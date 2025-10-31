Sancțiuni fără precedent în fotbalul românesc! Comisia a dictat 43 de etape de suspendare după ce jucătorii s-au bătut cu suporterii. Video

ADVERTISEMENT

Scene incredibile în fotbalul românesc! Mai mulți jucători din Liga a 5-a s-au luat la bătaie în timpul unui meci din Suceava. Comisia de Disciplină a Asociației Județene de Fotbal a dictat suspendări de nu mai puțin de 43 de etape și amenzi pe măsură.

Bătaie ca-n codru în fotbalul românesc. Jucătorii și-au împărțit pumni și picioare

Totul s-a întâmplat în minutul 70 al partidei dintre Viitorul Baia și Forest Pătrăuți, din Liga a 5-a a României. Conform , jucătorii celor două formații s-au luat serios la bătaie, iar ulterior suporterii echipei gazdă au pătruns pe suprafața de joc pentru a-și apăra favoriții.

între fani și jucători. A fost nevoie de intervenția de urgență a poliției și a ambulanței. Doi fotbaliști și un suporter au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma violențelor de pe teren.

Sancțiuni record după incidentele din Suceava: 43 de etape de suspendare!

La trei zile după incidentele de la Baia, Asociația Județeană de Fotbal Suceava a anunțat sancțiunile primite de echipa gazdă. Forest Pătrăuți a câștigat partida cu 3-0 la „masa verde”, iar echipa gazdă va trebui să își caute un nou stadion pentru următoarele șase jocuri de pe teren propriu.

În total, jucătorii celor de la Baia au primit suspendări însumând nu mai puțin de 43 de etape! Bogdan Botușanu și Romică Rădășanu au fost suspendați 10 etape, Florin Zeglean a primit 8 etape, iar Mihai Brădățanu va rata următoarele 4 jocuri ale echipei sale. Amenzile se ridică la 2.500 de lei.

Fanii au lovit jucătorii cu sticle, chiar pe teren

La scurt timp după incidentele de pe stadionul din Baia, clubul Forest Pătrăuți a emis un comunicat în care a cerut intervenția promptă a . Din mesajul postat reiese că jucătorii echipei oaspete au fost tratați cu o ostilitate ieșită din comun de adversarii din teren și din tribune.

„Pe tot parcursul partidei, jucătorii noștri au fost înjurați, scuipați și amenințați, iar la final, situația a degenerat într-un incident extrem de grav. În momentul în care colegii au încercat să intervină pentru a calma situația, suporterii echipei din Baia au intrat pe teren, lovind și fugărind jucătorii noștri pe toată suprafața terenului.

Au fost lovituri, sticle aruncate, amenințări și scene de violență care nu au nicio legătură cu spiritul sportiv. Unul dintre jucătorii noștri a fost lovit în cap cu o sticlă de către un suporter, iar un alt suporter care ne-a însoțit a fost bătut în repetate rânduri. La fața locului au intervenit ambulanța, jandarmii și poliția, fiind nevoie de îngrijiri medicale pentru doi jucători și pentru suporterul nostru rănit”, se regăsește într-o parte din comunicatul emis de echipa din Pătrăuți.