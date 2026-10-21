Sandu Boc, în lacrimi la 8 ani de la moartea lui Ilie Balaci: „S-ar fi bătut la Balonul de Aur. Ăsta a fost ghinionul lui”

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, când avea doar 62 de ani. Fostul mare fotbalist român , iar cei care l-au cunoscut își amintesc și acum cu drag de el și îi regretă dispariția. Legendarul Sandu Boc a împărtășit pentru FANATIK amintiri geniale cu „Minunea Blondă”, într-un interviu acordat în exclusivitate, la 8 ani după plecarea legendei oltenilor dintre noi. Aceeași cifră 8 care se regăsea și pe tricoul său de joc, indiferent că era cel de la Universitatea Craiova sau echipa națională.

Sandu Boc, în lacrimi la 8 ani de la dispariția lui Ilie Balaci: „Un talent nativ”

Sandu Boc continuă să fie prezent în fotbalul românesc, fiind perfect ancorat la realitatea sportului rege din țara noastră. Fostul mare jucător român, care , a povestit despre regretatul Ilie Balaci, cu care a împărțit multe momente. Cei doi și-au început relația în calitate de colegi la Universitatea Craiova, cu care au devenit campioni, ajungând peste ani să lucreze împreună tot la același club, însă lucrurile arătau cu totul diferit.

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L-ați cunoscut foarte bine pe regretatul Ilie Balaci, cu care ați fost și coleg de echipă. Care este prima imagine sau prima amintire, mai bine zis, care vă vine în minte când auziți numele său?

– Pentru mine, Ilie Balaci a fost un jucător foarte valoros, un talent nativ, adică de mic copil el a fost foarte talentat și mi-a plăcut foarte mult tupeul pe care îl avea. În momentul când a fost luat la noi, la echipa mare a Craiovei, el nu făcea diferență între mine, că aveam 28 de ani sau 29, și unul de 16-17 ani. Pentru el, toată lumea era egală. De exemplu, m-a înjurat în timpul unui meci la Timișoara (n.r. – Pe 23 martie 1975, la pauza meciului Poli Timișoara – U Craiova 3-1 a izbucnit o bătaie în vestiar între cei doi). M-a înjurat de mamă… și asta în prima repriză! Și la pauză l-am pândit când s-a dus la baie, i-am făcut semn lui Cernăianu (n.r. – Constantin Cernăianu, antrenor legendar al Universității Craiova) și m-am dus după el. Și îți dai seama ce a urmat (n.r. – râde). Ca jucător, l-am apreciat foarte mult. Era atât de talentat! Era copilul orașului și era normal ca lumea să-l iubească. Era oltean de-al lor, de acolo.

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Vă mai amintiți prima interacțiune cu Ilie Balaci pe gazon sau la antrenamente, din acea perioadă?

– El a avut un tupeu de vedetă. Deci nu conta, nu ținea cont de vârstă. Că eram eu sau Deselnicu sau Oblemenco sau altcineva. El trata pe toată lumea egal, pentru că știa că e foarte talentat. Noi toți îl iubeam. Și chiar ne mândream cu el că era un copil extraordinar de talentat. Și nu se punea problema ca să nu joace titular la echipă. Eram convins încă de atunci că va ajunge mare. Și dacă n-avea accidentări, ajungea foarte mare. Dar a avut și ghinioane.

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În afară de tupeu și de talentul nativ, care credeți că a fost o altă mare calitate a lui, datorită căreia a căpătat supranumele de „Minunea Blondă”?

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– Era foarte, foarte tehnic cu mingea. Avea unele execuții… Nici nu le înțelegeam. Adică vedea totul în fracțiune de secundă, judeca faza extraordinar de bine, în favoarea lui, bineînțeles. Și asta l-a ajutat enorm de mult. Punea în dificultate orice apărător. Dobrin, de exemplu, când punea piciorul pe minge, nu o dădea nimănui până când nu se plictisea. Și Ilie făcea la fel. Ilie, fiind foarte talentat și știind că are abilitatea asta, dribla și ținea mingea foarte mult. Dar rezolva faza!

