul foarte frumos și abia aștept să-l văd plin.

Per total, prima impresie a fost una foarte bună. Condițiile de pregătire sunt bune pentru ca noi jucătorii să performăm. Sunt condiții foarte bune. Pot spune că sunt foarte fericit de ce am găsit aici și am fost surprins într-un mod plăcut de condițiile oferite de club.

M-aș descrie ca fiind un jucător de echipă. Evoluez în linia mediană, ca un număr 8, ca un jucător box-to-box. Îmi place să alerg, să ajut echipa și dacă este posibil să marchez și goluri”, a declarat Teles.

Teles abia așteaptă să debuteze pe stadionul Ion Oblemenco

Mijlocașul portughez, care a avut o discuție cu Mirel Rădoi și consideră că acesta este un antrenor ambițios, abia așteaptă să simtă vibrația stadionului și le-a promis fanilor că va face tot ce depinde de el pentru îndeplinirea obiectivelor.

”Am vorbit înainte de venirea mea la Craiova cu Mirel Rădoi. Cu siguranță îl voi cunoaște mai bine, dar pot spune că am fost impresionat de el încă de la început. Este un antrenor foarte bun și din interior îmi pare o persoană ambițioasă. El își dorește ca și echipa lui să fie la fel de ambițioasă.

(n.r. – Cum ți se pare stadionul Ion Oblemenco?) Pot spune că este un stadion complicat atunci când vii ca adversar. Suporterii sunt foarte pasionați și creează o atmosferă extrem de bună pentru echipa lor. Sunt nerăbdător să simt atmosfera în favoarea noastră și să câștigăm lucruri importante aici.

(n.r. – Ce mesaj ai pentru fani?) Vă salut pe toți! Sunt foarte fericit să fiu aici și sper să ne vedem curând pe stadion, fiindcă împreună putem atinge multe obiective. Voi da totul așa cum am făcut întotdeauna, atât eu, cât și colegii mei, pe care abia aștept să îi cunosc. Sper să atingem toate obiectivele împreună”, a spus Samuel Teles.

Nici nu s-a încheiat actualul sezon și Universitatea Craiova a început să facă transferuri pentru stagiunea următoare. Pe lângă Teles, oltenii David Matei de la Steaua și Luca Băsceanu de la Farul.