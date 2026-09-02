Sport

Sancțiuni record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat sume importante și au primit interzis în fotbalul românesc. Exclusiv

Fotbalul românesc a fost cutremurat de scandalul pariurilor de la Metaloglobus. Fanatik a aflat sancţiunile fără precedent aplicate de Comisia de Disciplină a FRF şi care sunt cei trei oameni pedepsiţi. Ancheta Comisiei de Integritate a durat şase luni.
Marian Popovici
02.09.2026 | 19:28
Sanctiuni record in Dosarul Metaloglobus Cine sunt jucatorul si antrenorul care au pariat sume importante si au primit interzis in fotbalul romanesc Exclusiv
breaking news
Sancțiuni-record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat și au primit interzis în fotbalul românesc. Sursa: colaj Fanatik
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Scandalul pariurilor de la Metaloglobus a cutremurat fotbalul românesc în finalul anului trecut. Mai mulţi componenţi ai echipei au fost acuzaţi că au pariat inclusiv pe meciurile formaţiei care a evoluat în SuperLiga. După o anchetă de mai bine de şase luni a Comisiei de Integritate a FRF, au venit şi pedepsele, care sunt fără precedent în mandatul lui Răzvan Burleanu.

Sancţiuni record în „Dosarul Metaloglobus”. Jucătorul şi antrenorul care au primit interzis în fotbalul românesc

FANATIK a aflat că de la Metaloglobus au fost pedepsiţi portarul Cristian Nedelcovici, antrenorul cu portarii Mihai Toader şi Bogdan Crăciun, maseurul echipei. Cei trei au primit suspendări între opt luni şi doi ani de zile din orice activitate fotbalistică şi au primit amenzi cuprinse între 100.000 şi 200.000 de lei.

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Cei trei oameni de la Metaloglobus au pariat la greu, inclusiv pe meciurile propriei echipe. Sunt cele mai aspre sancţiuni date în fotbalul românesc, care urmează să fie anunţate şi de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal.

Şase luni de zile a durat ancheta Comisiei de Integritate în „Dosarul Metaloglobus”

De altfel, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunţat în repetate rânduri toleranţă zero pentru oamenii care activează în fotbalul românesc implicaţi în pariuri sportive. Ancheta a fost făcută de Comisia de Integritate a Federaţiei Române de Fotbal, condusă de Virgil Pascu şi a durat timp de şase luni de zile. Apoi, dosarul a ajuns la Comisia de Disciplină care a analizat faptele şi a dat sancţiunile publicate în exclusivitate de FANATIK.

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Răzvan Burleanu a avertizat încă de la începutul acestui an că toate persoanele din fenomen implicate în scandaluri de pariuri vor avea de suportat sancţiuni dure şi că pariurile ilegale sunt un flagel care afectează fotbalul românesc:

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„Sunt un tip foarte sincer. De această dată suntem în mijlocul audierilor. Avem jucători, arbitri, membri ai staff-urilor care sunt implicaţi în pariuri ilegale. Avem un parteneriat care funcţionează perfect cu poliţia şi procuratura. În perioada următoare ne aşteptăm şi la alte decizii din partea comisiilor FRF.

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Vorbim de o întreagă Mafie, de aceleaşi reţele de infracţionalitate pe care le întâlnim în alte domenii: spălare de bani, droguri, trafic de persoane. Odată ce am pornit acest război, nu ne vom opri. Mai presus de orice este în joc integritatea jocului de fotbal. Statul român ar trebui să modifice Codul Penal, astfel încât trucarea de meciuri să fie incriminată. Considerăm că odată ce s-ar produce o schimbare de Cod Penal, inclusiv statului i-ar fi mai uşor”, a „tunat” preşedintele FRF.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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