Sandra Izbașa oferă informații despre neînțelegerile cu soțul său, Răzvan Bănică. Gimnasta olimpică a uimit cu răspunsul său

A luat parte la emisiunea Power Couple moderată de Dani Oțil, la Antena 1, iar acum Sandra Izbașa oferă informații neprețuite. Vedeta a discutat deschis despre neînțelegerile pe care le are cu soțul său, Răzvan Bănică.

Cum trec peste probleme Sandra Izbașa și Răzvan Bănică

Sandra Izbașa este una dintre marile gimnaste ale României. Are un palmares uriaș în sportul pe care l-a practicat o perioadă îndelungată. Datorită performanțelor pe care le-a atins .

În planul privat este discretă și nu dă prea mult din casă. Cu toate acestea, după participarea la showul Power Couple a decis să vorbească despre relația cu Răzvan Bănică. A spus ce face atunci când apar probleme în cuplu.

Gestionează momentele tensionate destul de ușor, lucru scos la iveală și pe micile ecrane. Actorul este o persoană în care marea campioană are maximă încredere, deși între ei este . Blondina e mai mare decât partenerul ei.

„Una dintre calitățile vieții noastre de familie o reprezintă comunicarea. Evident că uneori mai există momente în care avem păreri diferite asupra unor subiecte sau situații, însă de fiecare dată le discutăm.

Avem înţelepciunea de a ne asculta unul pe celălalt și de a recunoaște părerea celuilalt ca fiind corectă, atunci când este cazul. Asta fiindcă orgoliul nu şi-a găsit niciodată locul între noi”, a spus Sandra Izbașa, într-un interviu pentru revista .

Declarație specială făcută de Sandra Izbașa

Fosta mare gimnastă este o familistă convinsă și a găsit un mare sprijin în alesul inimii sale. În plus, fosta concurentă de la Power Couple a subliniat că în căminul conjugal lucrurile sunt cât se poate de normale.

„Ne susţinem necondiționat, atât personal, cât și profesional în fiecare moment al vieților noastre. Ne oferim sfaturi și luăm decizii împreună.

Acasă suntem doi oameni normali, care își lasă meseriile la ușa de la intrare și care se bucură de ceea ce trăiesc în sânul familiei. Obișnuim să ne bucurăm din lucruri simple.

Cât despre micul dejun, nu face parte din programul nostru. În majoritatea timpului, mâncăm o singură masă pe zi și, de cele mai multe ori, este pregătită în casă de către Răzvan”, a completat Sandra Izbașa, mai arată sursa citată anterior.