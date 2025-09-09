LIVE VIDEO San Marino U21 – România U21, preliminarii Euro U21 2027. „Tricolorii mici”, în fața primei victorii din campanie

România U21 a început campania de calificare la Euro 2027 cu un . În cea de-a doua partidă a preliminariilor, vor avea o sarcină mult mai ușoară. Întâlnesc adversarul cel mai accesibil din grupa A, pe San Marino U21.

ADVERTISEMENT

San Marino U21 – România U21, etapa 2, preliminarii Euro U21 2027

Micuțul stat din peninsula italică a suferit o înfrângere categorică în prima rundă, un 0-7 pe terenul Finlandei. Și sunt șanse mari să aibă plasa plină și la Serravalle, deși joacă pe teren propriu.

Program de meci, ora de start San Marino U21 – România U21

Fluierul de start în San Marino U21 – România U21, din preliminariile pentru Euro 2027, se dă marți, 9 septembrie, de la ora 21:30, cu doar un sfert de oră înainte de meciul naționalei mari în Cipru.

ADVERTISEMENT

Cine arbitrează San Marino U21 – România U21. Ce brigadă a fost delegată

Brigada de arbitri delegată la acest meci este din Andorra. Antoine Chiaramonti la centru, Juan Guiu Serra și Carlos Goncalves la cele două tușe. Plus Andreu Simarro al patrulea oficial sunt arbitrii întâlnirii.

San Marino U21 – România U21 nu va beneficia de arbitraj video în preliminariile pentru turneul final al Campionatului European din 2027.

ADVERTISEMENT

Echipe probabile San Marino U21 – România U21

Costin Curelea nu are nevoie să revoluționeze primul 11 al selecționatei pe care o conduce pentru a obține un rezultat pozitiv la Serravalle. Dar este probabil să apară mici modificări față de echipa pe care a trimis-o în teren la Iași, cu Kosovo.

ADVERTISEMENT

Lefter – Strata, Duțu, Tudose, David – Vulturar, Mihai – Biliboc, Radaslavescu, Musi – Trică.

Lotul României, convocat de Costin Curelea

Iată lotul complet convocat de Costin Curelea pentru dubla cu San Marino și Kosovo.

PORTARI: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

FUNDAȘI: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);

MIJLOCAȘI: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

ATACANȚI: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

ADVERTISEMENT

Clasament grupă San Marino U21

După prima etapă a acestor preliminarii, Finlanda și Spania au trei puncte. România și Kosovo câte unul, iar Cipru și San Marino au rămas pe zero. Golaverajul este cel care face diferența între echipele aflate la egalitate de puncte.

Rezultate directe între cele două echipe

Partida de la Serravalle va fi prima din istorie între selecționatele U21 ale San Marino și României.

Cum se califică România U21 la EURO 2027

România încearcă să participe la al cincilea turneu final Euro U21, după edițiile din 2019, 2021, 2023 și 2025. Pentru a se califica direct, trebuie să câștige grupa din care face parte sau să fie echipa cu cel mai bun punctaj dintre toate cele clasate pe pozițiile secunde în grupele lor.

În cazul în care nu reușește acest lucru, România U21 are și varianta unui loc 2, care o trimite la baraj. Vor fi opt naționale de locul 2 care intră în baraje, iar patru dintre ele ajung la turneul final.

Cine transmite la TV San Marino U21 – România U21

FRF a anunțat că a prelungit parteneriatul cu PRO TV până în 2027. Astfel, San Marino U21 – România U21 se va vedea în direct, Pro Arena fiind canalul care transmite meciul la tv.

Cum poți vedea live stream online San Marino U21 – România U21. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Online, duelul „tricolorilor mici” poate fi văzut pe VOYO de către abonații platformei. Dar și pe Orange TV Go, care are dreptul de a transmite conținutul Pro Arena.

Cote pariuri San Marino U21 – România U21

România U21 este favorită absolută în opinia bookmakerilor. Tricolorii mici au o cotă de doar „1,02” de a câștiga duelul de le Serravalle. De cealaltă parte, jucătorii din San Marino au o cotă de „50,00” pentru a produce surpriza. Un rezultat de egalitate este cotat cu „21,00”.

Live Blog: Urmărește în timp real San Marino U21 – România U21, preliminarii EURO 2027

Urmărește live San Marino U21 – România U21 în preliminariile pentru Euro 2027 pe FANATIK, unde ai meciul fază cu fază în format live text.

Cele mai importante informații legate de meciul de la Serravalle sunt pe site-ul nostru, care te ține la curent și cu ceea ce se întâmplă în celelalte meciuri ale grupei.