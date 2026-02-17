Sandviciuri de un milion de lei în 1.400 de unități de învățământ. Statul cheltuie peste 2 miliarde de lei pentru masa elevilor. Cine sunt milionarii care hrănesc școlile

ADVERTISEMENT

Statul român cheltuie în anul școlar 2025-206 peste 2,3 miliarde de lei pentru mesele gratuite oferite elevilor. Însă, România are mulți copii care trăiesc în sărăcie. Aproximativ 1,3 milioane de copii trăiesc în familii aflate în dificultate financiară, conform organizației „Salvați Copiii”. FANATIK a analizat programele guvernamentale care asigură mâncarea elevilor în unitățile de învățământ pentru a descoperi care sunt erorile unor investiții de aproape 500 de milioane de euro anual care nu micșorează numărul copiilor care trăiesc în sărăcie la sate.

Bani pentru firme, nu pentru mâncare în școli

Chiar dacă această cifră a copiilor care trăiesc în sărăcie – de 1,3 milioane de copii – ar părea părea complet străină și îndepărtată pentru familiile din orașe ca București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, numerele încep să devină reale dincolo de aceste mari municipii. Spre exemplu, în comune și sate, aproape 42% dintre copii sunt afectați de sărăcie, conform tot unor raportări „Salvați Copiii”. Altfel spus, din 10 copii, 4 nu au necesarul caloric necesar.

ADVERTISEMENT

Programul de stat care trebuia să echilibreze aceste neajunsuri, dar și abandonul școlar, a fost cel prin care preșcolarii și elevii primesc mâncare gratuită la școală. Gratuită în sensul că părinții nu o plătesc, facturile sunt achitate de stat din fonduri publice și bani europeni.

„Investiția statului se risipește fără rost. Sunt școli din București, Cluj care cheltuie un milion de lei pe an pentru ca elevii să primească un sandvici pe care de multe ori nici nu îl servesc pentru că părinții dau bani de KFC sau McDonalds”, este de părere Gabriela Alexandresscu, director executiv la „Salvați Copiii” România. „Acești bani ar trebui direcționați exclusiv pentru școlile din sate, din comune, acolo unde copiii chiar nu au mereu ce mâncă. În schimb, în multe sate nici nu ajung aceste sandvici pentru că firmele nu sunt interesate de contractele cele mai profitabile, cumva normal. În loc să aducă un sandvici la marginea județului, preferă școlile din marile orașe. Așa se face că elevii săraci rămân doar uneori cu măr și cu un lapte bătut, dacă ajunge și acesta”, mai adaugă aceasta.

ADVERTISEMENT

Cele două programe prin care elevii primesc mâncare în școli

În acest an școlar, două sunt programele guvernamentale prin care elevii primesc o masă:

ADVERTISEMENT

1. Pentru anul școlar 2025–2026 în România, Programul Național „Masă sănătoasă” (alimentație gratuită pentru preșcolari și elevi) a beneficiat de fonduri semnificative aprobate de Guvern. Bugetul total pentru anul școlar 2025–2026 este de aproximativ 1,531 miliarde de lei, aprobat pentru continuarea și extinderea programului față de anul anterior.

Fondurile sunt asigurate din bugetul de stat și sunt distribuite către unitățile administrativ-teritoriale în funcție de numărul de beneficiari aprobat prin hotărâre de Guvern. Programul va servi peste 540.000 de preșcolari și elevi, cărora li se va acorda zilnic, gratuit, fie o masă caldă, fie un pachet alimentar, în valoare de circa 16,5 lei pe zi pentru fiecare copil.

ADVERTISEMENT

2. Separat, „ ” (fructe/legume + lapte și produse lactate, cunoscut popular ca „laptele și cornul”) are pentru anul școlar 2025–2026 un buget distinct (în jur de 798,1 mil. lei, conform presei economice). Peste 1,8 milioane de preșcolari și elevi primesc și în acest an școlar în . Guvernul a alocat 798,1 milioane lei (160,4 milioane euro), cu 4,75% mai mult decât anul precedent, din care 86,9 milioane lei (17,4 milioane euro) provin din fonduri europene.

