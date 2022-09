Sanda Ladoși, decizie de ultimă oră cu privire la cei doi copii. Costurile ating câteva mii de euro

Celebra cântăreață Sanda Ladoși, mamă a doi copii, Ioana și Bogdan Tache, a reînceput să își ducă odorurile fizic la școală, după o pauză de 2 ani de zile, timp în care au urmat școala franceză, online. Chiar dacă nu au fost rupți total de profesori, ei au fost autodidacți.

Soluția găsită de Sanda Ladoși pentru cei doi copii, după 2 ani de școală online

În exclusivitate pentru FANATIK, Sanda Ladoși ne dezvăluie decizia de ultim moment luată în legătură cu ambii copii. De asemenea, tot de la artistă aflăm și de ce a decis ca timp de 2 ani să își retragă copiii din cu prezență fizică, în favoarea autoeducării după propriile reguli.

”Copii mei 2 ani de zile au fost într-un sistem școlar de timp online, dar e este impropriu spus. Este o școlarizare care există la nivel internațional și atunci, cumva, am vrut să evit toate sincopele astea ale sistemului. În sensul să nu-l zdruncin foarte tare pentru că au fost foarte multe lucruri în neregulă din punctul meu de vedere și am vrut cumva să le evit.

Am adoptat această soluție pentru ei, doar că, copiii mei fiind foarte sociali, le-au lipsit cumva grupul de la școală și de acum i-am reintrodus în școala fizică”, ne-a declarat, Sanda Ladoși, în premieră, pentru FANATIK.

Cântăreața Sanda Ladoși, despre plusurile și minusurile sistemului francez

Cântăreața ne-a explicat cum a luat hotărârea din primele momente ce școală să urmeze și ce sistem se pliază cel mai bine pe necesitățile copiilor. Sanda Ladoși este conștientă că școala franceză are foarte multe plusuri, dar, în același timp, vede și care sunt minusurile cu atât mai mult cu cât au trecut anii de la decizia inițială.

”Ei au fost de la 3 ani în școala franceză. Așa au fost de la început, acum din păcate nu-i mai pot băga în niciun fel de alt sistem pentru că înseamnă că îi dau peste cap și nu acesta este scopul. Și atunci am adoptat tot sistemul internațional francez.

Este sistemul lor de organizare pe care îl adoptă pentru țări unde nu există școală fizică franceză, pentru copiii care trăiesc în munți și nu au cum să se educe, francofoni. Dacă ei ies din școala fizică, cum au fost ai mei, se pot întoarce oricând pentru că ei au cursivitate, este aceeași programă, sunt sub aceeași pălărie gestionați”, adaugă artista, pentru FANATIK.

”Sistemul de școlarizare din România a intrat într-un picaj extraordinar”

Timp de doi ani de zile, Ioana și Bogdan Tache, fiica și fiul lui Ștefan Tache și ai Sandei Ladoși, nu au interacțioat prea mult cu cadre didactice, ba chiar am putea spune că au fost autodidacți. Deși, exista și varianta să fie supravegheați online de profesori, mămica Sanda Ladași, din dorința de a-și depăși copiii limitele, a decis să se auto educe.

”Au fost autodidacți. Un pic i-a forțat să facă un efort în plus pentru că nu aveau orele predate. În 2020-2021 i-am mutat aici și au mai rămas încă un an. Ei au avut activități extrașcolare, au păstrat contactul cu colegii, adică nu i-am rupt de lume pentru că nu aș face asta dintr-un singur considerent, că eu la bază sunt învățătoare și știu exact ce impact are asupra emoționalului unui copil.

Le-am creat activități în așa fel încât totuși să rămână vii din punct de vedere emoțional. Cumva le-am fost îndrumător, dar doar dacă au avut nevoie”, a precizat, pentru FANATIK, cântăreața.

Sanda Ladoși, învățătoare la bază, este de părere că ce se întâmplă în sistemul educațional actual a fost motivul care a convins-o ce hotărâre este mai bună pentru viitorul Ioanei și a lui Bogdan.

”Lucrurile se schimbă, sistemul de școlarizare în România a intrat într-un picaj extraordinar, și o spun foarte conștient, pentru că știu ce am lăsat în urmă și ce se regăsesc în ziua de astăzi. Eu am ținut legătura cu colegii mei care sunt la ora actuală învățători, profesori și eu văd cu ce se confruntă. Adică, eu văd că lucrurile sunt clar scăpate de sub control și, din punctul meu de vedere, voit”, adaugă Sanda Ladoși.

„Nu cred că ar trebui să facem un sistem de învățământ după toanele unui ministru”

Actrița și tatăl copiilor ei au făcut cercetări amănunțite, încă de la vârsta de 3 ani a celor mici, pentru a lua cea mai bună decizie cu privire la educația pe care o vor alege pentru ei. La vremea respectivă au analizat atât sistemele școlare de stat, cât și pe cele de la privat.

Sanda Ladoși dorea cu ardoare ca micuții să nu fie afectați de fluctuațiile care apar pe parcursurile anilor de studiu, când sunt nevoiți ca profesorii și instituțiile să se schimbe în funcție de fiecare etapă.

”La momentul respectiv, când căutam grădiniță pentru copii mei, am căutat și într-o parte și în alta. Și ce am constatat că poți găsi clase, și profesori, și învățători excepționali, dar că va trebui să îi schimbi. Adică, grădinița o vor face într-un loc și depășim etapa asta. Clasele I-IV le vor face în alt loc și depășim etapa asta. Voi schimba și gimnaziul îl vor face în alt loc și liceul în alt loc.

