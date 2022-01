Sandra Izbașa, dezvăluiri în lacrimi la Denise Rifai: “A fost cumpăna vieții mele”

Sandra Izbașa a povestit, în lacrimi, la emisiunea lui Denise Rifai, despre accidentul pe care l-a suferit în 2009 și care a împiedicat-o să participe la Campionatul Mondial de la Londra.

Fosta gimnastă era într-o formă foarte bună la momentul respectiv, așa că nimeni nu s-ar fi așteptat la un accident.

Accidentul s-a întâmplat în timp ce sportiva participa la o competiție la Buzău, care era pregătitoare pentru campionatele mondiale.

Sandra Izbașa, dezvăluiri în lacrimi la Denise Rifai

a suferit atunci o ruptură de tendon din cauza unei sărituri în gol. A fost o perioadă foarte grea pentru fosta gimnastă, mai ales că forma ei fizică era destul de bună.

“Da, a fost cumpănă vieții mele. Mai ales că nu mă așteptam. Eram într-o formă destul de bună pentru competiție. S-a întâmplat într-o competiție pregătitoare pentru campionatele mondiale, la Buzău.

Mi s-a rupt tendonul în momentul în care eu am bătut ca să mă desprind 3 metri de la sol, să fac un element.

În momentul bătăii am simțit că s-a rupt solul, iar în aterizare mi-am prins mâna între șold și sol și mi-am fracturat-o.”, a povestit Sandra Izbașa în cadrul emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

După accidentare, Sandra Izbașa a avut nevoie de operație în Germania, iar părinții ei și Federația Română de Gimnastică i-au fost alături în tot acest timp.

“A fost foarte grea accidentarea. Și îmi este greu să vorbesc pentru că știu prin câte lucruri am trecut și mi-am dorit din suflet să mă refac. Mai ales că veneam cu un istoric, promiteam foarte mult.

Părinții și Federația Română de Gimnastică au fost alături de mine și au făcut tot posibilul să ajung în Germania să mă operez.”, a mai spus sportiva.

Cauza accidentării a fost epuizarea

În 2008, Sandra Izbașa a participat la Jocurile Olimpice de vară de la Beijing, un an încărcat pentru ea. Deși știa că avea nevoie de recuperare, a ținut să se pregătească pentru Campionatul Mondial.

Sportiva știa că ar fi trebuit să ia o decizie în acel moment și să se consulte cu cineva în acest sens, dar nu a făcut acest lucru și s-a ajuns la o accidentare serioasă

“Cauza? Epuizare. Veneam după 2008, după un an olimpic, aveam nevoie de recuperare, aveam nevoie să ies un pic din zonă, iar eu mi-am dorit la Campionatul Mondial și am forțat un pic. În momentul ăla nu trebuia să iau o decizie, am greșit, dar am învățat.

Am învățat să mă respect și atunci când spun că nu pot să fac față și nu mă simt pregătită, să comunic mai mult cu acel colectiv să luăm o decizie.

Nu am făcut lucrul ăsta. S-a ajuns la o accidentare foarte gravă.”, a mai spus Sandara Izbașa.