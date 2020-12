Sandra Izbașa, cerută în căsătorie de nepotul lui Ștefan bănică Jr. Fosta gimnastă este în culmea fericirii

Sandra Izbașa a avut parte de o adevărată surpriză de Crăciun din partea iubitului ei, Răzvan Bănică, care a cerut-o în căsătorie. Fosta gimnastă a împărtășit acest moment emoționant cu urmăritorii de pe rețelele de socializare.

Fosta gimnastă este în culmea fericirii, după ce i-a spus marele „da” partenerului ei, care i-a cerut mâna cu ocazia celei mai frumoase sărbători din an.

Sandra Izbașa are toate motivele să se considere o femeie împlinită, la cei 30 de ani pe care i-a împlinit anul acesta. Sportiva a cucerit două medalii de aur la Olimpiadele din 2008 și 2012, cinci titluri euopene și un argint mondial.

Sandra Izbașa a avut parte de cel mai frumos Crăciun din viața el, iar totul se datorează lui Răzvan Bănică. Actorul a cerut-o în căsătorie pe fosta gimnastică chiar în ziua de 25 decembrie, lucru care a luat-o prin surprindere.

Lucrurile s-au desfășurat destul de repede, din moment ce relația celor doi a început anul acesta și se pare că merge foarte bine. Sportiva a împărtășit cu fanii momentul emoționant și a postat mai multe fotografii alături de logodnicul ei.

„’DA !’ Cel mai special Crăciun ! Am primit cel mai minunat cadou pe care și-l poate dori o femeie vreodată ! Încă de mici, cu toate visăm și ne proiectăm momentul în care prințul descalecă de pe calul său alb și ne mărturisește iubire veșnică ! Prințul meu a făcut-o în dimineața de Crăciun, cu multă emoție, candoare, curaj și umor, într-un moment în care îmi doream enorm, însă nu îndrăzneam să îmi imaginez că ar putea fi posibil ! Îți mulțumesc pentru că exiști, dar mai ales pentru că de acum, vom exista împreună pentru totdeauna ! Te ador infinit ! @razvanbanica1

25.12.2020 #isaidyes 💍

❤️🤍❤️💎😍🥰😘”, a scris Sandra Izbașa pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de SANDRA IZBAȘA (@sandra_izbasa)



Fosta gimnastă a primit mii de like-uri și sute de comentarii în doar câteva ore, unele fiind de la colegele de breaslă din România, printre care Larisa Iordache, Diana Bulimar și Cătălina Ponor. „Felicitaaaaarrrriiiii!!!!!! Să fie într-un ceas bun 😍❤️”, a fost comentariul celei din urmă. Nici Nadia Comăneci nu a uitat să o felicite pe frumoasa sportivă.

Mai multe vede au felicitat-o pe Sandra Izbașa, printre Care Raluka, Corina Caragea, Adelina Pestrițu și Codin Maticiuc. Comentariul actorului și regizorului i-a amuzat pe fanii sportivei: „Îmi și imaginez după ce te-a cerut: hai încă o dată să pozez și eu că rupem pe insta”, a scris acesta.

Ana Baniciu, de care este foarte apropiată, i-a mărturisit Sandrei că abia așteaptă să-i fie nașă de cununie: „Supeeeerbi!!! Pregatită să fiu prima dată nașă! Vă iubesc!♥️”, a scris blondina.

Sandra Izbașa, de la gimnastică la actorie

Sandra Izbașa a declarat, în urmă cu ceva timp, că își dorește să ia calea actoriei după ce se lasă de gimnastică, lucru pe care l-a și făcut. Frumoasa sportivă a avut primul ei rol în filmul „Faci sau taci”, regizat de Iura Luncașu.

„Este primul film pentru mine. Am urmat cursurile de actorie timp de patru luni, cu un an și jumătate înainte ca Iura Luncașu să-mi propună să fac parte din acest proiect foarte frumos. M-am bucurat din suflet că exact dorința pe care eu mi-am pus-o în momentul în care am intrat în acea școală de actorie s-a îndeplinit un an și jumătate mai târziu”, spunea fosta sportivă.