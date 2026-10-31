Sancțiuni dure în SuperLiga! Proiect de lege pentru combaterea rasismului pe stadioane: „Amenzi de 50.000 de euro!”. Exclusiv

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Scandările rasiste și discriminatorii de pe stadioanele din România ar putea atrage sancțiuni financiare uriașe! Nicolae Păun, reprezentant al comunității rome și fondator al Partidei Romilor Pro-Europa, a anunțat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că intenționează să promoveze modificări legislative prin care amenzile aplicate cluburilor să pornească de la 50.000 de euro. Propunerea vine pe fondul controverselor provocate de manifestările discriminatorii din fotbalul românesc și a generat o dezbatere aprinsă cu Dănuț Lupu, care consideră că sancționarea financiară a echipelor nu reprezintă cea mai bună soluție.

Nicolae Păun anunță modificări legislative împotriva rasismului: „Amenzile vor pleca de la 50.000 de euro!”

Contactat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, Nicolae Păun a explicat că își dorește înăsprirea legislației pentru combaterea . Potrivit acestuia, noile sancțiuni ar urma să vizeze în primul rând cluburile, dar ar putea fi aplicate și unor persoane identificate ca lideri ai galeriilor sau ai grupărilor de suporteri.

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„În primul rând, voi modifica legislația în sensul în care amenzile pentru asemenea afirmații făcute pe stadion să fie foarte mari și adresate către cluburi. Mai mult decât atât, am discutat la nivelul LPF-ului și al FRF-ului să începem o campanie pentru a încerca să stopăm acest fenomen, pentru că eradicat nu se poate. Aștept din partea oficialilor FRF și LPF să punem pe masă aceleași concepte și instrumentele cu care să lucrăm pe viitor. O campanie care combate afirmațiile rasiale sau discriminatorii nu se face tur-retur, ci într-o perioadă de câțiva ani de zile.

Vom veni cu finanțare, vom aștepta punctul de vedere al FRF și împreună sperăm că vom avea rezultate. Nu pot să vă spun exact, dar sumele amenzilor vor fi mari, plecând de la 50.000 de euro. Vor putea fi amenzi și pentru persoane care sunt declarate ca fiind șefi de galerie sau care conduc anumite grupări de suporteri, pe care va trebui să-i identificăm”, a declarat Nicolae Păun, la FANATIK SUPERLIGA.

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Dănuț Lupu contestă amenzile pentru cluburi: „Fanii pot striga special ca să le facă rău patronilor”

Propunerea a fost contestată de Dănuț Lupu, prezent și el în emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Fostul internațional consideră că ar putea produce efecte nedorite, în special în situațiile în care există conflicte între suporteri și conducerea echipelor.

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În opinia sa, o măsură mai eficientă ar fi identificarea și îndepărtarea persoanelor care participă la scandări discriminatorii, urmată de interzicerea accesului acestora pe stadion: „Eu nu cred că ar fi o decizie bună să mărești amenda pentru club. Fanii mai intră în conflict cu patronii, iar la un moment dat pot striga special ca amenzile să fie cât mai dese și cât mai mari pentru club.

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Cred că cel mai bine ar fi, când încep să strige, să intre jandarmii în ei și să-i dea afară de pe stadion. În România, amenzile nu prea se plătesc de cetățeni. Pe un fan îl doare mai rău dacă nu-l lași să vină la stadion decât să-i dai amendă de 2-3 milioane. Și tu, ca echipă, ca jucători, te duci și vorbești: «Noi avem nevoie de voi, dar avem nevoie să ne încurajați normal, nu să jigniți». Ai văzut la vreun film să nu-ți placă de un actor și să-l înjuri? Sau la teatru la fel”, a intervenit Dănuț Lupu.

Nicolae Păun îi răspunde lui Dănuț Lupu: „Fiecare are o responsabilitate”

Nicolae Păun a admis că există situații în care sancționarea cluburilor poate ridica probleme, însă a insistat că responsabilitatea pentru combaterea rasismului trebuie împărțită între toate instituțiile implicate în organizarea meciurilor. Acesta a vorbit despre necesitatea unui mesaj ferm din partea cluburilor, despre atribuțiile Jandarmeriei și despre colaborarea cu LPF și FRF.

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„Aveți perfectă dreptate, sunt situații și situații. Eu văd că fiecare are o responsabilitate pe care trebuie să și-o respecte. Dacă clubul trebuie să vină cu un mesaj clar vizavi de un asemenea comportament, sigur că trebuie să o facă. Dacă putem să le îmbunătățim cadrul legal de acțiune celor de la Jandarmerie, o facem.

Știm cam cum gândesc șefii de galerie. Eu nu mă pot băga peste atribuțiile LPF, FRF. Eu spun că, din punctul de vedere al poziției pe care o ocup, văd că toată lumea trebuie să contribuie, să vină cu partea lui de participare, mai îmbunătățită. Regulamentul spune clar că, mai întâi, sunt niște etape, după care putem opri meciul, putem să-i dăm afară”, a explicat Nicolae Păun.

În finalul intervenției sale, Nicolae Păun a abordat și scandările discriminatorii îndreptate împotriva Rapidului și a suporterilor giuleșteni. Fondatorul Partidei Romilor Pro-Europa a contestat asocierea automată a cartierului Giulești cu o anumită comunitate etnică și a pledat pentru dialog între părțile implicate.

„Nu știu de unde această etichetare pentru clubul Rapid. Giuleștiul nu este un cartier predestinat pentru comunitatea de romi. Dacă ai zice Ferentari, ai mai înțelege. Dacă ne punem la masă și discutăm, fără ranchiună, fără nervi și să ne recunoaștem greșelile, se poate rezolva asta”, a mai spus Nicolae Păun.