Bani pentru firme, nu pentru elevi

Acest ultim program este dedicat în general zonelor sărace pentru simplu fapt că în școlile sătești nu prea sunt restaurante sau firme interesate să ofere o masă caldă elevilor. „Programul pentru școli al României” este însă chiar o șansă pentru firmele de profil pentru a prinde contracte mari. Licitațiile sunt organizate de consiliile județene sau de marile municipii pentru contracte multianuale, înțelegeri cadru, care ajung și la 40 de milioane de lei.

Programul „Lapte și corn” a fost inițiat ca program național în 2002, iar din 2007 a devenit program european. Programul pentru școli a fost extins, în 2023, cu încă 6 ani – pentru perioada 2023-2029. Ministerul Agriculturii coordonează acest program. Potrivit legislației în vigoare, limita valorică zilnică per preşcolar/elev este de 0,80 lei pentru porţia de fructe şi legume, 1,18 lei pentru porţia de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf și 0,76 lei pentru porția de produse de panificaţie.

Analiza contractelor din „Programul pentru școli”

FANATIK a analizat toate contractele încheiate din mai 2025, înainte de finalizarea anului școlar 2024-2025, pentru a descoperi care sunt firmele abonate la contracte pentru a furniza produse de panificație, dulciuri și fructe în școlile din România. În urma acestei monitorizări realizate de FANATIK, reiese că firmele care adună cele mai multe contracte sunt următoarele.

Top 10 firme implicate în contracte-cadru (după valoarea totală cumulată):

1. Simultan SRL din Sânandrei, județul Timiș

Total contracte cadru, alături de alte firme: 174 milioane de lei. Prezentă în contracte în: Alba (2 loturi), Arad, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Sălaj, Sector 2 București, Timiș. Este, de departe, compania cu cea mai mare expunere contractuală. Acționari: Ioan Florin Herbai (50%), Floare Herbai (25%), Liliana Daniela Herbai (25%). Bilanțul pe anul 2024 a cuprins: cifră de afaceri 356.983.269 lei | Profit 49.112.519 lei | 303 angajați.

Ioan Florin Herbai este antreprenor român cu experiență în mediul de afaceri din vestul țării. Activ în zona producției și distribuției alimentare, s-a remarcat prin implicare constantă și dezvoltarea unor proiecte stabile pe termen lung. Este cunoscut pentru profil discret și orientare către rezultate.

2. Întreprindere Indiviudala Amariei G. Petru

Total contracte: 114,7 milioane de lei.. Prezentă în: Constanța, Iași, Sector 2 București, Suceava. Amariei Petru deține persoana juridică. Despre contractele întreprinderii au existat critici în presa locală legate de calitatea merelor livrate în școli – în județul Vaslui, cadrele didactice au raportat că merele furnizate nu erau pe gustul copiilor și se deteriorau în depozitare. Distribuția lor făcea parte din Programul European de fructe și legume în școli.

3. Agrosemcu SRL

Total contracte: 81.7 milioane de lei. Prezentă în: Alba, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Ilfov, Sector 2 București. Cu sediul în Urlați, jud. Prahova, este deținută de Bogdan Andrei Semcu (50%) și Alexandru Ionuț Semcu (50%), iar în 2024 a raportat cifră de afaceri 38,005 mil. lei și profit 7,506 mil. lei, cu 108 angajați. Compania produce panificație și patiserie sub branduri precum Senapan și SenaDélice și a crescut constant prin investiții și accesare de fonduri europene, listându-și produsele în retail modern și extinzându-se inclusiv pe piețe externe.

