Sport

E ireal cât s-a terminat San Marino – Finlanda, în Liga C din Liga Națiunilor. Și-au umilit adversarii și au dat gol după gol

Măcel în San Marino - Finlanda! Scor fluviu în meciul din Liga C din Liga Națiunilor: cât s-a terminat partida după ce la pauză era „doar” 3-0: goluri pe bandă rulantă!
Catalin Oprea
27.09.2026 | 00:00
E ireal cat sa terminat San Marino Finlanda in Liga C din Liga Natiunilor Siau umilit adversarii si au dat gol dupa gol
ULTIMA ORĂ
E ireal cât s-a terminat San Marino - Finlanda, în Liga C din Liga Națiunilor. Foto: Profimedia
ADVERTISEMENT

Meciul San Marino – Finlanda s-a jucat sâmbătă seară în prima etapă din Liga Națiunilor, Liga C, Grupa 1. Înainte de startul partidei, nordicii porneau în mod clar drept favoriți cerți la obținerea victoriei în această partidă, bineînțeles prin prisma faptului că beneficiază de jucători mai buni din punct de vedere individual.

Scor fluviu în San Marino – Finlanda din Liga Națiunilor

După cum se știe deja destul de bine, naționala din San Marino este în principiu una semi-profesionistă. Iar calculele hârtiei au fost respectate întocmai în acest meci. Finlandezii au început în forță și au reușit să deschidă scorul încă din minutul 5, grație golului marcat de Pohjanpalo. Ulterior, în minutul 14, a înscris și Svanback, ducând astfel scorul la 2-0.

ADVERTISEMENT

Până la pauză, naționala nordică a mai punctat o dată, prin Kallman, în minutul 33. Astfel, „la cabine” s-a intrat cu scorul de 3-0 pentru oaspeți. Repriza secundă a început la fel de prost pentru micuța națională a statului San Marino. În minutul 50, Walta a făcut 4-0 pentru Finlanda. Mai mult, în minutul 51, gazdele au rămas în inferioritate numerică, după cartonașul roșu primit direct de Golinucci.

Finlanda a câștigat cu 7-0 în San Marino

După doar alte patru minute, Walta a făcut „dubla” și a dus scorul la 5-0 pentru finlandezi. Pe final de joc, a reintrat în scenă Pohjanpalo, marcatorul primului gol din acest meci. În ultimul sfert de oră, el a mai reușit să puncteze de două ori, în minutele 79 și 88, al doilea gol fiind din penalty, semnând astfel hattrick-ul și totodată stabilind scorul final al acestui meci San Marino – Finlanda, 0-7.

ADVERTISEMENT
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce...
Digi24.ro
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa

Tot sâmbătă seară, dar cu începere de la ora României 21:45, în Liga Națiunilor, în Liga A mai exact, s-a jucat și „șocul” de pe „Wembley” dintre Anglia și Spania. „Furia Roja” s-a impus la final cu scorul de 3-2, după mai multe întoarceri de situație. Lamine Yamal a reușit să marcheze încă din minutul 2 și astfel a stabilit o bornă istorică importantă. 

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: Nicolae Stanciu ar fi ales între ”U” Cluj și FCSB
Digisport.ro
Lovitură de proporții: Nicolae Stanciu ar fi ales între ”U” Cluj și FCSB
Ce rușine pentru Bulgaria. Vecinii noștri s-au făcut de râs și au luat...
Fanatik
Ce rușine pentru Bulgaria. Vecinii noștri s-au făcut de râs și au luat o bătaie prin care intră direct în istorie
După 69 de ani! Ce a reușit Lamine Yamal cu golul marcat în...
Fanatik
După 69 de ani! Ce a reușit Lamine Yamal cu golul marcat în Anglia – Spania
Contrastele orbitoare din Final Four-ul de la Bucureşti: turneul la care au venit...
Fanatik
Contrastele orbitoare din Final Four-ul de la Bucureşti: turneul la care au venit trei forţe mondiale, organizat în sala din 1974! Naţionala României, colaps după o repriză şocantă
Tags:
Parteneri
CFR Cluj a ratat 800.000 de euro! Fanii au blocat afacerea
iamsport.ro
CFR Cluj a ratat 800.000 de euro! Fanii au blocat afacerea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!