Sancțiunile economice și prăpădul ce se abate asupra rușilor. „Va fi devastator pentru populația Rusiei”

Sancțiunile economice fără precedent impuse de către Occident Rusiei în răspuns pentru invazia Ucrainei se dovedesc încă tolerabile pentru instituțiile financiare ruse, care înregistrează totuși pierderi uriașe. Pentru rușii de rând însă de abia începe să fie resimțit, iar chiar economiștii ruși avertizează că economia țării va fi pur și simplu terminată. De altfel, mulți ruși, în special din clasă de mijloc tânără, au început să fugă din țară.

Rușii, înapoi în vechea URSS

La doar câteva zile după ce țările occidentale au impus primele sancțiuni Rusiei, publicația nota că efectul lor „a fost unul sever, dar tolerabil” pentru Moscova, chiar dacă vorbim de o depreciere a rublei cu 10%, a bursei cu 35% și o scădere prețului acțiunilor celor mai mari bănci rusești cu 50%. Însă atât cei de la The Economist, cât și marea majoritate a economiștilor au subliniat că rușii de rând vor fi cei care ce se va abate asupra țării.

Elina Ribakova, economistul șef adjunct al Institutului Internațional de Finanțe (IIF) declara într- , că pentru rușii de rând urmează o criză similară cu cea de la începutul anilor 90, cu o scădere economică de peste 10% și posibilitatea revenirii la o economie de schimb.

„Va fi devastator pentru populația Rusiei. Au avut ani întregi de austeritate, când guvernul a încercat să se pregătească pentru aceste sancțiuni cu strategia sa Fortăreața Rusia – ceea ce a însemnat zero cheltuieli pentru infrastructură, pentru servicii sociale, educație. Rușii obișnuiți au suferit deja ani întregi și nu mai au nicio economie. Mulți dintre ei riscă în acest moment să nu-și mai primească nici măcar pensiile.

Vorbim de o criză similară în magnitudine cu începutul anilor 1990 – pierderea economiilor, controlul capitalului, imposibilitatea de a tranzacționa în valută străină, o scădere economică de peste 10%. Am putea vedea și o revenire la economia de schimb, ”, a explicat Elina Ribakova.

Joi, agenţiile de evaluare financiară Fitch şi Moody’s au retrogradat cu şase trepte ratingul Rusiei, la categoria “junk” (nerecomandat pentru investiţii), spunând că sancţiunile occidentale sporesc incertitudinile privind capacitatea ţării de a-şi rambursa datoriile. Imediat, rubla rusească a înregistrat o depreciere de 10% față de dolarul american și de 7% față de euro.

„Economia Rusiei este terminată. Complet terminată”

Însă probabil cea mai înspăimântătoare predicție despre viitorul economiei ruse a venit de la economistul Maxim Mironov, profesor la IE Business School din Madrid. Într-o analiză pe care a postat-o pe și Twitter acesta descrie în detaliu greutățile imense ce se vor abate asupra țării și spune că, în efect, țara se va întoarce pur și simplu la perioada sa sovietică, cu toate „beneficiile” acestei epoci.

„Concluzia mea științifică de profesor de finanțe cu doctorat în economie la Universitatea din Chicago este că suntem pur și simplu terminați. Absolut terminați. Marea majoritate a cetățenilor Rusiei, chiar și cei educați, nu înțeleg ce îi așteaptă. Rușii se vor confrunta în curând cu o penurie de produse de bază. Nu vorbesc aici de iPhone-uri, care au fost deja interzise, ci de alimente, îmbrăcăminte, mașini, electrocasnice etc.

Rusia este foarte integrată în comerțul mondial, iar cei mai mari operatori refuză deja să trimită containere în Rusia. Dar chiar dacă se întâmplă un miracol și Rusia găsește pe cineva care este gata să facă asta, întrebarea este cum va plăti pentru asta? Veniturile din export vor fi reduse pe segmente, întrucât toți cumpărătorii vor încerca să abandoneze mărfurile rusești. Vedem că nici companiile petroliere nesancționate nu pot găsi clienți pentru petrolul lor. Gazprom, principalul exportator de gaze, este deja sancționată, adică nu este clar cum va primi venituri din valută pentru energia livrată. Banca Centrală Rusă a acumulat o rezervă uriașă de 650 de miliarde de dolari. Dar mai mult de jumătate din aceste rezerve au fost deja confiscate și nici ce poate face cu rezerva de aur nu este foarte clar. Puține bănci din lume și-ar dori să-l cumpere de la Banca Centrală a Rusiei pentru a nu intra sub sancțiuni sau amenzi uriașe acum.

Mulți cred că Rusia a construit o grămadă de fabrici în ultimii ani, dar toate aceste fabrici sunt auto, avioane, electrocasnice etc. – folosind componente importate. Astfel, în următoarele luni, e de așteptat ca industrii întregi să fie oprite și să vedem atunci toate consecințele – deficite de produse, șomaj în masă, respectiv, scăderea colectării impozitelor și, ca urmare, probleme cu plata salariilor bugetarilor. Apoi, avioanele vor înceta în curând să zboare chiar și în interiorul Rusiei. La urma urmei, aproape toate sunt importate, iar Occidentul a interzis deja furnizarea de piese de schimb”, arată în analiza sa economistul Maxim Mironov.

Acesta subliniază că internetul, așa cum s-au obișnuit oamenii cu el nu va mai fi la fel pentru ruși, cu YouTube și Facebook restricționate la greu de cenzura impusă de Kremlin. Apoi, agricultura va avea de suferit în condițiile în care 40% din semințele folosite sunt importate, a mai scris economistul rus.