Povestea titlului câștigat de Universitatea Craiova în 1974

Dumneavoastră ați jucat la Universitatea Craiova între 1973 și 1976. Era fix perioada în care Ilie debuta și se afirma pentru echipă.

– Am câștigat primul campionat cu Craiova în 1974 și cu asta mă mândresc. Am câștigat și cu Petrolul, dar ce a fost la Craiova… Era ultimul meci, eram la concurență cu Dinamo, care avea niște posibilități extraordinare. Câștiga unde voia, cum voia, cu ce scor voia. Ei jucau la București cu FC Argeș și noi jucam, în ultima etapă, cu Petrolul la Ploiești. Era diferență de un punct între noi și Dinamo. Am încercat să ajungem la Dobrin cu bani, dar nu s-a putut… Era păzită toată echipa FC Argeș de Miliție. N-a fost chip să discutăm nici cu cei de la Ploiești. Atunci a debutat Negrilă. Eu i-am spus lui Cernăianu: „Bagă-l, că eu răspund de el”. I-am spus atunci lui Negoro, așa cum îl numeam eu: „Dacă o dată prinzi mingea, te calc în picioare după meci, dai cu ea unde vrei, în tribună, afară, unde vrei tu. Nu prinde o minge”.

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Bun, a început meciul… 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 pentru Dinamo. La fiecare gol al lui Dinamo, stadionul aplauda și ca să ne intimideze pe noi. A început repriza a doua… 5-0, 6-0, 7-0. Era scorul cu care dacă noi pierdeam 0-1, Dinamo era campioană. Vă dați seama ce a fost în sufletul nostru și al suporterilor care erau în tribună, în frunte cu Adrian Păunescu. Am jucat dumnezeiește. Mi-au dat nota 10 în Sportul pentru cum am jucat, dar n-are importanță asta. La Craiova, am ajuns cu autocarul în jur de ora 12 noaptea. Încă de la aeroport erau oameni cu torțe. Toată noaptea nu s-a dormit în oraș, au venit la fiecare jucător acasă, ne-au cântat „Mulți ani trăiască”, ne-au aplaudat… A fost ceva de vis.

Ghinioanele care i-au curmat o carieră în plină ascensiune lui Ilie Balaci

Accidentarea groaznică din meciul de la Baia mare i-a pus capăt ascensiunii fulminante pe care o avea. Recent, Rodion Cămătaru a spus că fără accidentare şi cu un transfer la AC Milan, Balaci s-ar fi bătut la „Balonul de Aur”. Dumneavoastră ce considerați?

– Și eu sunt de aceeași părere cu Rodion Cămătaru. Era atât de talentat… Ghinionul lui a fost că noi nu aveam posibilitatea jucătorilor străini când sufeream o accidentare, ca să o putem rezolva foarte repede. Ăsta a fost ghinionul lui. N-am avut medicamentație, n-am avut medici ca să facă operația respectivă. Eh, dacă erau și pe vremea lui Iliuță metodele de recuperare de acum, atunci era tare de tot. Pentru că el nu s-a vindecat, el a jucat chiar accidentat foarte mult timp după aceea. Nu mai putea să dea randamentul pe care l-a dat înainte de accidentare. Era logic undeva. Putea să meargă la o echipă mare din vestul Europei atunci, dar a avut ghinionul cu accidentarea.

La începutul acestui an, Ladislau Bölöni a vorbit despre Nicolae Dobrin, Ilie Balaci și Gică Hagi. Și spunea că Dobrin și cu Balaci au jucat la nivel mare doar trei ani, moment în care dumneavoastră, la scurt timp după, l-ați contrazis și ați spus că nu e adevărat. Ce puteți spune despre Ilie Balaci în această dezbatere cu Dobrin și cu Hagi?

