Sancțiuni fără precedent după ultimul meci al naționalei. Federația a tăiat bonsurile și i-a retras banderola căpitanului de echipă

Federaţia Cehă de Fotbal a decis să ia măsuri fără precedent după ultimul joc al naționalei. Cehia a învins cu 6-0 modesta echipă a Gibraltarului și s-a clasat pe locul doi într-o grupă din care au mai făcut parte Croația (calificată), Feroe și Muntenegru.
După terminarea ultimului meci, care a consfințit calificarea Cehiei la baraj, fotbaliștii au ignorat fanii, de pe stadionul din Omolouc și s-au retras direct la vestiare. Această situație a atras o reacție dură din partea Federației.
Aceasta a anunțat că i-a retras banderola de căpitan jucătorului Tomas Soucek şi a anulat bonusurile financiare pentru jucătorii echipei naţionale, drept sancţiune pentru ignoranța fanilor. Decizia a fost făcută publică printr-un comunicat.
Fotbaliștii nu s-au îndreptat către tribune, deoarece au fost voci care i-au apostrofat pentru că luna trecută au pierdut în Feroe, scor 1-2, contra performanță care a ruinat mare parte din șansele de calificare directă la turneul final.
Federaţia şi-a cerut scuze fanilor, în numele fotbaliștilor, şi a precizat că jucătorii nu vor primi primele trecute în regulament pentru acest meci. În schimb, banii vor fi donaţi către o organizație care se ocupă de gestionarea cazurilor caritabile.
“Fanii au dreptul deplin de a-şi transmite dezamăgirea faţă de jocul nesatisfăcător din meciurile recente. Reacţia jucătorilor ar fi trebuit să fie tocmai invers. Ei ar fi trebuit să le mulţumească fanilor pentru susținerea lor necondiționată”, a mai punctat Federaţia Cehă de Fotbal.
Șifonat a ieșit și Thomas Soucek, legitimat la West Ham, care îşi va pierde banderola de căpitan pentru următorul meci al echipei. În viziunea federalilor, acesta ar fi trebuit să strângă fotbaliștii și să meargă împreună în fața fanilor. Nicidecum să plece la vestiare.
Cehia va intra, azi (ora 14.00), în urne la tragerea la sorţi pentru barajele din luna martie a anului viitor. Cehia poate întâlni Irlanda, Albania, Bosnia – Herțegovina sau Kosovo. Și va juca pe teren propriu semifinala barajului.
Naționala Cehiei nu a mai fost la Mondiale din 2006, când a fost eliminate în faza grupelor. Anterior, a participat la opt ediții ale CM sub egida Cehoslovaciei. În 1934 și 1962, cehii au fost vice-campioni mondiali.
Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia
Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo
Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord