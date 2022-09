Sancțiuni dure după scandalul dintre Cristi Săpunaru și „Poștașu” de la meciul FC U Craiova 1948 și Rapid. A fost interzis pe stadioane

, iar „Poștașu” a primit prima sancțiune după incidentele de la meciul dintre FC U Craiova și Rapid, disputat la Târgu-Jiu.

„Poștașu”, interzis un an pe stadioane! Cristi Săpunaru își așteaptă pedeapsa

Conform , Ovidiu Todoran, zis „Poștașu”, a fost interzis un an pe stadioanele din România, după ce a fost la un pas să se ia la bătaie cu Cristi Săpunaru, căpitanul Rapidului.

ADVERTISEMENT

Suporterul a făcut niște acuzații grave la adresa lui Săpunaru, care i-ar fi scuipat copiii în fața tunelului de la tribuna a doua. Săpunaru a intrat în conflict cu „Poștașu” atât la pauza meciului, cât și la finalul partidei.

Cristi Săpunaru : „Am stat la galerie, când am venit spre vestiare pe tunel era ăla care a aruncat cu fularul în nas lui Claudiu Niculescu (n.r. Poștașu’). Nu avem o relație să îi spun eu numele. A aruncat cu apă în noi, cu sticle, cu țigări.

ADVERTISEMENT

Eu nu am avut treabă cu jucătorii și oficialii Craiovei. Când am vrut să mă duc pe teren, să mă mai cert cu el, a apărut o persoană care nu știu cine e, fără ecuson, fără nimic. Acum sincer poate să aibă un cuțit în mână și să mi-l bage în piept. Cine plătește pentru asta? Suntem noi vandali, suntem noi nebuni, nu?”.

„Poștașu”, stupefiat de decizia Jandarmeriei Române: „Mi s-a adus la cunoștință că am aruncat cu scuipat către jucătorii Rapidului”

„Poștașu” a oferit primele declarații după ce a fost interzis un an pe stadioane: „Este adevărat. Am primit hârtia de la Jandarmerie și sunt șocat. M-am ales cu o interdicție de un an pe stadioane, deoarece mi s-a adus la cunoștință că am aruncat cu scuipat către jucătorii Rapidului. Da, ați auzit bine. Mi se spune că am aruncat cu scuipat”.

ADVERTISEMENT

Suporterul insistă însă că Săpunaru a fost cel care a pornit conflictul și l-a scuipat pe „Poștașu”: „Așa scrie pe hârtie. Recunosc că am scuipat și nu trebuie nicio probă video, dar am făcut asta după ce am fost scuipat de către Săpunaru. Pe imagini se vede cum scuipă Săpunaru, dar și un alt jucător de la Rapid. Ei nu primesc nicio sancțiune?”.



„Poștașu” și celălalt jucător al Rapidului: „Imaginile cu acești doi fotbaliști nu le văd domnii jandarmi? Domnilor jandarmi, dar la Severin nu luați nicio măsură după ceea ce s-a întâmplat acolo la partida dintre CSU și Farul?”.

ADVERTISEMENT

Ba mai mult, acuză că decizia este influențată de faptul că fiul celui care conduce Jandarmeria Craiova este salariat al Universității Craiova: „Se spune că băiatul șefului Jandarmeriei Craiova este angajat la CSU. Așa mi s-a transmis. Se spune că acest băiat e magazioner la CSU, iar el este cel care a vrut să fure de pe gard un banner de la Farul și este cel care pe poze se vede cum dă cu piciorul într-un fan de la Farul”.

ADVERTISEMENT

„Poștașu” pune presiune pe Comisia de Disciplină a LPF: „Vreau să văd dacă se vor lua sancțiuni dure împotriva lui Săpunaru, cel care pe imagini se vede cum bruschează un jandarm”

„Poștașu” susține că Săpunaru a agresat un jandarm, a intrat în conflict cu suporterii la tunel și s-a luat la bătaie la vestiare: „Cu el nu luați nicio măsură? Acolo nu au fost probleme de organizare? Cum se împarte dreptatea în România?

Vreau să văd și eu dacă împotriva lui Săpunaru, cel care pe imagini se vede cum bruschează un jandarm, scuipă suporterii și vrea să sară cu mine la bătaie, se bate cu lumea pe la vestiare, se vor lua sancțiuni dure de către cei de la Comisii!”.