Condamnare la închisoare și amendă uriașă pentru o sportivă de națională. Acuzată pentru furt și fraudă cu cardul bancar

O celebră sportivă a fost acuzată de mai multe fraude și a primit sancțiuni extrem de dure. În aceste condiții, ea ar putea rata chiar și prezența la Jocurile Olimpice.
Traian Terzian
26.10.2025 | 11:42
O sportivă și-a aflat sancțiunile după ce a fost acuzată de furt. Sursă foto: nordicmag.info
Vicecampioană olimpică cu ștafeta mixtă a Franței la Beijing, în 2022, biatlonista Julia Simon a recunoscut că se face vinovată de furt și fraudă bancară. Ea a folosit în mod repetat cardurile bancare ale unei coechipiere.

Cum a fost sancționată sportiva acuzată de furt

Sportiva în vârstă de 29 de ani a fost acuzată de furt și fraudă cu cardul bancar. Victimele Juliei Simon au fost coechipiera sa, Justine Braisaz-Bouchet, și un fizioterapeut al echipei Franței, iar pagubele se ridică la aproape 2.400 de euro. Ea a sustras sume mici de bani, între 20 și 50 de euro. Și alți sportivi și-au exprimat suspiciunile, fără a depune însă o plângere.

Conform RMC Sport, biatlonista a fost judecată de Tribunalul Penal din Albertville și a fost condamnată la o pedeapsă de trei luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 15.000 de euro pentru furt și fraudă.

Procuratura solicitase o pedeapsă cu suspendare de două luni și o amendă de 20.000 de euro pentru Julia Simon, care și-a recunoscut faptele de care este acuzată, după ce le-a negat timp de mai mulți ani.

Ce sancțiuni riscă pe linie sportivă

După ce a fost condamnată în urma faptelor comise, pentru Julia Simon urmează și alte sancțiuni în plan sportiv. Federația Franceză de Schi, care a intentat un proces civil și a solicitat daune în valoare simbolică de un euro, a anunțat după audiere că urmează o reuniune în care se vor lua decizii.

”Prin urmare, Comisia Națională de Disciplină a Federației, care decisese anterior să amâne pronunțarea în așteptarea deciziei judecătorești, se va reuni din nou în cel mai scurt timp pentru a se pronunța asupra măsurilor disciplinare federale”, se arată într-un comunicat al federației.

În regulamentul său disciplinar, FFS prevede aproximativ 15 sancțiuni aplicabile. Julia Simon ar putea scăpa nepedepsită cu un simplu avertisment, ar putea fi suspendată pentru o anumită perioadă sau chiar exclusă din națională.

Membră a echipei Franței, biatlonista ar trebuie să evite o suspendare mai mare de trei luni pentru a putea să participe la Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina d’Ampezzo, din perioada 6-22 februarie 2026, acolo unde și-a stabilit ca obiectiv câștigarea medaliei de aur.

Julian Simon, pierderi financiare importante

Dincolo de aspectul sportiv, Julia Simon s-ar putea confrunta și cu repercusiuni financiare. Biatlonista are o înțelegere cu Direcția Vămilor din Franța, sub forma unui contract pe durată determinată, reînnoit anual.

Compania ar putea decide să rezilieze parteneriatul cu sportiva după condamnarea ei pentru furt și fraudă bancă. De asemenea, sponsori precum firmele Somfy, Julbo, Volvo și Salomon s-ar putea retrage, invocând clauza de etică.

Traian Terzian
