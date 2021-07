Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au căsătorit, în mare secret. Primele imagini de la eveniment

Gimnasta și ă au ales să se căsătorească la un an de când sunt împreună. Ceremonia a fost organizată în aer liber și nu au lipsit familia și prietenii extrem de apropiați.

Cea care i-a dat de gol și a postat primele imagini de la nunta Sandrei Izbașa cu Răzvan Bănică este Ana Baniciu, artista fiind cea care le-a făcut și cunoștință.

Câștigătoarea de la Asia Express a avut un discurs emoționant despre bunii săi prieteni, mărturisind că este tare mândră că au ajuns să formeze o familie.

Sandra Izbașa a îmbrăcat rochia de mireasă. Gimnasta s-a căsătorit cu Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefan Bănică

„Acum un an, fix un an, le făceam cunoștință lui Bănică și Sandrei Izbașa, doi prieteni foarte buni de-ai mei, care s-au plăcut de câteva ori când s-au văzut și am făcut o combinație pe viață, se pare, de data asta.

Astăzi se căsătoresc și eu sunt extrem de mândră și emoționată, îmi tremură mâinile. E o zi frumoasă, de sărbătoare.

Îi iubesc pe amândoi și mă bucur extrem extrem de mult că și-au unit destinele și că de azi ei sunt o familie. Ce drăguț”, a spus Ana Baniciu pe pagina sa de Instagram.

Sandra Izbașa a ales pentru o rochie albă, simplă, care i-a pus în valoare formele, în timp ce actorul a optat pentru un costum de culoare albastră. Sportiva și-a prins părul într-o coadă și nu a exagerat nici cu make-up.

„Mă bucur din suflet că ați venit alături de noi astăzi”, a mărturisit frumoasa blondină, în timpul unui live realizat de amica sa, Ana Baniciu, care a remarcat un mic amănunt.

Se pare că gimnasta a renunțat la tocuri la scurt timp după ce a spus „Da” și a optat pentru o pereche de încălțăminte extrem de comodă. Ulterior, în peisaj a apărut și nepotul lui Ștefan Bănică.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, cel mai fericit cuplu

Răzvan Bănică a mărturisit că este cel mai fericit bărbat de când a întâlnit-o pe Sandra Izbașa, tânăra cu care formează un cuplu de un an. Actorul nu-și mai încape în piele de bucurie de când a semnat actele de căsătorie.

„Sunt cel mai fericit. Sunt împlinit”, a spus la rândul său nepotul lui Ștefan Bănică legat de nunta cu frumoasa sa iubită.