4. Fagul Impex SRL

Total contracte cadru, alături de alte firme: 64 milioane de lei. Are contracte în: Alba, Brașov (2 loturi), Giurgiu, Harghita, Ilfov. Fagul Impex SRL, cu sediul în Unirea, județul Alba, este deținută integral de Marinel Gigel Pop (100%), iar în 2024 a raportat o cifră de afaceri de 7.979.388 lei și un profit de 898.103 lei, cu 18 angajați. Familia Pop a avut mai multe firme, o mare parte toate cedate sau lichidate după ce au fost implicate în scandaluri publice privind calitatea produselor furnizate în cadrul programului „Cornul şi laptele” din deceniul trecut.

5. Biscotto SRL

Total contracte cadru, alături de alte firme: 57 milioane de lei. Are contracte în: Alba, Arad, Gorj, Timiș. Are sediul în Sânmihaiu Român, județul Timiș, este deținută integral de Anca Țig (100%), iar în 2024 a raportat o cifră de afaceri de 23.274.723 lei și un profit de 6.149.235 lei, cu 46 de angajați. Firma este implicată în furnizarea de produse de panificație pentru instituții, inclusiv prin contracte locale de achiziție publică.

6. Ama Fruct CP SRL

Total contracte cadru, alături de alte firme: 46 milioane de lei. Prezentă în: Botoșani, Ialomița, Ilfov. Ama Fruct CP SRL este deținută de Petru Amariei și Raluca Amariei (câte 50% fiecare), iar în 2024 a înregistrat o cifră de afaceri de 24.858.976 lei și un profit de 4.163.173 lei, cu 43 de angajați. Petru Amariei deține și întreprinderea individuală de pe locul 2.

7. Pol Fruct SRL

Total contracte cadru, alături de alte firme: 45 milioane de lei. Este prezentă în: Brăila, Buzău, Giurgiu, Ilfov. Pol Fruct SRL îl are ca asociat unic pe Alexandru Bozianu (100%). În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 4.508.758 lei și un profit de 44.164 lei, cu un număr mediu de 6 angajați. Alexandru Bozianu este soțul deputatului PMP de Prahova, Nicoleta-Cătălina Bozianu.

8. Ar Linia Tea SRL

Total contracte cadru, alături de alte firme: 31,8 milioane de lei. Are contracte în Arad și Timiș. Este deținută integral de Laura Georgiana Sas (100%). În 2024 a înregistrat o cifră de afaceri de 70.786.021 lei (+14%) și un profit de 4 milioane de lei (-1%), cu 51 de angajați. Este o societate activă în sectorul alimentar, implicată în furnizarea de produse fructe, legume, lapte, produse lactate și produse de panificație în cadrul unor contracte-cadru cu autorități publice din România.

9. Five Continents Group SRL

Total contracte cadru, alături de alte firme: 27 milioane de lei. Are contracte în Botoșani. Cu sediul în Răchiți, județul Botoșani, îi are ca asociați pe Cătălina-Anca Boldea-Chirilă (20%), Tonino-Iuri Boldea-Chirilă (20%), Liana Simona Grecu (20%), Eduardo-Akil Khalil (20%) și Hani Khalil (20%), iar în 2024 a înregistrat o cifră de afaceri de 111.470.386 lei și un profit de 3.657.439 lei, cu 127 de angajați. Este una dintre firmele abonate la contracte publice. A finalizat anul trecut o investiţie de 1,5 milioane de euro într-o linie de ambalare în cutie metalică a brânzei telemea în sa­ramură.

10. Asociația Pomicolă Itești SRL

Total contracte cadru, alături de alte firme: 39,4 milioane de lei. Are contracte în Bacău. Este deținută de Lucs Impex SRL (29,77%), Dragoș Georgescu (26,33%), Livada Mere de Itești SRL (24,05%), Agro Vision SRL (11,07%), Florin Moroșanu (4,2%), Cătălin-Marius Pantîru (2,67%) și Agritim Service SRL (1,91%), iar în 2024 a raportat o cifră de afaceri de 5.837.950 lei și un profit de 512.211 lei, cu un angajat. Este una dintre cele mai importante asociații de producători de mere și fructe, în general, din România.

