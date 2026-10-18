Sandu Boc, exploziv după startul ratat al lui Gică Hagi la națională: „L-am compătimit”

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Startul lui Gică Hagi pe banca echipei naționale a României nu l-a convins pe Sandu Boc, care a vorbit deschis despre problemele cu care se confruntă selecționerul. Fostul fotbalist consideră că diferența dintre alte naționale și România a crescut, iar faptul că mulți internaționali români nu mai sunt titulari la echipele de club complică misiunea selecționerului. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Boc a dezvăluit că l-a compătimit pe Hagi după primele patru partide din Liga Națiunilor și a lansat un avertisment privind posibilitatea ca tehnicianul să renunțe la funcție.

Sandu Boc l-a compătimit pe Gică Hagi după primele patru meciuri la națională

Sandu Boc consideră că Gică Hagi a pornit la drum cu mult optimism, însă lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit selecționerul. În opinia fostului fotbalist, Hagi s-a bazat pe anumiți jucători de la care aștepta mai mult, dar care nu au reușit să răspundă cerințelor sale. Boc a explicat că actualul selecționer are nevoie de timp pentru a cunoaște mai bine lotul și pentru a identifica fotbaliștii pe care se poate baza în continuare.

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„În primul rând l-am compătimit pe Hagi, care era foarte optimist la începutul celor patru meciuri. El, probabil, s-a bazat pe anumiți jucători care n-au răspuns cerințelor lui așa cum și-ar fi dorit. Acum are o perioadă în care poate să pregătească, să cunoască mai bine jucătorii, să vadă cu cine poate să joace”, a declarat Sandu Boc, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Sandu Boc, îngrijorat de situația jucătorilor români la echipele de club

Unul dintre aspectele care îl surprind neplăcut pe Sandu Boc este faptul că mulți dintre . Fostul fotbalist a făcut o comparație cu generațiile din care au făcut parte Gică Hagi și Gică Popescu, jucători care, potrivit acestuia, aveau un rol important la echipele pentru care evoluau în străinătate. În opinia sa, lipsa minutelor de joc îngreunează misiunea selecționerului, care trebuie să construiască o echipă competitivă fără ca toți internaționalii să vină la lot cu ritm și continuitate.

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„Acum deja s-a făcut o diferență prea mare între anumite țări și România. Mă surprinde neplăcut faptul că jucătorii naționalei nu mai joacă titulari la echipele lor, pe unde pleacă. Hagi și Gică Popescu jucau titulari pe unde erau, ei sunt rezerve mai mult. Nu joacă meci de meci și atunci e complicat și pentru Hagi să facă lotul naționalei”, a explicat Sandu Boc.

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Fostul fotbalist a atras atenția și asupra situațiilor în care unii jucători au ajuns la lot, dar au acuzat probleme fizice înainte să evolueze în partide oficiale. Boc consideră că astfel de episoade ridică semne de întrebare în privința priorităților fotbaliștilor și a relației acestora cu echipa națională: „Pe mine m-a surprins ceva. Au venit jucătorii la lot și câțiva s-au accidentat fără să joace, doar din antrenamente. N-au mai putut și au făcut întindere. Era o mândrie înainte să te cheme și să joci la echipa națională. Se pare că pentru unii, acum, e mai important clubul de unde își iau banii”, a mai spus acesta.

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De ce se teme Sandu Boc că Gică Hagi ar putea renunța la națională

Sandu Boc a transmis că , vor reprezenta un test important pentru Gică Hagi. Fostul fotbalist nu a ascuns faptul că este îngrijorat de posibilitatea ca selecționerul să fie dezamăgit de rezultate și să ia în calcul plecarea de la echipa națională.

Boc a precizat că îl cunoaște pe Hagi și că, în opinia sa, există inclusiv scenariul unei renunțări la funcție dacă lucrurile nu se îmbunătățesc: „Dacă în următoarele două meciuri, cu Bosnia și Polonia nu va obține rezultatele pe care și le dorește, tare sunt pesimist, să nu cedeze și să renunțe la echipa națională. 100% există și varianta asta la cum îl cunosc”, a avertizat Sandu Boc, la FANATIK SUPERLIGA.