Săndoi după victoria cu U Craiova: “Este normal să îmi doresc să revin la Craiova”

Emil Săndoi, antrenorul celor de la Chindia Târgoviște, a declarat după victoria cu U Craiova că nu ar exclude o revenire pe banca tehnică a oltenilor, acesta fiind în trecut un jucător exponențial al clubului.

Craiova a suferit al doilea eșec la rând pe teren propriu după ce Chindia a învins-o cu 1-0 prin golul din penalty al lui Daniel Popa din minutul 30.

Oltenii se află pe primul loc momentan în Liga 1 cu 24 de puncte acumulate în 10 partide, cu un joc mai mult disputat decât FCSB care este pe 2 cu 21 de puncte.

Emil Sandoi după victoria cu U Craiova: “Este normal să îmi doresc să revin la Craiova”

Emil Săndoi a rememorat vremurile bune de când evolua la Craiova ca și jucător, fapt ce reiese din declarația sa de la finalul partidei: “A fost o victorie meritată, am avut ocazii foarte mari de a înscrie și Craiova a avut ocazii, dar dacă stau să mă gândesc Neguț și Dumitrașcu au avut ocazii foarte mari. A fost un joc spectaculos, jucăm ofensiv când putem.

N-a fost ușor, ne-am confruntat și cu probleme mari, COVID, ne-au lipsit jucători 3 etape. Am reușit să le depășim, până acum n-am avut o bancă numeroasă, noi am făcut schimbări doar obligați sau pe final de meci, știam că pe bancă nu avem jucători pregătiți fizic și mental. Azi l-am introdus pe Costea pentru a intra în angrenajul echipei și a câștiga încredere.

Încercăm să profităm de această întrerupere, ne așteaptă un campionat foarte greu în care fiecare meci se joacă. Noi suntem o echipă care abia s-a salvat de la retorgradare iar Craiova se bate la titlu. N-am fost un jucător oarecare, am 15 campionate și unul câștigat la Craiova. AM vrut să reprezint fotbalul craiovean cum se cuvine. În fotbal este posibil (nr. despre o revenire pe banca tehnică a Craiovei) orice jucător a îmbrăcat tricoul craiovei își dorește să fie parte din club și mai ales eu care n-am trecut pe aici ca gâsca prin apă.”

Mihai Costea a revenit în Bănie

“Mă bucur că am revenit pe acest stadion unde m-am format ca fotbalist pe acest stadion unde m-am format ca fotbalist și am plecat mai departe. Ultima perioadă am fost in Emirate, anul trecut am terminat contractul.

Am așteptat alte oferte, a venit pandemia și am rămas acasă. Steaua m-a transferat de la Universitatea Craiova pe o sumă foarte mare. Îmi pare rău de Adrian Mititelu, îi urez succes să treacă cât mai bine peste această perioadă.” a declarat Mihai Costea la revenirea în Bănie

Daniel Popa, marcatorul unicului gol, nu regretă alegerea făcută după ce a plecat de la Dinamo: “Sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm, îmi felicit colegii. Nu ne așteptam pentru că întânleam o echipă foarte puternică. Am planificat să dau tare pe centru la penalty. Sunt fericit că am fost dorit aici, la Dinamo nu apucam să mai joc.”

