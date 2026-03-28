Sancționați după meciul cu România, fanii Bosniei au găsit o soluție uluitoare pentru a urmări barajul cu Italia! Ce se întâmplă la Zenica înainte de meci

Bosnia a fost sancționată de FIFA după meciul cu România din noiembrie, iar pedeapsa se va aplica la barajul cu Italia, însă fanii au găsit o soluție inedită pentru a urmări partida.
Bogdan Mariș
28.03.2026 | 23:30
Ce metodă inedită au găsit fanii Bosniei pentru a urmări barajul cu Italia după sancțiunea aplicată în urma partidei cu România. FOTO: Sport Pictures
Bosnia a obținut calificarea în finala barajului pentru Cupa Mondială după ce a învins Țara Galilor, iar în ultimul act, gruparea antrenată de Sergej Barbarez va întâlni Italia pe teren propriu, la Zenica. Din cauza unei sancțiuni aplicate de FIFA după meciul cu România din noiembrie, doar aproximativ 9.000 de fani vor putea fi prezenți pe stadion, însă suporterii Bosniei au găsit o variantă inedită pentru a urmări partida.

Cum vor urmări fanii Bosniei meciul de baraj cu Italia

Interesul pentru meciul de baraj cu Italia este uriaș în Bosnia, deoarece reprezentativa condusă din teren de „veteranul” Edin Dzeko are șansa de a reveni la Cupa Mondială după 12 ani. Meciul se va disputa la Zenica, iar persoanele care locuiesc în apropierea arenei „Bilino Polje” au început să își închirieze balcoanele pentru suporterii care doresc să urmărească meciul de la fața locului fără a avea bilet.

Informația a fost lansată în spațiul public de surse din Bosnia, conform site-ului italian tuttomercatoweb. Bosnia a fost sancționată de FIFA după incidentele de la meciul cu România, iar un procent de 20% din arena „Bilino Polje” nu va putea fi ocupat de fani pentru duelul cu Italia. Așadar, echipa națională va fi susținută de aproximativ 9.000 de fani, capacitatea totală a stadionului fiind de peste 13.000 de locuri.

Cum s-a calificat Bosnia în finala barajului

Bosnia și-a asigurat prezența la baraj după ce a ocupat locul 2 în grupa H a preliminariilor europene, din care au mai făcut parte Austria, România, Cipru și San Marino. Reprezentativa pregătită de Sergej Barbarez a fost aproape de o calificare directă la turneul final, însă a remizat, 1-1, în meciul disputat contra Austriei la Viena în ultima etapă. În semifinala barajului, Bosnia a jucat contra Țării Galilor la Cardiff, duel arbitrat de Istvan Kovacs, și a reușit să se impună după executarea loviturilor de departajare.

Daniel James a deschis scorul pentru britanici în minutul 51, cu o execuție superbă, iar Edin Dzeko a egalat cu puține minute înainte de finalul timpului regulamentar. La penalty-uri, Bosnia a debutat cu stângul, deoarece șutul lui Demirovic a fost respins de portarul Darlow, însă fosta adversară a României a profitat mai apoi de ratările semnate de Brennan Johnson și Neco Williams pentru a avansa în finală, unde va întâlni Italia, care a trecut cu 2-0 în semifinale de Irlanda de Nord.