Sandviciuri de un milion de lei per școală

În anul 2016 a fost implementat un Program Pilot (2016–2021) – „Masă caldă în școlile selectate; infrastructură limitată”. Lansarea programului pilot „Masa caldă” s-a făcut în 50 de școli din România. Cu timpul, inițiativa a devenit „Masă sănătoasă”, asta și pentru că autoritățile nu găseau firme care să ofere cu adevărat o masă caldă.

Prin urma, masa sănătoasă s-a transformat într-un program de sandviciuri cu salam, parizer, șnițele și chiar cabanos și pâine, așa cum reiese din contractele încheiate între școli, primăriile locale și firme.

Spre deosebire de contractele anterioare, de la „Programul pentru Școli”, aici licitațiile anuale sunt pe sume mult mai mici, maximum 2 milioane de lei. Doar că acest buget este alocat pentru una sau două unități școlare, așa cum iese din licitațiile publice consultate de FANATIK.

De altfel, numărul de unități școlare incluse în acest program este de 1.463, iar bugetul este de 1,5 miliarde de lei. Rezultă o medie de peste un milion de lei per școală pentru aceste sandviciuri din școli.

Ultimele licitații pentru sandviciuri trec de un milion de lei pe an

Orașul Zimnicea (Teleorman) – 1,391 milioane de lei

Contract câștigat de Dragos Food SRL, cu sediul în Mihăilești, jud. Giurgiu. Acționarii sunt Constantin Jelescu (50%), Nicolae Alexandru Jelescu (25%) și Nicolae Vlăsceanu (25%), iar în 2024 a avut cifră de afaceri 7,086 milioane de lei și profit 1,485 milioane de lei.

Comuna Castelu (Constanța) – 2,367 milioane de lei

Contract câștigat de Kit-Stef Alert SRL, cu sediul în Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. Asociat unic este Carmen Caratana (100%), obiect de activitate CAEN 5610 – Restaurante, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 5,151 milioane de lei și profit 1,163 milioane de lei.

Comuna Sângeru (Prahova) – 1,621 milioane de lei

Contract câștigat de Agrosemcu SRL, cu sediul în Urlați, județul Prahova. Firma este deținută de Bogdan Andrei Semcu (50%) și Alexandru Ionuț Semcu (50%), iar în 2024 a raportat cifră de afaceri 38,005 milioane de lei și profit 7,506 milioane de lei, cu 108 angajați.

Municipiul Brașov (Brașov) – 3,297 milioane de lei

Contract câștigat de Meganova SRL, cu sediul în Brașov, jud. Brașov. Asociat unic este Daniel Popescu (100%), iar în 2024 a realizat cifră de afaceri de 108 milioane de lei.

Comuna Coroieni (Maramureș) – 1,236 milioane de lei

Contract câștigat de Denisdea SRL, cu sediul în Sighetu Marmației, jud. Maramureș. Asociat unic este Daniela Bledea (100%), obiect de activitate CAEN 4719 – comerț cu amănuntul predominant nealimentar, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 5,964 milioane de lei și profit 1,918 milioane de lei.

Comuna Slatina (Suceava) – 1,821 milioane de lei

Contract câștigat de Yusluc SRL, cu sediul în Slatina, jud. Suceava. Asociat unic este Mariana Ungureanu (100%), obiect de activitate CAEN 5630 – baruri, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 1,799 milioane de lei și profit 0,559 milioane de lei.

Orașul Pogoanele (Buzău) – 1,092 milioane de lei

Contract câștigat de Club Max SRL, cu sediul în Buzău. Asociat unic este Florin Matei (100%), obiect de activitate CAEN 5610/5611 – Restaurante, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 8,934 milioane de lei și profit 2,442 milioane de lei.

