Șansă uriașă pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită. Antrenorul a făcut calculele: „Până la 50%!”. Exclusiv

Marius Șumudică a vorbit despre șansele pe care le are la evitarea retrogradării în Saudi Pro League. Ce calcule a făcut antrenorul pentru meciurile rămase de disputat ale Al-Okhdood.
Iulian Stoica
03.03.2026 | 16:15
Marius Șumudică și-a făcut toate calculele înainte de ultimele meciuri ale Al-Okhdood. Foto: Colaj Fanatik
Marius Șumudică a reușit o victorie importantă în ultima etapă din Saudi Pro League, scor 3-1 în fața lui Al-Najma, și este mai aproape de salvarea de la retrogradare. Ce calcule a făcut antrenorul român pentru ultimele meciuri ale Al-Okhdood.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a expus că programul din etapele viitoare este mai accesibil pentru Al-Okhdood. Rivalele de la lupta la retrogradare, Damac și Al-Riyadh, urmând să se dueleze cu echipele din fruntea clasamentului.

„Va fi un meci cheie cel cu Damac. Lupta va fi în trei, suntem noi, Damac și Al-Riyadh. Vom juca cu amândouă în deplasare. Acum vom mai avea două etape, jucăm acasă cu Fayha și după cu Shabab. Cu Fayha sperăm să facem ceva și la Shabab ne dorim să acumulăm puncte.

Avem după cele două meciuri în deplasare, vor fi meciuri de 6 puncte, așa cum a fost și cu Najma. Noi i-am retrogradat acum pe Najma. Nu matematic, dar sunt șanse foarte mici. Aceste trei echipe, Najma, Riyadh și Damac vor juca ultimele meciuri cu Nassr, Ittihad, Hilal, iar eu voi întâlni echipe apropiate, poate puțin peste nivelul nostru”, a declarat Marius Șumudică.

Ce șanse are Marius Șumudică să scape de retrogradare

Al-Okhdood se duelează în următoare etapă cu Al-Fayha. Marius Șumudică e de părere că o victorie ar duce șansele de salvare de la retrogradare la peste 50%. Chiar dacă va pica în eșalonul secund, antrenorul român are contractul pe masă din partea arabilor.

„Aceasta este șansa noastră! Dacă noi vom reuși să câștigăm sau să obținem măcar un punct cu Fayha, rămânem în cărți. Dacă vom câștiga, ne cresc șansele la peste 50% să rămânem în ligă.

Există varianta ca în ultima etapă, când o întâlnim pe Al-Riyadh, să jucăm cu salvarea pe masă. Mi-aș dori să ajungem acolo. Sper din suflet să avem șanse până la ultima etapă. Este un campionat foarte greu, însă acumulezi experiență, înveți. Nu mi-e frică de retrogradare, știam unde am venit. Au retrogradat antrenori mari, numai Mircea Lucescu, mi se pare, că a pățit-o de trei ori”, a conchis Marius Șumudică.

