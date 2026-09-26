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Meciul San Marino – Finlanda s-a jucat sâmbătă seară în prima etapă din Liga Națiunilor, Liga C, Grupa 1. Înainte de startul partidei, nordicii porneau în mod clar drept favoriți cerți la obținerea victoriei în această partidă, bineînțeles prin prisma faptului că beneficiază de jucători mai buni din punct de vedere individual.

Scor fluviu în San Marino – Finlanda din Liga Națiunilor

După cum se știe deja destul de bine, naționala din San Marino este în principiu una semi-profesionistă. Iar calculele hârtiei au fost respectate întocmai în acest meci. Finlandezii au început în forță și au reușit să deschidă scorul încă din minutul 5, grație golului marcat de Pohjanpalo. Ulterior, în minutul 14, a înscris și Svanback, ducând astfel scorul la 2-0.

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Până la pauză, naționala nordică a mai punctat o dată, prin Kallman, în minutul 33. Astfel, „la cabine” s-a intrat cu scorul de 3-0 pentru oaspeți. Repriza secundă a început la fel de prost pentru micuța națională a statului San Marino. În minutul 50, Walta a făcut 4-0 pentru Finlanda. Mai mult, în minutul 51, gazdele au rămas în inferioritate numerică, după cartonașul roșu primit direct de Golinucci.

Finlanda a câștigat cu 7-0 în San Marino

După doar alte patru minute, Walta a făcut „dubla” și a dus scorul la 5-0 pentru finlandezi. Pe final de joc, a reintrat în scenă Pohjanpalo, marcatorul primului gol din acest meci. În ultimul sfert de oră, el a mai reușit să puncteze de două ori, în minutele 79 și 88, al doilea gol fiind din penalty, semnând astfel hattrick-ul și totodată stabilind scorul final al acestui meci San Marino – Finlanda, 0-7.

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Tot sâmbătă seară, dar cu începere de la ora României 21:45, în Liga Națiunilor, în Liga A mai exact, s-a jucat și „șocul” de pe „Wembley” dintre Anglia și Spania. , după mai multe întoarceri de situație. Lamine Yamal a reușit să marcheze încă din minutul 2 și astfel