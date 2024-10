Sanda Nicola candidează la parlamentare. Fosta jurnalistă a acceptat propunerea Partidului România în Acțiune

Sanda Nicola a locuit și activat o perioadă de cinci ani în afara granițelor țării. Revenită în România, a decis să se implice în politică, aceasta fiind una dintre dorințele sale mai vechi.

Sanda Nicola candidează la parlamentare

Nu cu multă vreme în urmă, Sanda Nicola anunța că a început să colaboreze cu .

ADVERTISEMENT

„Știu că lumea, publicul din România mă cunoaște din ipostaza de jurnalist și parcă încă era un pic dificil de înțeles care sunt noile competențe și obiective.

Mi-am dorit de mai mult timp, am luat în calcul varianta asta, mi-am dorit o implicare mai mare acasă. Nu a fost însă niciodată momentul potrivit, de data asta pare să fie în regulă.

ADVERTISEMENT

Mă simt pregătită să intru în campania electorală. Eu mă consider candidat aspirant în acest moment, încă nu știu dacă e validată candidatura, știu că am acceptat această propunere să intru în competiția electorală, acum dacă voi avea și șansa să fac vreo treabă, asta vom vedea după 1 decembrie”, a declarat Sanda Nicola pentru .

Partidul România în Acțiune, condus de Mihai Apostolache, depune joi pentru București, Sanda Nicola deschizând lista pentru Capitală.

ADVERTISEMENT

„Este corectă informația. În ultima săptămână am primit propunerea din partea domnului Apostolache. Nu am vorbit cu domnul Geoană, am avut o discuție de principiu când m-am alăturat acestei campanii, când i-am spus că vin după cinci ani de cercetare, stat în bibliotecă.

Știu foarte bine că lumea are niște așteptări pe baza percepțiilor care s-au construit în jurul meu, bazându-se pe experiența mea de presă și spuneam clar că vin dintr-un alt mediu”, a explicat Sanda Nicola pentru .

ADVERTISEMENT

Sanda Nicola a activat ca jurnalist la o serie de televiziuni precum Digi24, Realitatea TV, Antena 1, B1 TV, Prima Tv. În ultimii ani a fost cercetător la Universitatea din Liege, asistent la Facultatea de Științe, Departamentul Geografie. A coordonat lucrări practice la cursuri de dezvoltare teritorială, strategii de dezvoltare turistică, securitate alimentară și energetică.

Este căsătorită din anul 2008 cu Liviu Iolu, jurnalist și specialist în științele comunicării, fost purtător de cuvânt al guvernului condus de Dacian Cioloș. Cei doi au împreună o fiică, născută în 2017.