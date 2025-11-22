Sancțiune uluitoare la FCSB! Gigi Becali și Mihai Stoica au fost pedepsiți de UEFA pentru incidentele de pe Arena Națională

ADVERTISEMENT

FCSB a primit o veste total neașteptată. Campioana României a aflat că UEFA i-a sancționat pe Gigi Becali (67 de ani) și pe Mihai Stoica (60 de ani) pentru „încălcarea regulilor fundamentale de conduită decentă și nerespectarea principiilor legate de loialitate, integritate și spirit sportiv”.

Gigi Becali și Mihai Stoica au fost sancționați de UEFA

Pedeapsa primită de Gigi Becali și Mihai Stoica vine ca urmare a meciului pe care Partida din preliminariile UEFA Europa League s-a disputat pe 28 august pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Grație succesului obținut împotriva scoțienilor, roș-albaștrii au obținut calificare în „faza ligii” Europa League pentru al doilea an la rând. FCSB – Aberdeen 3-0 a fost ultimul meci al campioanei României cu patronul Gigi Becali pe stadion.

La pauza jocului, când trupa lui Elias Charalambous conduce cu 1-0, și nu s-a oprit decât la sugestia lui MM Stoica. După fluierul final, Becali s-a urcat pe mașină și a făcut show ca pe vremuri.

ADVERTISEMENT

Comisia de etică și disciplină a UEFA a hotărât suspendarea pentru un meci din competițiile europene a lui Gigi Becali și Mihai Stoica. Decizia a fost luată pe 19 noiembrie, dar pedepsele vor intra în vigoare doar în cazul în care cei doi oficiali vor recidiva în următorii doi ani.

ADVERTISEMENT

Steaua Roșie Belgrad, următorul adversar al FCSB-ului în Europa League

În mod cert, Gigi Becali nu va reveni curând pe stadion la un meci al FCSB-ului. Următoarea partidă a echipei lui Charalambous în Europa League este

Confruntarea din Serbia are loc joi, 27 noiembrie, de la ora 11:00, iar FCSB e condamnată să câștige dacă vrea să mai spere la calificarea în „primăvara europeană”. După 4 etape, roș-albaștrii au doar 3 puncte pe tabloul principal, după 1 victorie și 3 înfrângeri.