– Păi îți dau un singur exemplu. Dobrin a câștigat un meci cu Dinamo 4-3 atunci, a câștigat singur meciul. Deci Dobrin era o valoare incontestabilă și faptul că a venit după el Real Madrid, în condițiile pe care le aveam noi atunci de comunism, înseamnă că a fost o valoare foarte, foarte mare. La Ilie n-avem ce spune, pentru că el a fost ghinionistul ghinioniștilor cu accidentarea pe care a avut-o. Dacă Revoluția venea în 1970, echipa aceea națională, care ne-am calificat pentru Campionatul Mondial din Mexic, puteam și noi pleca toți afară. Am mai declarat asta și unii s-au supărat.

Păi „Generația de Aur” nu știu dacă ajungea la valoarea noastră vreodată, dacă plecam toți atunci afară, să ne dea drumul după Mondial. Când eram la Petrolul și i-am bătut pe Liverpool, când Anglia era campioană mondială în ’66… Cine Dumnezeu mai putea să se gândească la așa ceva? La Ilie, singurul impediment a fost accidentarea pe care a avut-o. Că, în rest, avea toate calitățile, plus că era și foarte ambițios. Se supăra dacă nu câștiga meciul sau dacă rata și avea ocazii. Adică se vedea că suferă. Altul zicea: „Da, da, vine meciul următor”. Nouă, a doua zi după un eșec, ne era jenă să ieșim în oraș, că lumea se uita urât la noi, nu se mai uitau cum se uitau când era victorie.

„Pata neagră” din cariera de antrenor a lui Ilie Balaci

Aţi colaborat cu el şi când a antrenat Universitatea Craiova. Cum a fost?

– L-am avut antrenor când am fost în singura mea perioadă președinte de club la Universitatea Craiova. În momentul când a venit Ilinca (n.r. – George Ilinca, fost finanțator al Universității Craiova în perioada 1997-2001) după mine să mă duc conducător la Craiova, el era instalat deja de o lună de zile și i-am spus lui Ilinca: „Uite care e situația. Eu nu cunosc valoarea lui Ilie Balaci ca antrenor, pentru că el a antrenat foarte mult la arabi. Acolo au fost rezultate extraordinare. Acum, nu știu care e valoarea lui aici”.

Am fost la Poiana Brașov cu el, am ales hotelul pentru cantonament, i-am creat toate condițiile. Și a început campionatul. Iar rezultatele nu au venit, erau rezultate slabe. Și atunci am stat de vorbă cu Ilinca și i-am spus: „Dom’le, ce se întâmplă?”. I-am adus pe Chivu și pe Ciucur de la Reșița. Am fost de șase ori cu Ilinca după Chivu și Ciucur ca să îi aducem la Craiova. Erau doi jucători buni, doi jucători talentați. Mă duceam la ei și îi întrebam ce se întâmplă. „Domn’ președinte, cred că pregătirea e foarte, foarte dură”. Mă duceam apoi la Ilie și îi spuneam: „Măi Ilie, ce-i cu treaba asta cu oboseala?”, la care el: „Lasă-i, Sandule, că așa se scoate, cui pe cui se scoate”. Asta era expresia lui.

Am avut apoi un meci acasă cu Galați (n.r. – Ilie Balaci l-a lovit cu o gheată în cap pe arbitrul Aron Huzu pe tunelul de la vestiare, în 1998, după un meci pierdut de Universitatea Craiova cu Oțelul Galați, 0-1). Brigada de arbitri foarte bună. Huzu a tras cât a putut, dar a prelungit meciul cu 2-3 minute, poate mai mult, dar tot în ideea că noi vom da gol și vom câștiga. Ei, și a dat Galațiul gol. Când am plecat, în curtea interioară a stadionului vechi de la Craiova, era pe atunci tunelul care ducea la vestiare. Acolo, Ilie, cu o pereche de ghete în mână, i-a dat direct în față lui Huzu și l-a umplut de sânge. L-am luat în brațe și l-am băgat repede în cabinetul doctorului, că au vrut să sară și ceilalți jucători pe el.

