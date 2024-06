Pavel Badea și-a petrecut patru ani din carieră în fotbalul japonez și știe din ce fel de aluat sunt fotbaliștii din „Țara Soarelui Răsare”. „Samuraiul de pe Jii” a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre transferul lui Takuto Oshima la Universitatea Craiova.

„Samuraiul de pe Jii” analizează transferul lui Takuto Oshima: „Japonezii sunt disciplinați, muncitori”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Fotbalistul transferat la cererea lui Costel Gâlcă a devenit și primul japonez din istoria grupării din Bănie.

FANATIK a scris despre . Mijlocașul trecut prin Polonia și-a început aventura europeană în Liga 4 din Slovacia până să ajungă la Universitatea Craiova și să aibă ambiții de titlul în tricoul „alb-albaștrilor”.

Pavel Badea cunoaște fotbalul japonez, fiind unul dintre puținii români care au jucat în „Țara Soarelui Răsare”. Oficialul CS Universității Craiova a vorbit despre profilul fotbaliștilor din zonă, unul necunoscut publicului din Cetatea Băniei.

„Fotbaliștii japonezi sunt foarte disciplinați tactic, sunt foarte muncitori și în general sunt extrem de combativi. Este printre puținii japonezi care au ajuns în România, este un jucător exotic. Sper că va fi un ambasador bun al fotbalului japonez în România, la fel Takayuki Seto.

Seto este un tip foarte serios, mi-a plăcut foarte mult ca și caracter și atitudine. Seto a fost un bun ambasador bun al fotbalului japonez. Am jucat timp de patru ani în Japonia pentru trei echipe din prima divizie.

M-a impresionat seriozitatea și dăruirea de care au dat dovadă, dar și disciplina pe care o aveau jucătorii japonezi în meciuri și antrenamente. Cred că poate fi un jucător interesant, dacă are caracteristicile pe care le-am întâlnit în Japonia”, a spus Pavel Badea.

„Poate fi un exemplu pentru tineri, are 26 de ani și a ajuns la maturitate”

„Samuraiul de pe Jii” știe că un astfel de fotbalist ar putea să îi ajute și pe tinerii de la Universitatea Craiova. Pavel Badea a spus care este cheia unei adaptări cât mai rapide a lui Takuto Oshima în Cetatea Băniei.

„Poate fi un atuu și chiar un exemplu pentru jucătorii tineri. Are 26 de ani, este un jucător la maturitate din punct de vedere al exprimării. Dacă își păstrează calitățiile care l-au recomandat să ajungă aici este clar că Gâlcă și-a luat în jucător pe care l-a plăcut și este apropiat de ce își doresc antrenorii.

Sunt curios să vedem cum va reuși să se adapteze. Dacă este fotbalist va reuși să se adapteze rapid, dar dacă este doar jucător îi va fi mai greu pentru că la Craiova se caută fotbaliști”, a spus Pavel Badea.

Pe ce loc e fotbalul în Japonia: „E la bătaie cu baseball-ul”

„Fotbalul în Japonia este la bătaie mare cu baseball-ul pentru că influența americană după al Doilea Război Mondial a fost foarte mare. Fotbal japonez a crescut foarte mult odată cu organizarea Campionatului Mondial din Japonia și Coreea și aducerea jucătorilor străini de valoare.

Dacă ne uităm, avem echipe cunoscute precum Kashiwa Reysol, Gamba Osaka sau Tokyo. Sunt echipe care au reușit să câștige Cupe ale Asiei în timp și au arătat că fotbalul japonez a făcut mari progrese”, a declarat oficialul oltenilor.

Pavel Badea, palmares impresionant în Japonia! Ce performanțe și-a trecut în CV

„Am Cupa Împăratului la Kashiwa Reysol, la Avispa Fukuoka și la Bellmare Hiratsuka. Am jucat cu Bentinho, cu Hong Myung-bo, căpitanul echipei naționale al Coreei. Am jucat împotriva unor jucători ca Dunga sau Stojkovic.

Stoicikov a jucat o perioadă exact la echipa la care am jucat eu, m-am dus în locul lui Kashiwa Reysol. Cea mai frumoasă perioadă pentru mine a fost când am câștigat Cupa Împăratului, am fost singurul fotbalist străin care a jucat și a câștigat primul trofeul la Kashiwa Reysol”, a mărturisit președintele CS Universitatea.

Pavel Badea, despre campania de transferuri a Universității Craiova: „Sper să fie inspirați”

Spre finalul intervenției, Pavel Badea a vorbit și despre transferurile oficializate până acum la Universitatea Craiova. Oficialul „alb-albaștrilor” speră să fie mutări inspirate pentru trupa lui Costel Gâlcă.

„Probabil că scouterii pe care îi are Mihai Rotaru i-au dat aceste sfaturi, să sperăm că au fost inspirați în alegerea jucătorilor. Să sperăm că informațiile și datele tehnice ale jucătorilor au fost analizate cu atenție și vor da satisfacție pentru că altfel vor fi multe contestații din partea celor care iubesc Universitatea Craiova.

Suntem păriți, dacă ne gândim că în iarnă au venit unii jucători care nu au confirmat. Și de-a lungul timpului au fost aduși jucători pe anumite filiere care nu au confirmat”, a încheiat fostul mijlocaș.