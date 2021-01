Sânmărtean, vrăjit după primul gol marcat de Octavian Popescu la FCSB: “Am rămas surprins!” Exclusiv

Lucian Sânmărtean este încântat de noul puști-minune al FCSB, care a reușit primul gol, oferind și încă un assist. „Magicianul” apreciază curajul de a dribla al fotbalistului de doar 18 ani, încrederea și siguranța pe care o are cu mingea la picior.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Octavian Popescu a ajuns la șase pase decisive și un gol în Liga 1, iar cota sa a crescut de șapte ori conform transfermarkt.com, de la 50.000 la 350.000 de euro.

Lucian Sâmărtean a oferit un amplu interviu despre Octavian Popescu, pe care îl felicită că a reușit să se impună la doar 18 ani în vestiarul celor de la FCSB, un lucru extrem de dificil, pe care alți fotbaliști mult mai experimentați nu au reușit să o facă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sânmărtean e entuziasmat de Octavian Popescu: „Joacă cu o dezinvoltură și frumusețe fantastică!”

Deși Adrian Porumboiu, Gigi Becali și alți oameni din fotbal l-au comparat cu Gheorghe Hagi, Lucian Sânmărtean consideră că deocamdată Tavi Popescu e departe de talentul ,,Regelui”: „Eu cred că e destul de devreme. Este un copil talentat, un copil bun, care văd mai nou că are niște evoluții foarte bune, pline de încredere. Să îl așteptăm! Încă e departe de a avea talentul lui Hagi”, a fost primul comentariu al fostului jucător al FCSB.

„Magicianul” a analizat care sunt cele mai importante atuuri ale celui mai tânăr titular din echipa lui Toni Petrea: „Îmi place că are dribling și are și un pic de talie, deci nu e un jucător mic, de viteză, de pătrundere. Și-mi place că e deștept copilul cu mingea”, a mai spus Sânmărtean pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Fosta vedetă a FCSB, care a fost comparat și el de-a lungul carierei cu Hagi, consideră că Octavian Popescu ar putea fi următoarea mare lovitură pe piața transferurilor pentru Gigi Becali: „Nu poți să mulțumești pe toată lumea, să mulțumești patronul, care este un tip pretențios. Ținând cont că acest copil reușește la vârsta lui să dea speranțe celor de la conducerea FCSB-ului că se poate vinde pe bani frumoși, înseamnă că îi vor da încredere și el chiar a luat-o în serios și profită din plin de șansa de a juca! O face cu o dezinvoltură și o frumusețe în joc fantastică!”, a mai spus fotbalistul care a jucat 26 de meciuri în tricoul FCSB.

Sânmărtean îl laudă pe Tavi Popescu: „Să te impui ca fotbalist în vestiar la FCSB nu e deloc un lucru ușor!”

Fostul mare fotbalist a făcut o remarcă extrem de interesantă despre Octavian Popescu. Sânmărtean a avrut să sublinieze faptul că puștiul-minune al FCSB s-a impus extrem de repede în vestiar, ceea ce e mare lucru pentru un copil de 18 ani: „Este un jucător tânăr, care are fotbalul în față. Eu am rămas surprins de încrederea și siguranța pe care o are când e la balon. E un jucător valoros, iar ca să te impui ca fotbalist în vestiar la FCSB nu e deloc un lucru ușor!”, a punctat bistrițeanul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lucian Sânmărtean este un fin cunoscător al fotbalui românesc și e sigur că Tavi Popescu va fi un jucător care poate decide meciuri la FCSB, după ce va acumula mai multă experiență, lucru fundamental pentru un tânăr fotbalist în opinia sa: „Experiența contează cel mai mult! Octavian Popescu dacă ar fi la maturitate, ar ști să dribleze când trebuie și ar judeca fazele mult mai bine și mai eficient pentru echipă. El e deja un jucător de bază”, a declarat Lucian Sânmărtean în exclusivitate pentru FANATIK.

Lucian Sânmărtean: „Așa mi s-a zis și mie, că driblez prea mult!”

Lucian Sânmărtean consideră că noul puști-minune al FCSB are o calitate rară în Casa Pariurilor Liga 1. Jucătorii care driblează cu o asemenea lejeritate fiind din ce în ce mai rari: „Așa mi s-a spus și mie că driblez prea mult! O dată plângem după jucătorii care driblează și care nu se mai găsesc, iar când apare cineva, începem să spunem că driblează prea mult! Și el driblează prea mult pentru că este un jucător tânăr, care se avântă și nu are încă maturitatea și experiența să aleagă momentele, timpul și spațiul în care trebuie să dribleze”, a declarat Lucian Sânmărtean în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Este un jucător care poate dribla și asta este o calitate rară la jucătorul român în ultima vreme și eu zic că ar trebui să o încurajăm și s-o exploatăm decât să îi dăm în cap copilului care încearcă. Eu am tot respectul pentru curajul lui de a încerca și așa va reuși să ajungă și un fotbalist bun” – Lucian Sânmărtean