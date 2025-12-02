Sport

Șansă pentru Nicolae Stanciu. Anunțul făcut de antrenorul celor de la Genoa în privința internaționalului român

Fotbalistul român, în vârstă de 32 de ani, a bifat al patrulea meci consecutiv fără minut jucat la Genoa, dar situația lui se va schimba săptămâna aceasta
Catalin Oprea
02.12.2025 | 08:45
Nicolae Stanciu va reveni la Genoa în meciul de Cupă FOTO X
Nicolae Stanciu traversează una dintre cele mai triste perioade din cariera sa. Revenirea în Europa, după evoluții bune în China și Arabia Saudită, nu a adus nici pe departe un boom în activitatea lui profesională.

De Rossi îl va folosi pe Stanciu în Cupa Italiei

Stanciu este rezervă neutilizată la Genoa, unde a bifat doar 5 meciuri, 3 în campionat şi 2 în Cupa Italiei. A fost și accidentat, dar per ansamblu, nu este om de bază la echipa patronată de Dan Șucu.

În campionat, el nu a contribuit la niciun gol, dar în Cupa Italiei Stanciu a înscris un gol superb, cu un voleu de senzaţie. S-a întâmplat la meciul cu Vicenza, care a consemnat debutul său pentru grifoni dar de atunci au trecut patru luni.

Între timp, Genoa a schimbat antrenorul. În locul lui Patrick Vieira a venit Daniele De Rossi. Acesta a redresat cât de cât echipa, dar situația lui Stanciu nu s-a schimbat. El a ajuns la patru meciuri consecutive fără minut jucat.

Internaționalul român a pierdut naționala

De Rossi a anunțat însă că îi va da o șansă internaționalului român. Se va întâmpla la meciul din Cupa Italiei, cu Atalanta, programat miercuri, 3 decembrie, de la ora 16.00, pe terenul echipei din Bergamo.

„Nicolae Stanciu va începe titular. Căpitanul României, venit în vară la sugestia președintelui Dan Șucu, a avut un start dificil, influențat de accidentare și de ritmul diferit față de liga saudită”, a scris Gazzetta dello Sport.

Din cauza faptului că nu joacă la echipa de club Nicolae Stanciu a ratat “dubla” României cu San Marino (7-1) şi Bosnia (1-3). El era căpitanul obișnuit al naționalei și cel mai experimentat jucător, cu 84 de selecții și 15 goluri pentru prima reprezentativă.

Gîlcă îl așteaptă la Rapid

În cazul în care situația lui Stanciu nu se va schimba radical, el devine o țintă tangibilă pentru Rapid. Stanciu este așteptat cu brațele deschise în Giulești. “E un jucător important pentru fotbalul românesc. Cu siguranță că, dacă ar veni, ne-ar ajuta foarte mult”, a spus Constantin Gâlcă.

Transferul poate deveni realitate, mai ales că presa italiană a anunțat că Genoa se află în căutarea unui mijlocaș central pe care să-l transfere în perioada de mercato din această iarnă.

Conducătorii ”grifonului” s-au interesat de situația tânărului jucător de la AS Roma, Niccolo Pisilli. Genovezii ar dori să-l aducă sub formă de împrumut până la finalul sezonului pe mijlocașul în vârstă de 21 de ani.

 

