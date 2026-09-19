Sport

Doliu la Inter înainte de derby-ul cu AS Roma! Legendarul Sandro Mazzola a încetat din viață

Vestea morții lui Sandro Mazzola a ajuns la Inter înaintea duelului cu AS Roma. Fostul mijlocaș a strâns peste 400 de meciuri în tricoul ”nerazzurrilor” și un palmares extraordinar.
Gabriel Neagu
19.09.2026 | 10:00
Doliu la Inter inainte de derbyul cu AS Roma Legendarul Sandro Mazzola a incetat din viata
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Sandro Mazzola, legenda lui Inter, a decedat la 83 de ani. Sursa foto: hepta
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Sandro Mazzola, legenda care și-a petrecut toată cariera la Inter, a decedat în cursul nopții. Fostul mijlocaș a fost liderul echipei naționale a Italiei în anii ’60.

Sandro Mazzola a murit la 83 de ani

”Eroul de la Berna” a decedat la vârsta de 83 de ani, după ce în ultimii ani din viață s-a luptat cu o boală îndelungată. De-a lungul timpului, comunicatele lui Inter și presa din Italia nu au dezvăluit afecțiunea de care suferea legenda milanezilor. Până în acest moment, nici cauza exactă a morții nu a fost dezvăluită.

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Vestea cutremurătoare a ajuns pe ”Giuseppe Meazza” cu mai puțin de 24 de ore înainte de AS Roma – Inter. Anunțul a fost făcut chiar de ”Nerazzurri”, pe rețelele de socializare:

”La revedere, Sandro, simbol etern! Există cei care fac istorie. Și apoi sunt cei care devin istoria lui Inter. De la un băiat Nerazzurri la un simbol etern, Sandro Mazzola a traversat generații întregi, câștigând, emoționând și transmițând dragostea pentru aceste culori”.

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Cu puțin timp după ce echipa lui Chivu a făcut anunțul, Monza și Napoli și-au arătat solidaritatea față de drama ”Nerazurrilor”: ”Președintele Aurelio De Laurentiis, antrenorul Allegri, conducerea și întreaga echipă SSC Napoli își exprimă sincerele condoleanțe pentru trecerea în neființă a lui Sandro Mazzola, o legendă a lui Inter și un simbol de neuitat al fotbalului italian. Întregul club își transmite sincerele condoleanțe familiei sale”, este mesajul transmis de Napoli, pe X.

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Cariera uluitoare a lui Sandro Mazzola

Fostul mijlocaș a preluat pasiunea pentru fotbal de la tatăl său, Valentino Mazzola, legenda lui FC Torino. La numai 6 ani, părintele lui Sandro avea să moară, iar fiul său i-a dus numele mai departe.

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La vârsta de 18 ani, Sandro Mazzola a făcut pasul spre fotbalul mare la Inter, club de care și-a legat întreaga carieră. Ajuns într-un vestiar cu nume sonore, precum Fachetti, Armando Picchi sau Mario Corso, viteza și tehnica sa l-au transformat în titular.

Avea să devină eroul finalei Cupei Campionilor Europeni din 1964, când Inter s-a impus împotriva lui Real Madrid 3-1. Împotriva ”galacticilor” Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas și Gento, Sandro Mazzola a deschis scorul din pasa lui Fachetti. Același cuplu l0egendar avea să aducă prima Cupă Intercontinentală din vitrina ”Nerrazurilor”.

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Sandro Mazzola și-a făcut debutul în echipa națională a Italiei în 1970, împotriva Braziliei lui Pele. El a reușit să înscrie chiar la primul meci pentru ”Squadra Azzura”, dintr-o lovitură de la 11 metri, devenind o promisiune, la acea vreme, pentru națională. Mijlocașul avea să confirme și să devină unul dintre jucătorii din ”Cizmă” care au dus naționala până în finala CM 1970 din Mexic.

Parcursul senzațional de la turneul final l-a transformat pe Mazzola într-un pretendent serios la trofeul Balonului de Aur. Totuși, nu a primit distincția, terminând pe locul 2, sub Johan Cruijff. Sandro Mazzola este singurul fotbalist italian care a fost golgheter într-o ediție a Cupei Campionilor (în sezonul 1963-1964) și singurul care a marcat în două finale europene (1964, 1967).

De-a lungul carierei, a strâns un palmares impresionant: 4 titluri de campion ale Italiei, 2 Cupe ale Campionilor, 2 Cupe Intercontinentale, finalist al Supercupei Europei. Alături de naționala Italiei, Sandro Mazzola a câștigat Campionatul European din 1968.

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  • 12 goluri a marcat pentru Italia
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