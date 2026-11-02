Șansă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Cât va lipsi titularul din atacul lui Frosinone

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După ce a început să prindă tot mai multe minute la Frosinone după împrumutul de la FCSB, Daniel Bîrligea (26 de ani) a mai primit o veste extraordinară. Golgheterul nou promovatei s-a accidentat și internaționalul român ar putea deveni titular.

Daniel Bîrligea ar putea deveni titular la Frosinone

Atacantul Antonio Raimondo (22 de ani), autor a opt goluri în acest start de sezon din Serie A, s-a accidentat grav în partida pe care Frosinone a câștigat-o pe teren propriu cu Torino, scor 2-0, în etapa a 10-a, și i-a lăsat locul lui Bîrligea.

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Jucătorul a fost supus unor teste medicale suplimentare, iar acestea au relevat o entorsă și mai multe leziuni la nivelul ligamentelor de la glezna stângă. Chiar dacă Frosinone nu a anunțat perioada de indisponibilitate a lui Raimondo, a precizat că acesta va lipsi de pe teren cel puțin o lună.

În aceste condiții, tânărul atacant va rata meciurile cu Cagliari, AC Milan și Parma. Dacă recuperarea va decurge normal, se speră că el va putea fi apt pentru partida cu Inter, programată pe 5 decembrie, sau cel mai târziu pentru duelul cu Udinese din 11 decembrie.

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Bîrligea e pe val la Frosinone

De accidentarea lui Antonio Raimondo ar putea profita Daniel Bîrligea, care ar putea deveni principala opțiune de atacant pentru antrenorul Massimiliano Alvini. Și asta pentru că atacantul român a avut evoluții apreciate în ultima perioadă. El la întâlnirea din runda precedentă cu Lecce și a pus umărul la succesul în fața lui Torino, .

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Bîrligea a fost cedat de FCSB sub formă de împrumut la Frosinone până la finalul sezonului în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. În contract există și o clauză de achiziționare definitivă a jucătorului care se va activa automat dacă echipa va reuși salvarea de la retrogradare. În acest caz, Gigi Becali ar urma să mai încaseze 3,5 milioane de euro.