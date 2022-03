Sandep Kale, număr de acrobație unic în istoria Românii au talent. Andra: „Așa ceva nu am văzut”

Sandep Kale este din Mumbai, dar s-a mutat în Germania în anul 2017, pentru a face cunoscut sportul pe care îl practică. Momentul său de acrobație i-a lăsat fără cuvinte pe membri juriului de la Românii au talent, iar Andra a recunoscut că este pentru prima dată, în 12 sezoane când vede așa ceva.

Sandep Kale, moment unic în istoria Românii au talent

Sandep Kale are 36 ani, iar la Românii au talent și-a dorit să aducă în fața lumii momentul său de acrobație. Concurentul are ca scop să promoveze sportul pe care îl practică în întreaga lume. Este vorba despre mallakhamb și este practicat de dansatorii la bară.

„Cuprinde elemente de wrestling, yoga, acrobație, gimnastică, toate aduse împreună, la bară.”, a dezvăluit

Totuși, bara nu este una fixă, așa cum publicul se aștepta. Este vorba despre un lemn, laminat, atârnat de tavan cu ajutorul unui lanț gros.

Andra: „Așa ceva nu am văzut în niciun sezon”

Numărul de acrobație i-a ținut cu sufletul la gură atât pe cei aflați la masa juriului, cât și pe și întreaga audiență. Complexitatea momentului i-a făcut pe aceștia să aplaude în picioare.

Mai mult, Andra și Andi Moisescu, care sunt jurați ai concursului de talente încă din primul sezon, au dezvăluit că este pentru prima dată în istoria emisiunii când așa ceva se întâmplă pe scena Românii au talent.

„Vai, ce ai făcut! Deci, trebuie să vă mărturisesc că în momentul în care a făcut ultima săritură, mi s-a făcut piele de găină instant. E prima oară când văd dansul ăsta la această bară care pare un lemn, cumva, un sucitor, cum s-ar spune la noi.

Este incredibil. Eu am avut norocul să fiu aici încă de când am început emisiunea asta în România, dar așa ceva nu am văzut în niciun sezon. Trăirea asta și emoția asta pe scenă, eu n-am văzut.”,

„Mie mi se pare că depășește cu mult orice nivel de greutate. Adică, e de domeniul imposibilului. Și eu am aceiași șansă pe care o are și Andra, să fiu de 12 sezoane la masa asta. Nici n-am știut că există așa ceva.

După ce am văzut momentul ăsta al tău s-a năruit tot sistemul de valori pe care-l aveam eu, toată scara. Ăsta mi se pare că este deasupra oricărei variante de acrobație. Riscul este uriaș. Nu se poate ține de nimic, nu are să se agațe de ceva.”, a spus Andi Moisescu.