Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, noi indicii către căsătorie: „Faceți loc că trece nașa!”

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică formează un cuplu din vara acestui an, relația lor a fost, însă, oficializată în luna aceasta. S-a întâmplat pe Instagram unde ambii au postat fotografii împreună. Mai întâi Răzvan a arătat o fotografie în care Sandra îl sărută pe obraz.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ulterior, și fosta gimnastă a postat o imagine în care este cățărată pe spatele iubitului, acesta fiind și prima în care apare la noului partener pe contul ei de Instagram.

Prietenii și fanii celor doi au sărit cu aprecieri și comentarii. Un internaut îi urează Sandrei „casă de piatră”, iar cântăreața Ana Baniciu îi răspunde printr-un emoticon în formă de inimioară fotografiei lui Răzvan. Bănică i-a replicat cântăreței: „faceți loc că trece nașa!”, lăsându-ne să înțelegem că lucrurile sunt cât se poate de serioase, relatează libertateapentrufemei.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sandra Izbașa, primul pas în cariera de actriță și debut într-o nouă relație sentimentală

Relația nou începută cu Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefan Bănică, nu este primul debut recent în viața celebrei sportive. Sandra Izbașa, fosta gimnastă olimpică medaliată, a început și o nouă carieră în actorie. Ea a avut primul rol în filmul „Faci sau Taci”, regizat de Iura Luncașu.

Personajul face parte dintr-o brigadă pentru intervenții speciale formată din femei și infiltrată într-un bordel pentru a elibera 40 de prostituate pe care le țineau captive o grupare de traficanți de carne vie.

ADVERTISEMENT

Izbașa a declarat că actoria era o pasiune mai veche pe care s-a gândit să o pună în practică după ce s-a lăsat de gimnastică. „Este primul film pentru mine. Am urmat cursurile de actorie timp de patru luni, cu un an și jumătate înainte ca Iura Luncașu să-mi propună să fac parte din acest proiect foarte frumos. M-am bucurat din suflet că exact dorința pe care eu mi-am pus-o în momentul în care am intrat în acea școală de actorie s-a îndeplinit un an și jumătate mai târziu.”

Este o meserie pe care Sandra își dorește să o practice în continuare. Ea spune că ar vrea să aibă „roluri care să nu mă scoată foarte mult din zona de confort față de cum sunt eu în viața de zi cu zi sau cum am fost la competiții, pe podium, pentru că am fost mereu războinică, am reușit să descopăr calea către succes, am avut încredere, m-am descurcat în orice împrejurare. Exact cam așa este și Emma, personajul pe care îl joc. Tot timpul găsește câte o soluție de ieșit din belele”, a declarat celebra gimnastă româncă pentru ProTV.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În plus, recent, fosta mare campioană și-a încercat pe scenă și talentele muzicale. Ea a participat la Masked Singer România, o experiență pe care aceasta o descrie ca fiind intensă: „masked Singer România – o experiență scurtă, dar intensă de care m-am bucurat sincer, care m-a scos din zona de confort și care mi-a oferit în premieră posibilitatea de a cânta și dansa în cadrul unui show de televiziune!

Am rămas cu o singură dilemă: «De cântat am dansat bine?» sau «De dansat am cântat bine?»😂

Vă pupă Extraterestrul! 💋👽 Am plecat să cânt pe altă planetă!”, a scris fosta sportivă pe contul de Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT