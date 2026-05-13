Săndel Bălan, reacție după nunta fiicei sale cu Victor Cornea. De ce nu a fost invitat de artista Andreea Bălan

ADVERTISEMENT

Nunta este un eveniment de mare importanță pentru miri, iar Săndel Bălan a simțit acest lucru. A oferit o reacție surprinzătoare după ce fiica sa a ajuns la altar alături de jucătorul de tenis Victor Cornea. Cei doi au făcut pasul cel mare în data de 10 mai 2026.

Mesajul lui Săndel Bălan pentru fiica sa, Andreea

Andreea Bălan (41 de ani) și Victor Cornea (32 de ani) au devenit soț și soție în fața lui Dumnezeu. Momentul special de la Biserică a fost unul emoționant, însă din viața frumoasei blondine. Tatăl fostei vedete de le Antena 1, Săndel Bălan, se pare că nu s-a regăsit pe lista de invitați.

ADVERTISEMENT

Bărbatul și-ar fi dorit să o condusă la altar pe frumoasa blondină care a strălucit în ziua cea mare. celor doi, în timp ce oamenii au remarcat mesajul special pe care artista l-a primit de la figura paternă. Postarea a fost distribuită pe rețelele de socializare, unde internauții au reacționat instant.

Cei doi au avut o relație tensionată în ultimii ani și cel mai probabil acesta este motivul pentru care păstrează distanța. Cântăreața a vorbit în repetate rânduri de felul în care a fost tratată de acesta, însă la un moment dat păreau că ajunseseră la un numitor comun. Chiar a fost chemat la cununia dintre artistă și primul soț, George Burcea.

ADVERTISEMENT

Din păcate, lucrurile s-au răcit din nou între ei după ce Andreea Bălan a divorțat de tatăl fetelor sale, Ella și Clara. Săndel Bălan a subliniat că nu-i poartă pică pentru absența de la nuntă, urându-i toate cele bune. Acesta a mai transmis că își dorește să aibă parte de o căsnicie frumoasă și solidă împreună cu celebrul jucător de tenis, mai mic cu 9 ani.

ADVERTISEMENT

„Casă de piatră, multă fericire, sănătate și împliniri maxime, puiul lui tăticu! Mi-aș fi dorit din suflet să fiu alături de tine într-o zi atât de specială! Vreau să știi că te iubesc mult, te îmbrățișez și te cuprind cu sufletul!”, a notat tatăl îndrăgitei cântărețe de muzică ușoară, pe contul oficial de Facebook.

ADVERTISEMENT

A fost sau nu invitat Săndel Bălan la nunta fiicei sale?

Andreea Bălan nu a făcut nicio declarație pe marginea mesajului transmis de figura paternă. Cu toate acestea, în urmă cu câteva luni artista spunea că tatăl său a primit o invitație la nuntă. Săndel Bălan a fost prezent chiar și la Sala Palatului. Atunci vedeta a susținut un show de zile mari pentru fanii săi dragi.

„Nu, nu, el nu știa data, de asta spunea așa. El a spus că nu știe și atunci, știi cum e presa, a zis că nu a fost invitat. Normal că vine, a venit și la Sala Palatului, am cântat împreună, o să vină și la nuntă, doar că mă conduce nașul Temi…

ADVERTISEMENT

El o să fie acolo cu mama, toată familia e invitată”, a spus vedeta de la TVR 1, în cadrul emisiunii La Măruță, conform . Momentan, nu se știe care este motivul pentru care bărbatul nu a mai ajuns la eveniment.