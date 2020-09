Sandra Izbașa are gânduri de nuntă? Ce a dat-o de gol pe fosta gimnastă

Sandra Izbașa (30 de ani) și actorul Răzvan Bănică (28 de ani) trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câteva luni bune, afișându-se inclusiv în mediul online. Cei doi porumbei nu se mai ascund de ochii curioșilor și chiar au gânduri de căsătorie.

Cântăreața Ana Baniciu este cea care a dat pe față planurile de nuntă ale cuplului, după a postat pe o rețea de socializare o filmare în care o numește pe fosta gimnastă „fină”, în timp ce dubla campioană olimpică o alintă pe fiica lui Mircea Baniciu, „nașă mare”.

„Au venit finii mei, finii mei!”, spune frumoasa blondină Ana Baniciu, în timp ce o filmează pe Sandra Izbașa la brațului iubitului ei, nimeni altul decât nepotul lui Ștefan Bănică Jr. Sportiva și Ana Baniciu sunt foarte bune prietenie, dovadă fiind imaginile cu cele două din online.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică se pregătesc de nuntă?

„Nașă mare!”, este reacția neașteptată a fostei campioane olimpice care s-a retras definitiv din activitate în anul 2016, îndreptându-și atenția către actorie și muzică.

„Să fie într-un ceas bun, dragă”, a mai adăugat Ana Baniciu. Se pare că filmarea în cauză a fost redistribuită și de gimnastă pe contul personal, fiind însoțită de mesajul „Pupăm noi pe nașa mare”, informează spynews.ro.

Sandra Izbașa se pare că l-a uitat definitiv pe fostul partener de viață, Petrișor Ruge, alături de care a avut o relație timp de 4 ani. Sportiva și dansatorul cântăreței Andreea Bălan au reușit să-și păstreze poveste de iubire ascunsă, însă nu același lucru se întâmplă acum.

Renumita gimnastă a schimbat rețeta și se afișează la brațul actorului Răzvan Bănică ori de câte ori are ocazia, semn că relația lor este una cât se poate de serioasă. Nu este exclus ca cei doi să ajungă în fața altarului, mai ales că și-au ales deja nașii de cununie.

Sandra Izbașa, de la gimnastică la actorie și muzică

Sandra Izbașa cochetează în momentul de față cu actoria, prinzând deja un rol într-un lungmetraj. Fosta sportivă a interpretat rolul Emei în filmul „Faci sau taci”, o producție în regia lui Iura Luncașu, unde a jucat alături de fostul internațional Gică Craioveanu.

Recent, dubla campioană olimpică și-a încercat norocul și în muzică. Tânăra a urcat pe scena de la Masked Singer România, show prezentat de Jorge, experiența fiind una inedită pentru Sandra Izbașa care s-a bucurat din plin de moment.

„Masked Singer România – o experiență scurtă, dar intensă de care m-am bucurat sincer, care m-a scos din zona de confort și care mi-a oferit în premieră posibilitatea de a cânta și dansa în cadrul unui show de televiziune!

Am rămas cu o singură dilemă: «De cântat am dansat bine?» sau «De dansat am cântat bine?»😂

Vă pupă Extraterestrul! 💋👽 Am plecat să cânt pe altă planetă!🛸”, a scris Sandra Izbașa pe contul de Instagram.