Hai să-ți mai dau un exemplu din acea perioadă… Aveam antrenament la ora 10:30. Venea la mine la birou, beam o cafea, stăteam de vorbă și pe la 11 mă duceam și eu să văd antrenamentul. Jucătorii nu erau pe teren. Mă duc, îl văd pe Ilie și el îmi spune: „Băi Sandule… Dacă-i vedeai ce fețe au… Cum să-i bag la antrenament? Păi ăștia au fost la șpriț. (râde) Cum să-i bag la antrenament?”. Și i-am zis: „Dacă tu așa îi gândești, foarte bine, atunci nu-i băga, îi băgai direct la saună și la duș!”.

Există vreun lucru pe care nu ați apucat să i-l spuneți niciodată? E ceva care n-ați apucat efectiv să-i transmiteți cât timp era în viață?

– Nu am avut ceva să-i reproșez. M-a deranjat atunci când eu eram președinte și când echipa nu mergea și când mă întâlneam cu Mitică Marcu sau cu alți foști colegi în oraș… Le ziceam „Haideți, mă, la masă cu mine, să mâncăm, să nu știu ce”. După ce mă despărțeam de ei, ziceau: „Nu putea să stea ăsta la București?”. Deci la Craiova erau două tabere. Foștii jucători aveau impresia că sunt mai buni decât cei care eram în conducere atunci. Eu cu toată lumea mă împăcam foarte bine, dar după aia am aflat că mă înjurau pe la spate. După ce am plecat, am aflat că ar fi zis Ilie că noi am creat condiții foarte bune la echipă.

Sandu Boc, „mesaj imaginar” pentru Ilie Balaci

Credeți că, de undeva, de sus din Ceruri, a fost cel care a insuflat Universității Craiova forța și poate chiar norocul sezonul trecut pentru performanțele atinse de echipă?

– Știi ce se întâmplă? Din păcate, sunt foarte mulți acolo Sus care se gândesc la echipa Universitatea Craiova. Și mă uit câți au murit… Marcu (n.r. – Dumitru Marcu), ultimul dintre noi care s-a dus din echipa primului titlu… Vai de mine cum dădea mingea pe lângă adversar și fugea, ocolea pe pistă și era unul în tribuna 1 și țipa mereu: „Marcule Mondialule!”. Și tot stadionul începea să aplaude.

Ilie Balaci ne-a părăsit pe 21 octombrie 2018, deci iată că se fac aproape opt ani de atunci. Cum ați trăit, la momentul respectiv, vestea dispariției lui?

– A fost ceva incredibil, incredibil. N-am putut să cred… Foarte tânăr, foarte tânăr. Și hai să o luăm pe partea cealaltă. Ce i-a lipsit? Se întâmplă niște lucruri cu foști fotbaliști sau foști sportivi, care cedează prea devreme. Dar și atunci de ce nu te controlezi? De ce nu îți faci niște programe de sănătate, un tratament, faci niște sacrificii? Ții un regim, ții ceva, nu?

Dacă ar mai fi fost astăzi printre noi și i-ați fi putut trimite un mesaj, ce i-ați fi spus prietenului și fostului coleg Ilie Balaci? Ce mesaj ați fi avut acum pentru el?

– I-aș fi spus că îi doresc mulți, mulți ani în continuare, multă sănătate și să aibă grijă de familia pe care o are, că are familie tare frumoasă!

Dar dacă ați putea să îi spuneți unui tânăr jucător român din prezent să împrumute ceva de la Ilie Balaci, care ar fi acel lucru?

– Tupeul! Cu tupeul pe care l-a avut a realizat foarte multe!