ADVERTISEMENT

Soția lui Adrian Mutu iese din zona de confort și anunță că intră în televiziune. Cum se numește, în realitate, emisiunea pe care Sandra o va prezenta. Care sunt zilele în care fotomodelul va apărea pe sticlă.

Sandra Mutu debutează în curând pe micile ecrane

La numai 17 ani actuala soție a lui Adrian Mutu (47 ani) era desemnată cea mai frumoasă femeie din România. Sandra Mutu (33 ani) a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, cu toate că începuse o carieră de fotomodel. A decis să se concentreze pe familie și pe creșterea băiatului său și al cunoscutului antrenor.

ADVERTISEMENT

În spațiul online postează rar, dar nu uită de ziua de naștere a sportivului supranumit „Briliantul”. În ianuarie . Anterior, oferise un interviu în care a dezvăluit care este . Superba șatenă a mai făcut un pas remarcabil acum și va debuta pe micile ecrane.

E pregătită pentru o nouă oportunitate, de această dată în televiziune. A anunțat că va fi gazda unei emisiuni foarte importante care se difuzează la Antena Stars. Astfel, a semnat un contract cu acest post, unde va putea fi urmărită începând cu data de 5 septembrie, în fiecare dimineață. Vedeta are emisiune începând cu ora 09:00.

ADVERTISEMENT

În plus, edițiile integrale pot fi urmărite și online pe platforma AntenaPLAY. Partenera lui Adrian Mutu a recunoscut că este emoționată pentru această etapă care se deschide în calea sa, dar speră că totul va fi constructiv în cele din urmă. Fosta Miss România abia așteaptă să-i țină pe telespectatori la curent cu ultimele informații.

ADVERTISEMENT

„Este o experiență inedită pentru mine, este noul absolut și chiar o pot considera o provocare. Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun «da», dar am considerat că e momentul să ies din zona de confort”, a declarat Sandra Mutu, pentru postul de televiziune la care va debuta, conform .

ADVERTISEMENT

”Păcat să nu te vedem în fiecare zi”

„Momentan, am foarte multe emoții pe care vreau să le transform în ceva constructiv. Așadar, vă aștept la Retrospectiva Știrilor Antena Stars!”, a completat soția lui Adrian Mutu, pentru aceeași sursă. Modelul a primit reacții pozitive de la cei care o urmăresc în spațiul online, după ce și-a dezvăluit planurile.

„Super, la cât de frumoasă ești păcat să nu te vedem în fiecare zi. Succes maxim drăguță”, i-a scris o internaută pe contul oficial de Instagram. Pe această pagină de socializare tânăra originară din Timișoara are peste 79.500 de fani, dar cu siguranță, numărul acestora va crește în perioada următoare.

ADVERTISEMENT

Șatena nu este doar superbă, ci are și o siluetă de invidiat. Sandra Mutu se menține în formă maximă, acest lucru observându-se prin intermediul postărilor sale. În altă ordine de idei, tânăra care i-a devenit soție lui Adrian Mutu în toamna anului 2017 are și alte proiecte inedite, cum ar fi colaborările cu branduri de bijuterii de lux.