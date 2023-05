Sandra N, dezvăluiri despre tatăl său, condamnat că a condus beat a volan: ”Nu mai suntem în stadiul de negare sau de șoc”

este una dintre cele mai apreciate artiste din țară. Din păcate, însă, în privința vieții personale lucrurile nu sunt tocmai roz. După ce lucrurile s-au mai așezat, iar soțul ei a revenit în țară, Sandra N suferă în continuare. Tatăl artistei a fost primarul unei comune din județul Argeș. Acum bărbatul este în spatele gratiilor, iar speranțele ca el să fie eliberat în acest an sunt mici.

Sandra N a făcut noi dezvăluiri despre tatăl său care se află în spatele gratiilor

Tatăl Sandrei N a fost condamnat pentru corupție, cu suspendare, iar apoi a fost prins beat la volan. Judecătorii au decis să îl condamne la închisoare cu suspendare, iar asta a fost un oc pentur familia artistei. Acum cântăreața a spus pentru FANATIK cum este părintele său.

„Este mai bine tata. Timpul parcă trece mai repede. Sperăm ca la anul pe vremea asta să fim împreună. Nu știm exact, dar vom vedea ce se va întâmpla.

El muncește, are multe activități, este bine văzut, este un om care participă la multe activități, cursuri. Pot spune că are multe bile albe și ar trebui ca totul să meargă bine. Fiecare activitate pe care o întreprinde acolo îi scade din pedeapsă. Sperăm să fie eliberat condiționat pe bună purtare. Nu vrem să ne focusăm pe asta pentru că nu vrem să ne facem speranțe, mai ales că nu depinde de noi.

Încercăm să nu ne punem în minte o perioadă anume. La final va depinde de o instanță care îi va da, sau nu, eliberarea mai devreme. A devenit o normalitate pentru noi. Nu mai suntem în stadiul de negare sau de șoc. Ne-am adaptat situației și mergem cu Dumnezeu înainte”, a declarat Sandra N în exclusivitate pentru FANATIK.

Fiul cântăreței Sandra N și-a vizitat bunicul după gratii:„Avi nu a mai fost până de curând la tata”

Frumoasa cântăreață susține că tatăl său are șanse de a fi eliberat din închisoare curând. Bărbatul poate fi eliberat pe bună purtare, mai ales că muncește zilnic. În plus, tatăl Sandrei, Ion Năftănăilă, este un bărbat credincios și, susține artista, ar regreta infracțiunile comise.

„Tata are program de luni până vineri. De dimineața până la orele 17.00. Muncește în închisoare. Mergem să-l vizităm cât de des se poate. Avi a mers și el și și-a văzut bunicul. Nu mai fusese până de curând.

Tata este un om credincios, toți din familie suntem. De fiecare dată când mergem pe la el, tata îi dă lui Avi o carte de rugăciune, îi dă câte o brățară făcută de ei.

El încearcă să se implice în orice acțiune pozitivă și creativă care poate să-l facă să se simtă aproape de lumea normală, de afară” , a mai spus Sandra N.

Sandra N, decizie radicală: „Mi-am făcut curaj și am decis să devin un artist independent”

Printre casele de discuri cu care a fost semnată Acum, artista decis să „scape” de sub contract și să devină un artist independent. Schimbarea, zice ea, îi priește de minune.

„Este cea mai aglomerată perioadă din punct de vedere muzical din cariera mea. Eu de 12 ani de când m-am lansat am scos o piesă, maximum două pe an. Eu mereu am mers cu casa de discuri. Mereu am fost semnată cu cineva. Anul acesta am decis să fac o schimbare. Mi-am făcut curaj și am decis să scot mai multă muzică decât am scos vreodată. Eu îmi scriu muzica, mereu aveam multe idei, doar că nu se putea fizic să scot mai mult de două piese pe an.

Am decis, așadar, să devin un artist independent. Îmi fac totul singură, de la muzică până la videoclipuri. A fost o provocare să mă ocup de aproape tot singură.

Trebuie să fiu și compozitor, și interpret, și promoter și leader- team pentru că trebuie să îmi fac și partea de contracte cu producătorii. Învăț multe lucruri pentru a putea face toate acestea. M-a motivat pentru că am putut și pot să scot mai multă muzică de câte ori vreau.

În ziua de astăzi se consumă mult mai multă muzică. Se scot piese săptămânal, iar lumea le consumă mult mai repede. Este momentul să scoți cât mai multă muzică și să fii peste tot. Acum scot o piesă de pe săptămână, cu clip cu tot”, a spus Sandra N pentru FANATIK.

Sandra N despre colaborarea cu Edward Sanda: „Dacă rămâne până la final în America Express, mă voi ocupa de proiectele mele ”

Recent, artista a scos o melodie cu Edward Sanda care mai are puțin și atinge milionul de vizualizări. Cei doi mai au proiecte care acum sunt „în pauză”. Sandra N nu renunță la Edward Sanda, chiar dacă acesta este plecat în America Express.

„Colaborarea cu Edward Sanda am realizat-o prin Cat Music. Am fost la Edward la studio, mi-a plăcut piesa și a ieșit acea colaborare. Vom mai face piese împreună eu și Edward. Două colaborări avem pregătite când se întoarce din America Express.

Este bine că am găsit ideile. Avem deja două piese la care am lucrat și așteptăm să le finalizăm și să le scoatem după ce se întoarce. Până atunci am vreo cinci lansări ca artist independent. Prima am scos-o zilele trecute. Am colaborat cu un producător albanez.

În caz că va rămâne până la final Edward în America Express, noi vom relua colaborarea în toamnă. Presupun că până în toamnă se întoarce. Sper să reușim să terminăm proiectele noastre și, între timp, eu mă voi ocupa de ale mele. Săptămâna asta cu ziua copilului voi scoate o piesă dedicată băiețelului meu și tuturor copiilor”, a mai declarat Sandra N, în exclusivitate pentru FANATIK.