Plus, poți să unești clasa primară cu gimnaziul și gimnaziul cu liceul. Aici depinde ce șanse ai. Atunci întrebarea mea a fost: în ce sistem pot să îi bag de la grădiniță și să termine liceul? Și nu am găsit. Singurul sistem pe care l-am găsit pe care la rândul meu să pot să îl controlez și să pot să îi ajut, a fost acesta. Nu cred că ar trebui să facem un sistem de învățămând după toanele unui ministru sau după toanele unor oameni care impun reguli din exterior”, explică Sanda Ladoși, exclusiv pentru FANATIK.

Costurile suportate de Ștefan Tache și de Sanda Ladoși pentru educația copiilor: de la 2.000 de euro pe an, la 7.000

ne-a vorbit deschis și despre ceea ce presupune din punct de vedere financiar atunci când vine vorba de un sistem educațional în mediul privat, dar mai ales când vorbim de școala fanceză. Artista subliniază că la început costurile era într-o medie ușor de acoperit, dar cu trecerea timpului lucrurile s-au mai schimbat.

”În clipa în care copiii mei au început școala, și erau la grădiniță, costurile erau derizorii din punctul meu de vedere. La vremea respectivă mi se păreanu niște sume pe care le putea, cu puțin efort, oricine locuiește la oraș și are un servici. Problema este că de-a lungul timpului toate școlile au devenit, plus sau minus, de natură comercială. Adică s-a născut și o afacere. Și lucrurile s-au mai schimbat între timp și normal că este mult mai greu de susținut”, spune Sanda Ladoși, în premieră, pentru FANATIK.

Întrebată punctual despre ce înseamnă costurile de întreținere de școlarizare, atât pentru fiica Ioana, de care este foarte mândră, cât și pentru fiul Bogdan, acrobata de la Circul Metropolitan ne-a dezvăluit că sumele de bani investite în educație sunt de ordinul miilor de euro.

”Era cumva în jur de 2000 de euro pe an când au început și acum este într-o medie de 7000 de euro. Și, totuși, sunt mai puțini bani față de alte medii private. Inclusiv școala de stat a început să coste serios și nu de acum. Eu am rămas foarte suprinsă pentru că, așa cum eram eu obișnuită, școala de stat este școală gratuită”, completează Sanda Ladoși, pentru FANATIK.

Cardurile de venit, utile, dar nu necesare pentru copiii Sandei Ladoși

De asemenea, au fost aduși în discuție și banii de buzunar pe care Ioana și Bogdan, singurii copii ai Sandei Ladoși cu Ștefan Tache, i-ar primi pe carduri de venit, deschise exclusiv pe numele lor. Mămica Sanda pare la prima vedere că nu este de acord cu decizia soțului de a le pune deja bani pe card.

”Eu nu sunt adepta acestei proceduri. Tatăl lor le-a făcut chestia asta, cardul de copil. Le-a făcut la amândoi, dar în anumite situații s-a dovedit a fi util. Nu este necesar, dar este util. Se poate și fără. S-a întâmplat ca să nu aibă cine să ia copilul de la antrenamente, că se duce și face sport, și a luat un Uber. În situații de genul acesta, atât. În rest nu mi se pare util”, se destăinuie celebra cântăreață.

Copiii lui Ștefan Tache și ai Sandei Ladoși, lecție de educație financiară

Artista este de părere că educația financiară a copiilor ei este foarte importantă și trebuie făcută responsabil, de aceea consideră că nu trebuie să îi învețe că li se cuvin bunurile sau banii, ci trebuie să muncească pentru ei.

Ba mai mult, precizează că ea a mers întotdeauna pe bunul simț și limită și i-a educat de mici că totul în viață trebuie făcut în echilibru. Actrița spune că sunt prea mici ca să le facă deja buget, asta pentru că ea nu a avut un venit stabilit pe lună.

”Bugetul acesta pe lună trasmite un mesaj care nu este extraordinar, dintr-un simplu motiv… el se obișnuiește cu stilul acesta de un buget pe lună, el ajunge că câștige niște bani, cu un buget pe lună care i se dă atunci ca salariat.

Ori, în bugetul ală din care noi toți trăim viața reală știm că trebuie să plătești facturile, trebuie să mănânci, trebuie să te îmbraci și ce mai rămâne, mai rămâne și la distracție. Dacă mai rămâne. Ori făcând un buget pe plăceri, el nu mai raportează bugetul decât la zona asta de plăcere și va fi foarte derutat în perioada de adult”, explică Sanda Ladoși, exclusiv pentru FANATIK.

Cum își responsabilizează vedeta copiii

În încheiere, Sanda Ladoși punctează că lucrurile s-au schimbat foarte mult în lume și atunci a fost nevoită să se adapteze și în creșterea și educarea celor doi copii. A decis că este mai bine să îi învețe că trebuie prioritizat totul în funcție de nevoi și refuză să-i motiveze dându-le bani.

”A plăti copilul pentru a citi o carte denaturează cititul. Din punctul meu de vedere ca învățător, eu fac altceva, eu nu îi dau bani să citească pentru că nu este corect. A citi face parte din binele său, din educația sa, din forma lui de a evolua.

Și atunci eu le spun, citești 40 de minute. A doua zi pui mâna pe calculator. În sensul jocului, în sensul distracțiilor… Eu îi ating la plăcerile de genul ăsta. Nu-i motivez dându-le bani”, declară, exclusiv pentru FANATIK, Sanda Ladoși.