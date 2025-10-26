Condamnare la închisoare și amendă uriașă pentru o sportivă de națională. Acuzată pentru furt și fraudă cu cardul bancar

ADVERTISEMENT

Vicecampioană olimpică cu ștafeta mixtă a Franței la Beijing, în 2022, biatlonista Julia Simon a recunoscut că se face vinovată de furt și fraudă bancară. Ea a folosit în mod repetat cardurile bancare ale unei coechipiere.

Cum a fost sancționată sportiva acuzată de furt

Sportiva în vârstă de 29 de ani a fost acuzată de furt și fraudă cu cardul bancar. Victimele Juliei Simon au fost coechipiera sa, Justine Braisaz-Bouchet, și un fizioterapeut al echipei Franței, iar pagubele se ridică la aproape 2.400 de euro. Ea a sustras sume mici de bani, între 20 și 50 de euro. Și alți sportivi și-au exprimat suspiciunile, fără a depune însă o plângere.

Conform , biatlonista a fost judecată de Tribunalul Penal din Albertville și a fost condamnată la o pedeapsă de trei luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 15.000 de euro pentru furt și fraudă.

Procuratura solicitase o pedeapsă cu suspendare de două luni și o amendă de 20.000 de euro pentru Julia Simon, care și-a recunoscut faptele de care este acuzată, după ce le-a negat timp de mai mulți ani.

Ce sancțiuni riscă pe linie sportivă

După ce a fost condamnată în urma faptelor comise, pentru Julia Simon urmează și alte sancțiuni în plan sportiv. Federația Franceză de Schi, care a intentat un proces civil și a solicitat daune în valoare simbolică de un euro, a anunțat după audiere că urmează o reuniune în care se vor lua decizii.

”Prin urmare, Comisia Națională de Disciplină a Federației, care decisese anterior să amâne pronunțarea în așteptarea deciziei judecătorești, se va reuni din nou în cel mai scurt timp pentru a se pronunța asupra măsurilor disciplinare federale”, se arată într-un comunicat al federației.

În regulamentul său disciplinar, FFS prevede aproximativ 15 sancțiuni aplicabile. Julia Simon ar putea scăpa nepedepsită cu un simplu avertisment, ar putea fi suspendată pentru o anumită perioadă sau chiar exclusă din națională.

Membră a echipei Franței, biatlonista ar trebuie să evite o suspendare mai mare de trei luni pentru a putea să participe la , din perioada 6-22 februarie 2026, acolo unde și-a stabilit ca obiectiv câștigarea medaliei de aur.

Julian Simon, pierderi financiare importante

Dincolo de aspectul sportiv, Julia Simon s-ar putea confrunta și cu repercusiuni financiare. Biatlonista are o înțelegere cu Direcția Vămilor din Franța, sub forma unui contract pe durată determinată, reînnoit anual.

Compania ar putea decide să rezilieze parteneriatul cu sportiva după condamnarea ei pentru furt și . De asemenea, sponsori precum firmele Somfy, Julbo, Volvo și Salomon s-ar putea retrage, invocând clauza de etică.