În asociere cu Com Fortuna 93 SRL, cu sediul în Buzău. Asociat unic este Ion Mărunțiș (100%), obiect de activitate CAEN 4639 – comerț cu ridicata alimentar, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 35,175 milioane de lei și profit 0,936 milioane de lei.

Municipiul Dorohoi (Botoșani) – 1,022 milioane de lei

Contract câștigat de Nicolmit SRL, cu sediul în Arbore, jud. Suceava. Asociat unic este Dumitru Prichici (100%), obiect de activitate CAEN 4939 – transport călători, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 25,315 milioane de lei și profit 1,535 milioane de lei.

Orașul Călan (Hunedoara) – 1,174 milioane de lei

Contract câștigat de Prioritar Impex SRL, cu sediul în Călan. Asociat unic este Veronica Angela Pușcaș (100%), obiect de activitate CAEN 1071 – fabricarea pâinii, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 7,346 milioane de lei și profit 0,564 milioane de lei.

În asociere cu Arcon Business SRL, cu sediul în Călan. Asociat unic este Alina Angelica Mureșan (100%), obiect de activitate CAEN 5610 – Restaurante, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 2,684 milioane de lei și profit 0,111 milioane de lei.

Comuna Sânsimion (Harghita) – 4,009 milioane de lei

Contract câștigat de Terezkonyha SRL, cu sediul în Sânmartin, jud. Harghita. Asociați sunt Terezia Boga (50%) și Istvan Vitos-Fodor (50%), obiect de activitate CAEN 5621 – catering, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 1,202 milioane de lei și profit 0,216 milioane de lei.

Comuna Sânmihaiu Român (Timiș) – 1,097 milioane de lei

Contract câștigat de Darian Eric Business SRL, cu sediul în Timișoara. Asociat unic este Ioan Mateescu (100%), obiect de activitate CAEN 5610 – Restaurante, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 7,903 milioane de lei și profit 2,077 milioane de lei.

Municipiul Bistrița (Bistrița-Năsăud) – 1,683 milioane de lei

Contract câștigat de Casa Bistriteana SRL, cu sediul în Bistrița. Asociat unic este Stefan Marian Gavriloaie (100%), obiect de activitate CAEN 5610 – Restaurante, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 10,305 milioane de lei și profit 3,055 milioane de lei.

Comuna Holboca (Iași) – 1,128 milioane de lei

Contract câștigat de Takeandeat SRL, cu sediul în Dancu, jud. Iași. Asociați sunt Bogdan Ichim (50%) și Daniel Crengăniș (50%), obiect de activitate CAEN 5610 – Restaurante, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 19,721 milioane de lei și profit 0,273 milioane de lei.

Orașul Hațeg (Hunedoara) – 3,332 milioane de lei

Contract câștigat de Alfadar Danescu SRL, cu sediul în Hațeg. Asociați sunt Simona Claudia Dănescu (50%) și Florin Dănescu (50%), obiect de activitate CAEN 5610 – Restaurante, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 2,941 milioane de lei și profit 0,198 milioane de lei.

Comuna Baciu (Cluj) – 1,945 milioane de lei

Contract câștigat de Leon Events SRL, cu sediul în Hodișu, jud. Cluj. Asociat unic este Leon Florin Lung (100%), obiect de activitate CAEN 5610 – Restaurante, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 10,203 milioane de lei și profit 2,713 milioane de lei.

Comuna Iacobeni (Sibiu) – 1,331 milioane de lei

Contract câștigat de Cris & Teo SRL, cu sediul în Sibiu. Asociați sunt Ana Cristina Roșu (50%) și Livia Teodora Roșu (50%), obiect de activitate CAEN 1412/1423 – fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru, iar în 2024 a înregistrat cifră de afaceri 16,902 milioane de lei și profit 1,646 milioane de lei.