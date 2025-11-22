Sport

Sancțiune uluitoare la FCSB! Gigi Becali și Mihai Stoica au fost pedepsiți de UEFA pentru incidentele de pe Arena Națională

Veste incredibilă primită de FCSB. Patronul Gigi Becali și președintele C.A. Mihai Stoica au fost sancționați de UEFA pentru un meci care s-a disputat în urmă cu trei luni
Cristian Măciucă
22.11.2025 | 09:22
Sanctiune uluitoare la FCSB Gigi Becali si Mihai Stoica au fost pedepsiti de UEFA pentru incidentele de pe Arena Nationala
Sancțiune uluitoare la FCSB! Gigi Becali și Mihai Stoica au fost pedepsiți de UEFA pentru incidentele de pe Arena Națională. FOTO: sportpictures.eu
FCSB a primit o veste total neașteptată. Campioana României a aflat că UEFA i-a sancționat pe Gigi Becali (67 de ani) și pe Mihai Stoica (60 de ani) pentru „încălcarea regulilor fundamentale de conduită decentă și nerespectarea principiilor legate de loialitate, integritate și spirit sportiv”.

Gigi Becali și Mihai Stoica au fost sancționați de UEFA

Pedeapsa primită de Gigi Becali și Mihai Stoica vine ca urmare a meciului pe care FCSB l-a disputat cu Aberdeen și pe care l-a câștigat cu 3-0. Partida din preliminariile UEFA Europa League s-a disputat pe 28 august pe Arena Națională.

Grație succesului obținut împotriva scoțienilor, roș-albaștrii au obținut calificare în „faza ligii” Europa League pentru al doilea an la rând. FCSB – Aberdeen 3-0 a fost ultimul meci al campioanei României cu patronul Gigi Becali pe stadion.

La pauza jocului, când trupa lui Elias Charalambous conduce cu 1-0, latifundiarul din Pipera a fost extrem de efervescent. El a început să danseze și nu s-a oprit decât la sugestia lui MM Stoica. După fluierul final, Becali s-a urcat pe mașină și a făcut show ca pe vremuri.

Comisia de etică și disciplină a UEFA a hotărât suspendarea pentru un meci din competițiile europene a lui Gigi Becali și Mihai Stoica. Decizia a fost luată pe 19 noiembrie, dar pedepsele vor intra în vigoare doar în cazul în care cei doi oficiali vor recidiva în următorii doi ani.

sancțiune uefa becali și meme stoica
Sancțiunea primită de la UEFA de Gigi Becali și de Mihai Stoica. FOTO: UEFA

Steaua Roșie Belgrad, următorul adversar al FCSB-ului în Europa League

În mod cert, Gigi Becali nu va reveni curând pe stadion la un meci al FCSB-ului. Următoarea partidă a echipei lui Charalambous în Europa League este la Belgrad, împotriva celor de la Steaua Roșie. 

Confruntarea din Serbia are loc joi, 27 noiembrie, de la ora 11:00, iar FCSB e condamnată să câștige dacă vrea să mai spere la calificarea în „primăvara europeană”. După 4 etape, roș-albaștrii au doar 3 puncte pe tabloul principal, după 1 victorie și 3 înfrângeri.

