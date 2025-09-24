Sancțiunile dictate de Jandarmerie după războiul de la România – Ungaria! Ce s-a întâmplat, de fapt, la Craiova

ce va avea loc în perioada 21 ianuarie – 7 februarie 2026. Peluza Sud Craiova a fost vocală cu ore bune înaintea startului partidei, iar unii dintre suporteri au creat probleme chiar și în timpul partidei.

Partida de futsal dintre România și Ungaria, oprită din cauza suporterilor

Peluza Sud Craiova a fost prezentă pe străzile orașului cu ore bune înainte de fluierul de start al partidei dintre România și Ungaria. Suporterii olteni au făcut show pe străzile Craiovei cu fumigene, însă scandările xenofobe nu au lipsit.

după ce mai mulți suporteri au devenit violenți, iar unul dintre ei a aruncat o petardă în interior. Jandarmeria a emis un comunicat în care a explicat ce s-a întâmplat cu adevărat și ce sancțiuni au fost aplicate.

Comunicatul emis de Jandarmerie după România – Ungaria

„În contextul desfășurării meciului de futsal dintre reprezentativele României și Ungariei, disputat la Craiova, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova face următoarele precizări:

În jurul orei 19:45, pe fondul unor animozități între două grupuri de suporteri români, o parte a galeriei a pătruns pe suprafața de joc, intenționând să adopte un comportament violent față de celălalt grup. Intervenția promptă a jandarmilor a permis dispersarea și relocarea persoanelor implicate în sectoarele inițiale, fără a fi necesară folosirea materialelor din dotare.

„Sancțiuni de 1.500 de lei și interzicerea accesului la competiții sportive pe o perioadă de un an”

Totodată, 7 persoane au fost extrase din rândul suporterilor pentru prevenirea escaladării conflictului. Menționăm faptul că aceștia au fost sancționați contravențional conform Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, fiecare primind amendă în valoare de 1.500 lei și sancțiunea complementară de interzicere a accesului la competițiile și jocurile sportive pentru o perioadă de un an.

Menționăm faptul că persoanele implicate au fost nemulțumite de un mesaj afișat pe ecranele din arena sportivă, motiv pentru care au acționat impulsiv. Odată cu extragerea acestora, facțiunea din care făceau parte a decis să părăsească voluntar arena sportivă.

„Au fost folosite materiale pirotehnice în interiorul sălii”

Pe parcursul incidentului, cele două grupuri și-au adresat injurii, inclusiv la adresa echipei Ungariei, fiind folosite materiale pirotehnice în interiorul sălii (o petardă). Ca urmare a solicitării observatorului UEFA de evacuare a suporterilor, jandarmii au purtat un dialog permanent cu liderii celor două facțiuni, reușind să obțină evacuarea acestora fără utilizarea forței. În scurt timp, grupurile de suporteri au părăsit sala din proprie inițiativă, fiind permanent supravegheate de forțele de ordine.

Partida a fost reluată la ora 20:17, iar ulterior, suporterii au defluit din proximitatea sălii, însoțiți de jandarmi. Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova reamintește că manifestările violente și folosirea materialelor pirotehnice la competițiile sportive sunt interzise de lege și atrag răspunderea contravențională sau penală, după caz. În baza imaginilor puse la dispoziție de organizator, toate persoanele implicate în aceste evenimente vor fi identificate, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”, se arată în comunicatul emis de Jandarmerie.