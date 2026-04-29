Sancțiune extrem de dură pentru coechipierul lui Andrei Rațiu! Ce suspendare a primit vedeta lui Rayo după ce l-a insultat pe arbitru: „Ești un ticălos!”

Isi Palazon, fotbalistul lui Rayo Vallecano, a fost eliminat spre finalul meciului cu Real Sociedad, deși nu se mai afla pe gazon. Coechipierul lui Andrei Rațiu a primit o sancțiune foarte dură.
Bogdan Mariș
29.04.2026 | 18:25
Sanctiune extrem de dura pentru coechipierul lui Andrei Ratiu Ce suspendare a primit vedeta lui Rayo dupa ce la insultat pe arbitru Esti un ticalos
Coechipierul lui Andrei Rațiu de la Rayo, Isi Palazon (31 de ani), a primit o suspendare uriașă după ce l-a insultat pe arbitru. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
Isi Palazon (31 de ani), coechipierul lui Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano, a primit o suspendare de 7 etape după ce l-a insultat pe arbitrul Jose Luis Guzman Mansilla spre finalul meciului cu Real Sociedad de pe 26 aprilie, încheiat la egalitate, 3-3. Astfel, fotbalistul celor de la Rayo nu va mai juca în La Liga în acest sezon, însă își va putea ajuta echipa în Conference League.

Coechipierul lui Andrei Rațiu a primit o suspendare de 7 etape după ce l-a insultat pe arbitru

Isi Palazon văzuse un cartonaș galben în minutul 29 al partidei dintre Rayo Vallecano și Real Sociedad, iar antrenorul Inigo Perez a decis să îl schimbe în minutul 68, la scorul de 1-2. Real Sociedad s-a distanțat apoi pe tabelă, însă Rayo a revenit și a egalat, golul de 3-3 fiind înscris în minutul 90+9 de către brazilianul Alemao.

Meciul a fost unul dificil pentru Andrei Rațiu, deoarece faultul său în careu a dus la anularea golului de 2-2 și la acordarea unui penalty pentru oaspeți, transformat de Mikel Oyarzabal. Finalul de meci a fost extrem de tensionat, iar după golul de 3-3 Isi Palazon a văzut cartonașul roșu. Arbitrul a explicat cele întâmplate în raportul său.

„A intrat pe teren pentru a protesta împotriva uneia dintre deciziile mele. După ce a fost eliminat, mi s-a adresat cu următoarele cuvinte: ‘Ești un ticălos’ ”, a notat acesta, conform Marca. Astfel, Palazon a primit 4 etape de suspendare pentru insulta adresată arbitrului, 2 etape pentru proteste și una pentru cumul de cartonașe galbene.

Ce meciuri va rata Isi Palazon. Rayo, poziție inedită în La Liga

Din actualul sezon de La Liga au mai rămas 5 etape, așadar Isi Palazon nu va mai evolua pentru Rayo până la finalul stagiunii, urmând să rateze și primele două meciuri din sezonul următor. Echipa lui Andrei Rațiu le va mai întâlni pe Getafe (în deplasare), Girona (acasă), Valencia (în deplasare), Villarreal (acasă) și Alaves (în deplasare).

Rayo se află într-o postură inedită, deoarece ocupă momentan locul 11, iar diferența până la pozițiile de cupă europeană este de 5 puncte, la fel ca și cea până la zona retrogradării. Evident, suspendarea nu se aplică în competițiile UEFA, așadar Isi Palazon va putea să evolueze în semifinala din Conference League contra lui Strasbourg, prima manșă urmând să se dispute joi, 30 aprilie, de la ora 22:00. Acesta a adus calificarea lui Rayo în această fază, cu golul marcat pe terenul celor de la AEK Atena în returul sferturilor.

