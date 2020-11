Sânge, un drum direct din Austria și sărutul de final! Cum a câștigat Dinamo în fața lui Nîmes

Dinamo a făcut un meci mare în fața lui Nîmes și obține prima victorie în EHF European League, iar astfel, dinamoviștii scapă de ultimul loc și merg la Berlin pe 1 decembrie cu gândul la calificare, unde vor întâlni liderul grupei, Fuchse.

Partida cu francezii de la Nîmes a fost prima a dinamoviștilor după aproape o lună de zile, iar lipsa jocurilor oficiale s-a simțit pe parcursul meciului, francezii fiind în majoritatea timpului la conducere.

Meciul cu Nîmes era decisiv, iar antrenorul Constantin Ștefan s-a aflat la primul meci al sezonului în EHF European League, după ce a fost infectat cu COVID-19. Prezența lui a contat extrem de mult pe tot parcursul partidei, iar asta s-a văzut în evoluția dinamoviștilor mai ales pe finalul meciului, când au reușit să treacă la conducere, după ce au recuperat un handicap de trei goluri.

Măcinați de accidentări și de cazurile de COVID-19, dinamoviștii au avut parte de o surpriză înainte de meci

Cu accidentări și multiple cazuri de COVID-19, dinamoviștii au avut parte de un susținător surpriză în lipsa suporterilor care erau tot timpul alături de echipă: fostul „câine roșu” bosniacul Mohamed Zulfic, venit special din Austria ca să își susțină foștii colegi la cel mai important meci al sezonului.

FANATIK a aflat această informație chiar de la team manager-ul Ovidiu Semen, care a fost impresionat de gestul bosniaculului: „Mare gest! Mare! A venit tocmai din Austria special pentru meci. O să fie în tribune”, cu puțin timp înainte de startul partidei. Iar Zulfic le-a purtat noroc! După un început de meci mai greu, în care Nîmes a condus 2-0, Vujic Stefan a readus-o pe Dinamo în joc cu trei goluri în cinci minute.

Însă, în minutul opt al partidei, Dinamo a fost din nou lovită de blestemul accidentărilor: portarul Missaoui Makrem nu a mai putut continua partida, după o intervenți excelentă și a fost scos de colegi pe brațe din sală, nemaifiind capabil să pună piciorul drept în pământ. Francezii au prestat un joc destul de agresiv, iar Mahomed Mamdouh Shebib a avut și el nevoie de intervenția medicului, după ce a fost lovit puternic în față și a fost trimis pe margine deoarece sângera și nu putea continua partida.

Din minutul 8, va intra în scenă Heidarirad Saeid, eroul lui Dinamo în partida cu Nîmes

Deși a intrat mai greu în meci, fiind afectat de suspiciunile de Covid—19, care l-au ținut departe de antrenamente și nevoit să facă nu mai puțin de trei teste în ultimele două zile, Saeid Heidarirad a scos-o pe Dinamo în toate momentele importante ale partidei, iar lipsa meciurilor oficiale a fost compensată de siguranța, energia și moralul bun transmis de iranianul din poarta lui Dinamo.

Nîmes a condus la pauză cu 15-14 și părea că are meciul sub control, ceea ce s-a confirmat și pe tabela de marcaj până în minutul 50, dar nu s-au desprins niciodată la mai mult de trei goluri: 23-20. Urmează momentul care a făcut diferența: antrenorul Constantin Ștefan a cerut time-out, iar Dinamo a revenit pe teren cu un alt suflu și cu un plus de energie.

Dinamo întoarce incredibil partida în ultimele minute, împinși de la spate de portarul Saeid Heidarirad, aflat în zi de grație și egalează la 24 cu cinci minute înainte de final. Francezii ratează un atac, iar pe o contră Vrankovic o duce pe Dinamo în avantaj, iar din acel moment a existat o singură echipă pe teren. Dinamo-Nîmes 29-27, iar evoluția „câinilor roșii” a adus aminte de prestațiile excelente de anul trecut, care le dau speranțe jucătorilor lui Constantin Ștefan pentru meciul de la Berlin.

Deși în tribune s-au aflat în jur de 50 de persoane, jucătorii lui Dinamo au reușit pe final de meci să ridice în picioare sala, iar ,,suporterii” au fost răsplătiți cu aceeași afecțiune. Sau cel puțin unii. Mahomed Mamdouh Shebib s-a îndreptat la finalul meciului către soția care l-a susținut permanent din tribune și care i-a alinat suferințele provocate de duelurile din timpul meciului cu un sărut.