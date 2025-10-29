Sport
Sănătatea Cluj, primă uriașă dacă bate Universitatea Craiova în Cupa României Betano! Câți bani oferă patronul-jucător

Aurelian Ghișa, patronul Sănătății Cluj, le-a promis jucătorilor o primă frumoasă dacă vor reuși să dea lovitura în Bănie! Cu ce sumă se pot alege ardelenii.
Bogdan Ciutacu, Tibi Cocora
29.10.2025 | 15:00
Sănătatea Cluj, primă uriașă dacă bate Universitatea Craiova în Cupa României Betano! Câți bani oferă patronul-jucător
Aurelian Ghișa, patronul Sănătății Cluj, le-a promis jucătorilor o primă frumoasă dacă vor reuși să dea lovitura în Bănie
Universitatea Craiova va debuta în noul sezon al Cupei României Betano miercuri, pe „Ion Oblemenco”, împotriva formației de Liga 3, Sănătatea Cluj. Ardelenii s-au decis să vină în Bănie pentru acest joc și, chiar dacă pornesc drept outsideri, au toate motivele să tragă tare pentru victorie.

Primă consistentă pentru jucătorii Sănătății Cluj dacă produc surpriza în Bănie

O eventuală victorie pentru Sănătatea Cluj pe terenul Universității Craiova nu ar consemna doar cea mai mare surpriză din Cupa României, ci și un prilej pentru jucătorii ardeleni de a se bucura de o primă. Mai exact, Aurelian Ghișa, patronul Sănătății Cluj le-a promis jucătorilor o primă de 500 de euro de fiecare în cazul în care „detonează bomba“ în Bănie.

„Le-am promis băieților o primă de 500 de euro. Media salarială e undeva la 1.500-2.000 de lei. Tot ce se întoarce din participarea în Cupa României din punct de vedere financiar va ajunge la echipă”, a spus Aurelian Ghișa în exclusivitate pentru FANATIK.

Patronul Sănătății Cluj, pregătit să intre pe teren la meciul cu Universitatea Craiova

Aurelian Ghișa va scrie istorie în această seară, pe „Oblemenco“. Contactat de FANATIK, antrenorul formației ardelene, Vasile Miriuță, a spus în exclusivitate faptul că Aurelian Ghișa, la vârsta de 61 de ani, va intra pe teren în meciul cu Universitatea Craiova.

„Dacă va fi nevoie de dânsul, va juca pe final. Există o posibilitate mare să-l vedem și pe domnul patron în teren. E patronul echipei, trebuie respectat la câte face pentru echipa asta. E și în formă, s-a antrenat toată săptămâna asta împreună cu noi. Sper să-l vedem pe final“, a spus Vasile Miriuță, pentru FANATIK.

Universitatea Craiova, victima echipelor mici în Cupa României Betano

Chiar dacă la prima vedere pare, pe alocuri, extrem de greu ca Sănătatea Cluj să emită pretenții în Bănie, Universitatea Craiova a întâmpinat ceva probleme cu echipele mai „mici” de când s-a implementat sistemul cu grupe în Cupa României Betano.

Practic, alb-albaștrii s-au împiedicat de fiecare dată cu echipele inferioare lor. În primul an cu grupe, chiar cu Mirel Rădoi la timonă, oltenii au făcut 1-1 cu divizionara C Ocna Mureș, la Zlatna, deși o victorie îi propulsa direct în sferturile de finală, cu o etapă înainte de finalul grupelor. A urmat eșecul de la Pitești cu Argeș și, implicit, ratarea calificarii. Imediat după meci, Rădoi și-a dat demisia.

În sezonul următor, Universitatea Craiova a făcut doar 1-1 la Tunari, după un gol egalizator venit în prelungiri din partea lui Markovic. Au urmat două victorii, la Arad și cu Farul acasă și calificarea mai departe.

Probleme pentru Universitatea Craiova în deplasările cu echipele inferioare

Sezonul trecut Craiova a început cu o înfrângere la Buzău cu Metalul din liga a doua. A fost surpriza grupei din care au mai făcut parte FCSB, Dinamo și Petrolul. Au urmat doua victorii cu Petrolul și FCSB, echipe în fața cărora va juca și în acest an și s-a calificat însă de pe locul 2 in grupa câștigată de Metalul Buzău. Deci mereu au comis-o în meciurile cu echipele din eșaloanele inferioare.

Totuși, de menționat că toate aceste semi-eșecuri ale Universității Craiova au venit pe teren străin, greu de jucat fotbal pe el, nicidecum în Bănie. De această dată, Sănătatea Cluj va veni pe „Oblemenco”, iar alb-albaștrii vor avea parte și de susținerea publicului.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