„Oricine poate ieși din țară va încerca să o facă. Iar Guvernul va înțelege acest lucru și de aceea va căuta să introducă o serie de restricții, în special pentru angajații din IT. E foarte greu de realizat acest lucru, și cel mai probabil vor introduce vize sau vor închide complet țara.

Singurul plus din această poveste este că cei care erau nostalgici după vechea URSS vor putea simți toate farmecele ei pe pielea lor. Și nu va fi o URSS relativ blândă precum Hrușciov-Brezhnev-Gorbaciov, ”, a concluzionat economistul rus.

Rușii de rând și companiile occidentale fug din Rusia

Marii producători auto și-au anunțat în aceste zile ieșirea sau oprirea producției la fabricile din Rusia. Volvo, Ford, Jaguar Land Rover, Mercedes au anunțat că părăsesc complet Rusia, iar , producătorul celebrei Lada, și-a anunțat suspendarea producției pentru patru zile din cauza lipsei componentelor. Visa și Mastercard au suspendat plățile ce erau intermediate de băncile rusești supuse regimului sancțiunilor, Netflix a anunțat că suspendă toate proiectele și achizițiile din Rusia, iar artiștii care aveau programate turnee în Rusia, precum GreenDay sau Nick Cave, au anunțat anularea acestora. Ikea și Jysk au anunțat de asemenea că își închid magazinele din Rusia.

În acest climat de panică și boicot internațional, autoritățile de la Moscova au fost nevoite să nege joi informația cum că ar urma să introducă legea marțială în țară ce ar interzice tinerilor între 18 și 26 de ani, ce ar putea fi recrutați în armată, să părăsească Rusia. Presa britanică scria încă de săptămâna trecută că să nu fie recrutați în armată. scrie că mulți ruși au început să plece din țară încă din ziua în care Putin a ordonat invadarea Ucrainei. „M-am trezit, am rămas șocat când am văzut știrile în dimineața aia și mi-am dat seama că trebuie să plec cât de repede pot. Mi-a fost clar că acest război oribil va schimba Rusia pentru totdeauna”, povestește Alexei Trubetskoy, directorul unei școli în limba engleză din Moscova.

„Mi-am reunit familia după ce un prieten de la „sus pus” m-a sunat și mi-a spus despre chestia asta cu legea marțială. Am rezervat bilete la primul avion disponibil marți și am zburat într-o țară întâmplătoare în care nu am mai fost niciodată”, a spus Anton, director senior la o importantă companie rusă de petrol și gaze, citat de The Guardian. „Nu plănuiesc să lupt în acest război care nu a fost decizia mea de la început.”

Pe Twitter au început să circule deja relatări cu tinerii ruși care încearcă să fugă din țară și care povestesc că la granițe le sunt verificate telefoanele mobile. Jurnalista americană că un prieten din Rusia încearcă să iasă din țară până la declararea legii marțiale de către Putin. „Un prieten din Moscova se grăbește spre granița cu statele baltice, a condus toată noaptea și nu mai există niciun bilet de avion: ‘Încercăm să ajungem la graniță înainte ca președintele să apară la televizor’, spune acesta referindu-se la zvonurile cum că Putin va impune legea marțială. „Nu-mi mai scrie. Încerc să-mi curăț telefonul. Controlează telefoanele tuturor la graniță. Îți scriu după ce trec dincolo”, se încheie mesajul postat de jurnalista americană.

Alec Luhn, , a scris și el pe Twitter că a părăsit țara în contextul zvonurilor că granițele vor fi în curând închise. „Biletele de avion, aproape epuizate. Zborul era plin. Alți pasageri au spus că le era teamă să nu rămână prinși în Rusia, arestați sau recrutați și trimiși să lupte într-un război în care nu cred”, a scris acesta.

Andrei Kolesnikov, cercetător la Carnegie Endowment, a declarat pentru că este de așteptat ca țara să vadă un exod al „forței sale de muncă de calitate”, care va simți că „nu există viitor” pentru ei în Rusia. „Acest exod va însemna degradarea națiunii. Țara nu are un bazin foarte mare de oameni talentați. Fără ei, Rusia nu se poate dezvolta singură”, a spus Kolesnikov.

Pe de altă parte, sancțiunile impuse de către Uniunea Europeană, Japonia și Statele Unite nu-i afectează doar pe rușii de rând. Miercuri seară, autoritățile germane au anunțat confiscare iahtului de 160 de metri și estimat la 600 de milioane de dolari ce aparține oligarhului rus Alisher Usmanov. Nava se afla în șantierele navale din Hamburg din octombrie, pentru lucrări de reamenajare. Joi, autoritățile franceze au anunțat, la rândul lor, confiscarea iahtului de lux care aparține unei companii asociate cu , patronul companiei petroliere cu capital de stat Rosneft. Vasul de lux a fost confiscat de autoritățile franceze în șantierul naval Ciotat. Igor Secin este unul dintre cei mai apropiați și mai loiali colaboratori ai lui Vladimir Putin, cei doi având o relație de decenii.

Vladimir Soloviev, o cunoscută personalitate media din Rusia, cu emisiuni critice la adresa UE și NATO în mod constant, s-a plâns zilele trecute în direct că nu mai poate merge la vilele sale din Italia, pe malul lacului Cuomo, după ce numele său a fost inclus pe lista sancțiunilor.

„Mi s-a spus că Europa este o cetate a drepturilor, că totul este permis, așa au spus ei… Știu din experiență personală despre așa-numitele „drepturi de proprietate sacre”. Cu fiecare tranzacție aduceam documente care să demonstreze salariul meu oficial, veniturile, am făcut totul. L-am cumpărat, am plătit taxe uriașe, am făcut totul. Și dintr-o dată cineva ia decizia că acest jurnalist este acum pe lista sancțiunilor… și imediat rămâi fără proprietate”, că s-a plâns jurnalistul rus în direct la emisiunea sa.