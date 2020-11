Săndel Bălan, îngrijorat pentru fiica sa. Ce mesaj i-a transmis cântăreței Andreea Bălan

Săndel Bălan, tatăl cântăreței Andreea Bălan, a declarat că este îngrijorat pentru starea de sănătate a fiicei sale, mai ales că nu are pentru prima oară probleme de acest gen. Bărbatul i-a transmis un mesaj de încurajare, precizând că ține legătura în permanență cu artista.

De asemenea, părintele vedetei și-a exprimat iubirea pentru îndrăgita cântăreață, dorindu-i sănătate și fericire. Fostul manager al formației Andre nu a uitat nici de nepoatele sale, Ella și Clara, la care se gândește în fiecare zi, chiar dacă nu le vizitează prea des.

Așadar, Săndel Bălan a trecut peste certurile din trecut și se bucură din tot sufletul că fiica sa a trecut cu bine peste problema de sănătate, blondina aflându-se în continuare sub atenta supraveghere a medicilor de la o clinică privată din Capitală.

Săndel Bălan, mesaj de încurajare pentru fiica sa. Ce îi dorește Andreei Bălan

„Am fost foarte îngrijorat de cum am aflat că fiica mea este din nou internată la clinică și am ținut legătura permanent cu ea și cu soția mea. Acum este bine, urmează un tratament și mă bucur că a trecut peste problema medicală.

Îi transmit pe această cale că tata o iubește și-i doresc să fie mereu sănătoasă și fericită lângă nepoțelele mele, Ella și Clara!”, a declarat Săndel Bălan, notează cancan.ro.

Săndel și Andreea Bălan au avut o relație tensionată ani buni, asta din cauza faptului că bărbatul a pus foarte mare presiune pe cariera blondinei. Din păcate, bărbatul a uitat că este vorba de fiica sa și s-a focusat foarte mult pe muzică.

O perioadă foarte lungă de timp acesta a fost managerul și impresarul formației Andre, ruptura tată – fiică producându-se în urmă cu ani buni. Se pare că în ultima vreme s-au apropiat, mai ales că mama vedetei s-a mutat la București pentru a o ajuta cu fetele.

„Nu mai este un subiect sensibil de mult. Așa cum am evoluat în general, am evoluat și la acest capitol. Mă înțeleg foarte bine cu tata și îmi doresc ca el să fie bine, să fie fericit. Avem o relație foarte OK, vine și o vede pe Clara, o vede pe Ella când dorește el.

Doar că nu locuiește aproape de noi. Locuiește în Ploiești și ne vedem foarte rar. Nu vorbesc zilnic cu el sau foarte des, pentru că nu avem lucruri de împărțit, nu avem ce să ne spunem.

Vorbim strictul necesar. Ne sunăm să ne întrebăm de sănătate de Crăciun și de Paște, atât. În rest, nu pot să spun că suntem prieteni”, spunea Andreea Bălan în urmă cu ceva vreme, informează viva.ro.