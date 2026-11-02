Sport

Șansă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Cât va lipsi titularul din atacul lui Frosinone

Traian Terzian
02.11.2026 | 20:17
Sansa uriasa pentru Daniel Birligea Cat va lipsi titularul din atacul lui Frosinone
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Daniel Bîrligea (26 de ani) ar putea deveni titular la Frosinone după accidentarea lui Antonio Raimondo (22 de ani). Sursă foto: goal.com
Daniel Bîrligea ar putea deveni titular în atacul lui Frosinone după accidentarea lui Antonio Raimondo. Rivalul său pe post va lipsi o perioadă îndelungată.
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După ce a început să prindă tot mai multe minute la Frosinone după împrumutul de la FCSB, Daniel Bîrligea (26 de ani) a mai primit o veste extraordinară. Golgheterul nou promovatei s-a accidentat și internaționalul român ar putea deveni titular.

Daniel Bîrligea ar putea deveni titular la Frosinone

Atacantul Antonio Raimondo (22 de ani), autor a opt goluri în acest start de sezon din Serie A, s-a accidentat grav în partida pe care Frosinone a câștigat-o pe teren propriu cu Torino, scor 2-0, în etapa a 10-a, și i-a lăsat locul lui Bîrligea.

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Jucătorul a fost supus unor teste medicale suplimentare, iar acestea au relevat o entorsă și mai multe leziuni la nivelul ligamentelor de la glezna stângă. Chiar dacă Frosinone nu a anunțat perioada de indisponibilitate a lui Raimondo, presa italiană a precizat că acesta va lipsi de pe teren cel puțin o lună.

În aceste condiții, tânărul atacant va rata meciurile cu Cagliari, AC Milan și Parma. Dacă recuperarea va decurge normal, se speră că el va putea fi apt pentru partida cu Inter, programată pe 5 decembrie, sau cel mai târziu pentru duelul cu Udinese din 11 decembrie.

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Bîrligea e pe val la Frosinone

De accidentarea lui Antonio Raimondo ar putea profita Daniel Bîrligea, care ar putea deveni principala opțiune de atacant pentru antrenorul Massimiliano Alvini. Și asta pentru că atacantul român a avut evoluții apreciate în ultima perioadă. El a marcat primele sale goluri în Serie A la întâlnirea din runda precedentă cu Lecce și a pus umărul la succesul în fața lui Torino, primind o notă mare la final.

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Bîrligea a fost cedat de FCSB sub formă de împrumut la Frosinone până la finalul sezonului în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. În contract există și o clauză de achiziționare definitivă a jucătorului care se va activa automat dacă echipa va reuși salvarea de la retrogradare. În acest caz, Gigi Becali ar urma să mai încaseze 3,5 milioane de euro.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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